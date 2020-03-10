Украина получит американские патрульные катера: Справятся ли они с российским Черноморским флотом?

Патрульний катер Mark VI ВМФ США

Пентагон уведомил Конгресс США о намерении предоставить украинским вооруженным силам помощь стоимостью 125 миллионов долларов. Пакет военной помощи включает по меньшей мере один 26-метровый патрульный катер Mark VI, которой стоит на вооружении малоизвестного речного флота США.

Об этом пишет The National Interest.

Украина может получить новый мощный патрульный катер. Но как долго он протянет в войне с Россией, неясно.

Приобретение одного или нескольких Марк VI поможет Украине ускорить восстановление собственного военно-морского флота. Российские войска захватили или потопили почти все украинские корабли еще в 2014 году во время вторжения в Крым. В результате морского столкновения через четыре года Россия захватила украинский военно-морской буксир и два бронекатера класса "Гюрза-М" местного производства.

Mark VI обладает возможностями, которых у нынешних украинских катеров нет. Но российские корабли в водах, омывающих Украину, превосходят даже Mark VI.

Тем не менее американская лодка станет для Украины шагом вперед. Mark VI хорошо вооружен и может похвастаться новейшей электроникой.

Изначально ВМФ США приобрел дюжину Mark VI на замену их предшественников RCB, то есть речных командных катеров. В январе 2016 года два RCB случайно попали в иранские воды возле острова Фарси в Персидском заливе. Силы иранской милиции захватили и ненадолго задержали оба катера с десятью американскими моряками на борту.

По сравнению с RCB, Mark VI "вообще в другой лиге", объяснил Дэвид Лартер (David Larter) в статье в "Дефенс ньюз" (Defense News). Mark VI с экипажем в 10 человек имеет четыре пулемета калибра 50 и две 25-миллиметровые пушки.

"Мы доказали, что можем отстреливаться с Mark VI в течение 45 минут", — сообщил Лартеру корабельный старшина и речной инструктор Деррик Кокс (Derrick Cox).

"Набор коммуникаций у нового Mark VI значительно превосходит возможности RCB, — добавил Лартер. — Новый катер соединиться с флотом через Link 16. Еще у него есть высокочастотная, сверхвысокочастотная и спутниковая связь, поэтому береговые диспетчеры не упустят судно, как это случилось во время инцидента на острове Фарси. 26-метровая лодка имеет максимальную скорость более 40 узлов и дальность до 800 километров".

После российской аннексии Крыма у Украины остался один единственный большой военный корабль 125-метровый фрегат "Гетман Сагайдачный" — плюс пара десятков небольших катеров. Безнадежно уступая гораздо более крупным российским силам, украинский флот поспешно развернул производство патрульных катеров "Гюрза-М" длиной 23 метра. Киев планирует построить 20 штук, но по состоянию на 2020 год построено всего семь.

Два катера провели два года в российском плену после инцидента в ноябре 2018 года в контролируем Россией Керченском проливе, который соединяет Черное море с меньшим Азовским.

Азовское море отделяет Крым от материковой России. На нем располагается ряд украинских портов, включая крупный город Мариуполь, который находится недалеко от линии фронта на Донбассе, где киевские войска сражаются с незаконными военными формированиями, которых поддерживает Россия.

Противостояние началось, когда буксир ВМС Украины "Яна Капу" и патрульные катера класса "Гюрза" "Бердянск" и "Никополь" вышли из Одессы, главного украинского порта на Черном море.

Они двинулись на восток вокруг Крыма к узкому Керченскому проливу, который Россия перекрыла мостом после насильственной аннексии Крыма в 2014 году.

Когда три судна приблизились к Керченскому проливу, русские отбуксировали в него грузовое судно, перегородив украинцам проход в Азовское море.

Российские и украинские суда обстреляли друг друга, и над ними пролетели российские штурмовики Су-25 и вертолет Ка-52. Российское судно береговой охраны протаранило украинский буксир. Затем российские войска высадились на всех трех украинских судах и захватили в общей сложности 24 моряка.

Год спустя, в конце 2019 года, Москва репатриировала все три украинских катера вместе с их экипажами.

Хотя Mark VI крупнее и мощнее "Гюрзы-М", мало оснований полагать, что катер американского производства лучше справится в аналогичном противостоянии с российскими войсками, не говоря уже о его шансах в крупном конфликте.

Если в распоряжении Украины имеется лишь один стареющий фрегат и менее десятка патрульных катеров, то российский Черноморский флот располагает крейсером, эсминцем, пятью фрегатами и семью подводными лодками, — не говоря уже о паре десятков патрульных катеров.

Дэвид Экс

Перевод: ИноСМИ