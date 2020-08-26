Украинцев обяжут перейти на ID-карты: Плюсы и минусы пластика

Паспорта-книжечки постепенно будут выводиться из обращения в пользу ID-карточек Фото из открытых источников

12 августа правительство поддержало законопроект "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки", а это значит, что паспорта такого образца постепенно будут выводиться из обращения в пользу ID-карточек. Эта новость вызвала волну паники среди украинцев, мол на ID-карты надо переходить уже немедленно.

Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Денис Шмыгаль. После того, как проект закона 3986 получил поддержку в правительстве, он был подан в Верховную Раду. Когда парламентарии его рассмотрят, пока неизвестно. Так что паниковать рановато.

Мы разобрались, что именно предусматривает законопроект, когда украинцы должны избавиться от паспортов-книжечек, в случае его принятия, и готова ли Украина к массовому использованию ID-карт.

Проект закона

Если раньше ID-карты получали либо обязательно при достижении 14 лет, либо по желанию гражданина, то теперь пластиковые карты станут обязательными для всех. Но это не значит, что однажды всех украинцев обяжут идти и менять паспорта.

В случае принятия закона паспорта-книжечки еще будут действовать, но вместо того, чтобы в 25 и 45 лет вклеивать новую фотографию в паспорт, его просто заменят на пластиковую карточку.

То есть:

для лиц от 16 до 25 лет бумажный паспорт будет действовать до 25 лет;

для лиц от 25 до 45 лет — соответственно до 45 лет;

а для лиц старше 45 лет — пожизненно.

Также паспорт необходимо будет заменить на карточку в случае его утери, смены фамилии, имени, отчества, даты и/или места рождения и в случае непригодности паспорта для дальнейшего использования.

В случае принятия изменения должны быть реализованы в течение месяца.

Преимущества ID-карт

В паспорт-книжечку можно по желанию внести данные о детях, группе крови, согласии или несогласии на посмертное донорство органов и регистрацию места жительства. ID-карта же в этом вопросе имеет гораздо больше места для маневра.

Так, кроме всех вышеупомянутых сведений, пластиковая карта еще содержит информацию о семейном положении, номер записи в Едином государственном демографическом реестре и идентификационный код. Вся информация содержится на электронном чипе.

Еще одним стопроцентным плюсом карточки является то, что ее невозможно подделать. По крайней мере, так заявляют в Государственной миграционной службе.

Кроме того, наличие ID-карты позволяет без визы посещать Турцию и Грузию.

Минусы пластиковой карты

Первый минус заключается в том, что оформление карты бесплатное только для тех, кто получает паспорт впервые.

Для всех остальных замена паспорта на книжечку стоит 245 гривен, а ускорено, то есть в 10-дневный срок — 471 гривню.

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Здесь вытекает еще один минус — сроки. Так, по обычному тарифу ID-паспорт делают до 20 рабочих дней. И сделать его можно только по месту регистрации. Не секрет, что многие граждане не проживают по месту регистрации, часто — вообще в других городах, и здесь возникает много неудобств.

Например, если в 25 или 45 лет вы, согласно законопроекту, обязаны сменить паспорт на ID-карту и вы проживаете в другом городе, вам необходимо или несколько раз ездить туда, или же просто ждать по месту регистрации, пока карта не будет готова.

В теории введение ID-карт должно облегчить жизнь граждан и лишить их многих бюрократических неудобств.

На практике же все не так радужно. Стоит лишь упомянуть о том, что бывали инциденты, когда, например, продавщица в магазине не признавала ID-карту за паспорт.

Также большинство учреждений просто технически не готовы к массовому переходу на ID-карты, а именно не имеют устройств для считывания чипа.

Поэтому владельцы таких карт часто попадают в еще более бюрократический ад, когда от них требуют и оригинал идентификационного номера, и выписку о месте жительства и многое другое.

Как будут решать этот вопрос в правительстве пока не комментируют.

Также не стоит забывать о приверженцах конспирологических теорий о том, что ID-карты являются символом дьявола. Поэтому можно с уверенностью сказать, что с выводом паспорта-книжечки начнется довольно сильное сопротивление со стороны конспирологов. И тоже на сегодня не до конца понятно, как их будут заставлять делать паспорта нового образца.

Екатерина Чернявская