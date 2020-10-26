Угрозы, оскорбления и потасовки: Как прошел опрос Зеленского?

Во время голосования на местных выборах на выходе из участков волонтеры задавали желающим "пять вопросов от президента". Как это было?

Об этом пишет Deutsche Welle.

Обиды, проклятия, сочувствие, восхищение и слова благодарности студентке Дарье пришлось услышать в течение дня не один раз. Она по приглашению друга на один день, 25 октября, стала волонтером в опросе "Пять вопросов от президента", который инициировал Владимир Зеленский во время проведения местных выборов. Дарья - будущий хореограф, учится в Киевском национальном университете культуры и искусств. Признается, что согласилась стать волонтером из любопытства. О том, делает ли это за деньги, не признается: говорит, что подписала соглашение, которое обязало ее не разглашать эту информацию, так же, как и не называть компанию и людей, которые нанимали ее на однодневную работу.

Молодежь и пенсионеры охотно отвечали

В восемь утра Дарья пришла в одну из школ в киевском спальном микрорайоне Позняки, где на время выборов разместилось четыре избирательных участка. На каждый участок прислали по одному волонтеру, которым куратор, с которым волонтеры не были до этого знакомы, вручил по шесть пачек свеженапечатанных на простых листах формата А4 опросников "Пять вопросов от президента", несколько ручек, маску, перчатки, картонную коробку, которую волонтеру нужно было собрать собственноручно в подобие урны, пожелал плодотворной работы и попрощался до вечера.

"Еще дали белую накидку с надписью, но я ее сняла, потому что многие люди агрессивно на нее реагировали, кричали, что это агитация. Там ничего нет, только написано "Пять вопросов от президента", но я все равно ее сняла, потому что не хотела лишний раз злить людей", - говорит девушка. По ее словам, она столкнулась с неадекватным поведением людей, которые кричали на нее, рвали опросные листы, бросали их в нее, оскорбляли и угрожали. "Побудьте со мной подольше, с вами спокойнее", - просит Дарья корреспондентку DW.

При этом девушка рассказывает, что многие охотно заполняют опросник, в частности молодежь и пенсионеры. "Почему-то люди от 30 до 55 лет пассивны, или наоборот просто идут и говорят, что это незаконно. А что тут незаконного? Это просто опрос, никаких фамилий никто не спрашивает. Просто президент хочет знать, что на самом деле думают люди, хотя я лично за него не голосовала, но не считаю, что этот опрос является чем-то страшным", - делится своими мыслями Дарья, когда большинство людей проходит мимо ее стола.

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Полдня девушка провела на улице с листами опроса, однако после обеда ей разрешили зайти в помещение, где выделили закуток и дали стол. "Холодно на улице. Замерзла. Здесь люди чисто по-человечески разрешили стоять в коридорчике", - говорит девушка.

Бурные реакции на опрос

В это время к ее столу подошла семья: мама с дочкой. "Мы хотим дать ответы на вопросы. Вчера дома обсуждали их, дискутировали, определились с ответами. Мы выражаем только свое мнение, а там пусть законы принимают. Это уже не в нашей компетенции", - говорит старшая женщина. По ее словам, хорошо, что Владимир Зеленский не проводил референдум, а решил спросить напрямую. "Референдум - это время и деньги. Еще было бы хорошо, чтобы можно было свое что-то вписать, что именно люди хотят изменить в стране. Это же и есть демократия", - делится женщина.

В это время мимо проходил мужчина среднего возраста и начал кричать, что опрос проводят "самозванцы" и он не имеет законной силы. "Ничего не подписывайте. Все это незаконно. Это манипуляции", - не унимался он. Другие избиратели, которые в это время выходили из избирательного участка, пытались его успокоить. Завязался эмоциональный разговор о том, кто какой телеканал смотрит и кто за кого голосовал.

Ситуацию разрядила пенсионерка Ольга Ивановна, которая попросила волонтера прочесть ей все вопросы из опросника, ведь она плохо видит без очков. "Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?" - зачитывает волотер. "Какое заключение? Расстрелять! Пусть бы они поработали так, как я - с утра до ночи и ничего не имели. А так сидят в телевизоре с толстыми рожами. Однозначно расстрелять!" - грозно восклицает пенсионерка. На замечание волонтера, что нужно выбрать только "да" или "нет" и там поставить отметку, Ольга Ивановна решает собственноручно написать послание президенту и дописывает у первого вопроса от руки "расстрелять". Все остальные вопросы президента такой бурной реакции у нее не вызывают.

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Пенсионерка уходит, а к столу с опросными листами подходит молодая мама. "Мне 32 года, я в декретном отпуске. Специально сюда пришла, чтобы поддержать легализацию каннабиса. Потому что очень много людей страдает. Надо им помочь. Я и петицию раньше подписывала за легализацию. Однако почему-то президент не принял во внимание. Может, сейчас поможет и лекарства из каннабиса будут доступными", - надеется женщина.

В это время место опроса осматривает полицейский. "У вас здесь все в порядке? Потому что на участке рядом были "разборки" из-за этого опроса. Если что, то набирайте, я быстро прибегу", - инструктирует волонтера полицейский, который дежурит на участке, диктуя ей свой номер телефона.

"Может, президент услышит"

На соседнем избирательном участке волонтеров, проводящих опрос президента, вообще не удалось найти. "Если хотите проголосовать, то вон лежат опросники, возьмите себе и бросьте в этот ящик. Здесь ребята-волонтеры проголодались, пошли поесть", - говорит уборщица, моя пол на участке. "Ну вы же сами справитесь? Возьмите, не стесняйтесь", - консультирует она мужчину, который захотел ответить на вопросы президента и искал, где можно взять опросный лист и заполнить его. "Говорили, что будут представители от партии президента проводить опрос. А здесь никого нет. Кто хочет, может заполнить сколько угодно листов... Здесь недоработали, но все равно хочу ответить, может, президент услышит. Я не доверяю социологическим опросам - опросят 200 человек и это подгоняют под мнение всех. А так - это прямое народовластие", - делится своими мыслями временно безработный Юрий.

Ближе к вечеру вконец измученная Дарья и другие волонтеры, которые в течение дня работали на избирательных участках школы, соберутся вместе и будут считать количество ответов "да" или "нет" на пять вопросов президента. Все они подпишут протокол с результатами и передадут его своему куратору. Что будет дальше с этими результатами, волонтеры не знают, но надеются, что работали целый день они не зря и мнение людей президент таки услышит.

Лилия Ржеутская