Украина и Россия выходят на тропу войны за рынок пшеницы Саудовской Аравии

Рабочий смотрит на трюм грузового судна, заполненного зерном пшеницы на экспорт в Николаевском порту в городе Николаев, Украина Винсент Манди / Bloomberg

Российские и украинские хлеборобы наращивают объемы сбора пшеницы и ее экспорта не только на традиционные европейские рынки, но и рынки арабских стран. Экономическое агентство США отмечает, что борьба накалилась.

Об этом пишет Bloomberg.

Украина присоединилась к России и начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию, став еще одним конкурентом экспортеров из Европейского Союза на одном из их основных рынков.

В этом месяце Continental Farmers Group отправит в королевство первую партию высококачественной пшеницы из Украины после победы в тендере на поставку 60 000 тонн, сообщили в компании. Это стало возможным после прошлогоднего решения Саудовской Аравии ослабить правила защиты от насекомых, что открыло возможность для черноморского зерна и позволило конкурировать с поставками из ЕС, которые преобладали в импорте саудовцев.

В этом году Россия тоже отправила туда несколько грузов. Несмотря на то, что продажи невелики, они знаменуют собой еще один прорыв для черноморских грузоотправителей, которые за последнее время захватили большую долю мирового рынка пшеницы на фоне рекордных урожаев, обеспечивающих привлекательные поставки. Импорт из Украины также показывает, как окупаются инвестиции Саудовской Аравии с тех пор, как в 2018 году компания Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. купила там активы и объединила их в Continental Farmers.

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Отгрузка является "четким сигналом о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии в отношении Украины", — говорится в заявлении Георга фон Нолкена, генерального директора Continental Farmers. В компании кроме того сообщили, что это также "начало прочного международного сотрудничества".

Украина занимает пятое место в мире по экспорту пшеницы. Ожидается, что в этом сезоне его поставки составят 18 миллионов тонн, что станет третьим по величине рекордным показателем в стране, согласно данным правительства США.

Анатолий Медетцкий

Перевод: ИноСМИ