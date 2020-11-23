Украинец в первую очередь подумает, как купить нужную справку

Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Украины

На этом и погорели в Казахстане наши министр с послом

Оригинал на странице Михаила Погребинского в Фейсбуке.

Фееричное: А этим временем в...Казахстане !



Новый международный скандал устроили украинские власти на ровном месте. Речь на этот раз не о деньгах, но ситуация по-настоящему позорная. Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия власти Казахстана поймали на откровенном обмане. Вместе с министром на подлоге попался и посол Украины в Казахстане Петр Врублевский.



А дело было так. Правительственная делегация из Киева прибыла в Нур-Султан для переговоров с министрами правительства Казахстана. О чем, уже не суть важно. Предполагалось, что Криклий проведет личные переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Правда, необходимым условием для встречи в условиях пандемии коронавируса было предоставление справки об отсутствии коронавируса, которую должна была предоставить украинская сторона. Таков нынешний регламент. Паны Криклий и Врублевский такие справки в службу протокола казахстанского премьера представили, однако там каким-то способом определили, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус у обоих украинских министров (напомним, что посол имеет ранг министра) являются поддельными. И, мягко говоря, в рандеву украинской стороне было отказано.

В общем, как говорил Остап Бендер, "всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице". Наверняка, и поддельные справки на Украине наловчились подмахивать где-то в окрестностях. То ли Криклий поскупился, то ли еще что, но в Казахстане обман раскрыли на счет раз. И сильно удивились. Потому что министр и посол с поддельными документами – это, согласитесь, явление редкое. Даже для Украины.



Интересно, что Киев не стал ни опровергать, ни возмущаться. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично принес извинения Мамину за произошедший инцидент и своих подчиненных, предоставивших фальшивые справки. Но, что интересно, премьер Казахстана от премьера Украины эти извинения принимать отказался. Налицо – новый дипломатический скандал между Украиной и Казахстаном, который украинская сторона своими руками сотворила буквально из ничего.



- Украина - это такая страна, где среднестатистический человек, когда слышит, что нужна какая-то справка, первым делом пробивает, как её можно купить. Потому что купить в любом случае проще и зачастую дешевле…, чем сделать по закону - так устроена Украина. А иногда сделать по закону и вовсе невозможно - только купить. И чиновники, принимающие у тебя справку, в 90 % случаев знают, что она купленная, и относятся к этому лояльно, ведь и сами торгуют справками, - отреагировал на ситуацию известный одесский журналист Юрий Ткачев и резюмировал. – История на самом деле проста как пять копеек и свидетельствует о том, что Криклий - настоящий украинец… Но он не учёл, что принимать её будут не в Украине. Где не все торгуют справками и не всеми справками торгуют.



Какова мораль сей истории? Помилуйте, какая вам еще мораль нужна? И так все ясно, как пять копеек.

Михаил Погребинский