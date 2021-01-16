Украина и Россия схлестнулись на мировых рынках зерна: Кто кого?

Рабочий смотрит на трюм грузового судна, заполненного зерном пшеницы на экспорт в Николаевском порту в городе Николаев, Украина Винсент Манди / Bloomberg

Японская газета "The Asahi Shimbun" в аналитическом материале отмечает, что Россия и Украина вышли на передовые позиции в мире по экспорту зерновых. Их суммарный экспорт в 2019 году сравнялся с экспортом США и Канады. Есть ли у них перспективы мирно поделить мировой рынок зерна и какие здесь проблемы?

Об этом пишет The Asahi Shimbun.

Ведущая японская газета "Асахи симбун" публикует аналитический обзор под названием "Россия и Украина: друзья-соперники на мировом рынке зерна. Каковы тенденции?". Ниже приводится изложение данной статьи, обильно сдобренной обширной статистикой.

Если посмотреть статистические данные по мировым экспортным рынкам зерна за последние годы, то в глаза бросаются два самых заметных тренда: резкое снижение доли США на нем (только за 2019 год американский экспорт зерновых снизился на 25% со 100 до 75 миллионов тонн), и резкое возрастание доли России и Украины.

Обе эти страны добиваются больших успехов в качестве экспортеров зерна. Производство и экспорт зерна стали важнейшими отраслями роста для России и Украины. С другой стороны, предложение со стороны этих стран стало оказывать определяющее влияние на мировой спрос и предложение по зерну.

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Что же происходит в этой отрасли в России и в Украине?

Если смотреть общие показатели экспорта зерновых по 2019 году, то, как указывает газета, Украина обошла Россию. Она экспортировала 56,713 миллионов тонн, тогда, как Россия — 39,364 миллионов тонн. Но здесь есть важный нюанс: в экспорте России основное место (более 75%) занимает дорогая и прибыльная пшеница, тогда как в экспорте Украины с точностью до наоборот, те же 75% составляют ячмень и кукуруза — гораздо менее ценные виды зерновых, которые в основном используются в качестве фуражных кормов. В России экспорт ячменя составляет не больше 10% от общего объема экспорта зерновых. В последнее время Россия успешно предпринимает усилия по расширению посевов кукурузы, пользующейся возрастающим спросом на мировых рынках. В прошлом Россия также активно занималась производством ржи, но ее посевы сейчас сокращаются. Это кажется несколько удивительным, поскольку рожь является сырьем для черного хлеба, который является важным продуктом питания в России.

Как отмечается в анализе, такое соотношение в экспорте видов зерновых определяет и то значительное преимущество, которое Россия имеет над Украиной с точки зрения экспортной валютной отдачи. Здесь Россия значительно превосходит Украину, замыкающую первую десятку мировых экспортеров зерна. Если в России за тонну экспортных зерновых в 2019 году получали в среднем до 210 долларов, то на Украине — только 183. В последнее время в связи с улучшением качества своих зерновых Россия по этому показателю постепенно "подбирается" к Аргентине и Франции, но еще значительно уступает Австралии, Канаде и США.

Хотя по объемам экспорта Россия и Украина уже являются ведущими мировыми экспортерами зерна, общей проблемой для них является то обстоятельство, что качество их зерновых не всегда стабильно. Даже некоторые сорта производимой ими пшеницы используются на корм скоту. И для России, и для Украины все еще актуальными остаются задачи улучшения селекции зерновых, а также системы их транспортировки и хранения для стабилизации качества.

Российско-украинская конкуренция в Африке и на Ближнем Востоке

В материале отмечается, что и для России, и для Украины характерны высокая доля экспорта зерновых в Африку (в основном Северную) и на Ближний Восток. Если говорить о конкретных странах, то большое количество зерна из России и Украины импортируют Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Бангладеш, Израиль и Ливия.

Кстати, во время известной "арабской весны" засуха в России вызвала резкий скачок мировых цен на зерно, что привело к росту общественного недовольства в арабских странах и стало косвенной причиной политических перемен. Так что Россия здесь через зерно имеет и политический вес.

Важным для России и Украины являются дальневосточное и южно-азиатское направление экспорта зерновых.

Россия обладает существенными преимуществами перед Украиной с точки зрения экспорта зерна через Черное и Средиземное моря, поскольку ее важные зернопроизводящие регионы (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область) расположены в непосредственной близости от мощных портовых возможностей страны, сосредоточенных вокруг порта Новороссийск и Черноморского побережья Кавказа.

В этом Украина России уступает. Ее экспортные мощности имеются только в районе Одессы и Николаева, но их на сегодняшний день не хватает.

В материале "Асахи" подчеркивается успех Украины в экспорте значительного объема зерновых в 2019 году в страны ЕС. Он составил более 18 миллионов тонн. Собственно, именно за счет этого фактора Украина в 2019 году и обошла Россию в экспорте зерновых, поскольку их продажа в традиционные для обеих стран рынки сбыта осталась примерно на уровне прошлых лет.

Рост украинского экспорта зерновых в ЕС отмечается в течение последних нескольких лет. Некоторые аналитики указывают в этом контексте на значение подписанного Украиной с Европейским Союзом соглашения об ассоциации. Однако большинство экспертов указывают, что главную роль при этом играет не фактор "мнимого" снижения европейских тарифов и пошлин в отношении украинского зерна, а чрезвычайно низкие, практически демпинговые цены, по которым оно продается в Европу. Но действие этого фактора подходит к своему концу, и далее наращивание Украиной экспорта своего зерна в Европу вряд ли возможно.

Что касается России, то она традиционно экспортирует в Европу лишь символическое количество зерна. Так, в 2019 году этот экспорт составил менее 1 миллиона тонн.

Украина не оставляет своим вниманием и Дальний Восток и ЮВА, добиваясь здесь определенных успехов. В 2019 году она стала 4-м зерновым экспортером в Китай. Примерно до 10 миллионов тонн в 2019 году подрос ее экспорт зерновых и в страны АТЭС. Это значительно больше того, что сумела сюда экспортировать Россия (около 2,5 миллионов тонн).

Япония является для Украины 21-м по объемам импортером зерна. Для России Япония стоит среди импортеров ее зерна на 45-м месте.

Что касается зоны СНГ, то Украина не продает сюда зерна совсем. В то же время определенное количество зерна экспортируется из России в страны бывшего Советского Союза (за исключением трех прибалтийских стран) — около 5 миллионов тонн. Это направление, не имея для России существенного экономического значения, позволяет ей использовать "зерновой рычаг" в своих отношениях с азиатскими странами СНГ, имеющими малую степень самообеспеченности зерновыми. Когда Россия временно ограничила экспорт зерна из-за пандемии коронавируса в 2020 году, она исключила из этих ограничений 4 страны "Евразийского экономического союза" — ЕАЭС. Это было воспринято как важное символическое решение России в отношении своих союзников.

Крупнейшие экспортеры зерна — друзья-соперники — Россия и Украина каждый сталкивается со своими проблемами

Вопросы улучшения селекции, хранения и транспортировки зерна актуальны для обеих стран. Однако в последнее время Россия здесь "уходит в отрыв", а Украина начинает серьезно отставать. Особенно это касается качества экспортируемого зерна. Нередки случаи, когда покупатели отказываются от контрактов с украинскими экспортерами.

В России другие проблемы. В стране слишком часто вводятся экспортные ограничения по зерну. Это связано с тем, что Россия, которая много раз в истории сталкивалась с нехваткой продовольствия, генетически испытывает сильную обеспокоенность своей продовольственной безопасностью и руководствуется идеей о том, что "в первую очередь приоритет должен отдаваться обеспечению необходимых внутренних поставок, а экспорт зерна можно осуществлять только при наличии избыточных ресурсов". Фактически, с начала 2000-х годов правительство России сделало возможными ограничения на экспорт зерна в тех случаях, когда внутренние поставки зерна становятся нестабильными из-за плохих урожаев или увеличиваются разницы в ценах на внутреннем и внешнем рынках.

В течение последних нескольких лет обильные урожаи в России позволяли не вводить ограничений на экспорт зерна. Но по итогам 2020 года такая проблема может возникнуть. Несмотря на хороший урожай зерновых в прошлом году, президент Путин упрекнул премьер-министра Мишустина в резком росте цен в России на основные продукты питания, такие как макароны и макаронные изделия. В ответ на это правительство России решило ввести экспортные пошлины на зерно с 15 февраля до конца июня этого года.

Администрация Путина считает диверсификацию экспорта страны одной из своих национальных стратегических целей, и экспорт зерна должен стать важным ключом к ее достижению. Однако, если Россия будет часто принимать такие экспортные ограничения из-за внутренних обстоятельств, это испортит ее имидж, и приведет к распространению мнения о том, что "Россия является ненадежным поставщиком зерна".

Что касается Украины, отмечается в материале, то для нее гигантской проблемой являются грядущие изменения климата. Пока с 2012 и вплоть до 2019 года экспорт Украиной своих зерновых шел по нарастающей. Однако, как ожидается, сейчас он сильно пострадает от неурожая 2020 года. Прогнозируется, что экспорт украинского зерна в 2020/21 году упадет примерно на 16% по сравнению с предыдущим годом. Прошлым летом на Украине, особенно на юге страны, была отмечена сильная засуха, что неизбежно отрицательно сказалось на урожае кукурузы.

По мнению экспертов, такая ситуация вряд ли останется всего лишь временным явлением, характерным только для 2020 года. Глобальные изменения климата окажут серьезное отрицательное влияние на сельское хозяйство Украины. Отдельные авторитетные специалисты утверждают, что в следующем десятилетии на Украине произойдет расширение нынешней засушливой южной климатической зоны на 150-200 километров к северу. И этот климатический тренд заденет не только Украину, отмечается в материале газеты.

Перевод: ИноСМИ