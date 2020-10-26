Украинская вакцина от COVID-19: Великий прорыв ученых или очередной распил бюджета?

Максим Степанов и врачи Фото из открытых источников

Глава Минздрава Максим Степанов сегодня на брифинге рассказал, как проходят исследования украинской вакцины от коронавируса и когда она появится на полках аптек. Но стоит ли доверять этой разработке и финансировать ее из бюджета?

Украинская коронавакцина. Хвост виляет собакой?

Об этом пишет Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

Я долго сдерживался от комментариев по поводу "великого прорыва украинских ученых". Но сегодняшний брифинг министра вынуждает дать оценку.

Что конкретно сказал министр? До этого были некие туманные победные реляции по поводу успешной доклиники и выдающегося достижения без деталей. Понятно, отчет о доклинике никто не показывает, т.к. он РЕАЛЬНО не существует.

Итак, утренние цитаты Степанова:

"Эти исследования продолжались 6 месяцев. Начиная с апреля я постоянно был на связи с нашими учеными, они мне докладывали о том, что у них происходит, что именно они решили делать..."

"Это долгий процесс, проведение всех доклинических исследований. И вот ученые, молекулярные биологи провели плодотворную работу (внимание!) по ОТБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ЭПИТОПОВ, антигенов, чтобы создать комбинированную вакцину и надежно обеспечить длительный иммунитет..."(?)

"Они старались найти оптимальное количество антигенов..."

"Они получили очень стойкий результат относительно выработки антител организмами соответственно животных..."

"Больше того, эта вакцина, этот кандидат в вакцины, показала полную нейтрализацию вируса на клетках человека..."

"Эти исследования, проводились, так как в Украине, как вы знаете, мы только начали восстанавливать лаборатории... И тем более такого типа защиты... (?) Они использовали лаборатории, которые расположены в США, Турции в том числе. Такая совместная разработка наших ученых института микробиологии АН, американских компаний". (?)

"Нам нужно пройти 3 фазы клинических исследований. Сейчас определяется производство, где эти фазы будут пройдены..."

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Но мы говорим, что это кандидат украинский..."

"Если ожидания подтвердятся, то уже через... где-то год мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19..."

"Президент Украины и я полностью поддерживаем эти разработки. Президент вообще настроен полностью восстановить вакцинное производство...Мы говорим не только о вакцине против COVID-19, о рутинных вакцинах, их 10 в календаре..."

"При этом мы имеем своих ученых, способных это сделать..."

"У меня была такая уверенность, что наконец есть приятные новости. Это классная новость..."

"Что мы услышали от скептиков, которые почему-то решили, что они разбираются в том числе производстве вакцин..." (Что услышали?)

"Что могу им сказать: избавляйтесь от комплекса неполноценности... Я вам больше того скажу, когда вы иногда держите в руках телефон или другие вакцины, которые вы используете в повседневной жизни, знайте, что ОЧЕНЬ ЧАСТО это делают украинские ученые, которые, благодаря такой политике игнорирования нашей науки, выехали за границу."

"Не надо говорить, что преждевременно это финансировать, так говорили 30 лет. Наконец президент и власть поверили в украинских ученых и мы ТОЧНО будем это финансировать..."

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Кто и как привез в Украину прототип вакцины? С какими документами, на каком основании это нечто пересекло границу? Почему это нечто называют украинской вакциной?

На ФБ-странице автора этого "прорыва" Майкла Фаворова есть пост о КАКОМ-ТО белке, который после введения мышам, позволил нейтрализовать их сыворотками вирус в культуре клеток человека. Все это происходило в США.

В сухом остатке. Реального кандидата нет, доклиники нет, о чем вообще идет речь? Но государство уже собралось по словам министра ЭТО финансировать. Может пора уже вспомнить про Институт Микробиологии и Иммунологии им. Мечникова в Харькове (в советское время Институт Микробиологии, Вакцин и Сывороток), где, к примеру, ученые в условиях тотального многолетнего отсутствия финансирования создали реальный прототип расщепленной дифтерийной вакцины (в отличие от анатоксина эта вакцина будет препятствовать ЗАРАЖЕНИЮ). Где я провожу уникальные исследования по поствакцинальному иммунитету и персонифицированной вакцинации? Может пора делать госзаказ коммерческому предприятию "Биолек" в Харькове, где без всякой государственной поддержки в течение последних лет сертифицирован по GMP уникальный вакцинный участок и выпускаются АКДС, АДС, АДС-м, АД, АС? Созданы рабочие места для украинцев, платятся налоги в Украине и ПОКА ЕЩЕ поддерживается убыточное ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ производство.

Но хвост виляет собакой, фантастическая украинская коронавакцина все более и более обретает плоть и кровь.

Андрей Волянский