Угроза энергетической безопасности: Как Европа борется против "красного газа"

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" Фото из открытых источников

Сокращение экспорта российского газа в ЕС чревато серьезными последствиями для всего континента — Норвегия и другие страны удовлетворить потребности ЕС не смогут. Это вызов для политики безопасности Евросоюза.

Об этом пишет Dagens Næringsliv.

Спор развернулся вокруг газопровода "Северный поток — 2", который прокладывается по дну Балтийского моря и соединит напрямую Россию и Германию. Большинство перебоев в поставках российского газа в Европу после окончания холодной войны имели политическое измерение. До открытия "Северного потока — 1" в 2012 году большая часть газа шла в Европу через Украину. Когда в 2009 году государственная российская компания Газпром сократила поставки на Украину, это ударило и по ЕС.

Благодаря альтернативным экспортным маршрутам у Москвы будет больше возможностей для маневра, особенно в отношении государств Центральной Европы.

В Восточной Европе Польша и страны Прибалтики видят в Газпром инструмент российской внешней политики. Они опасаются, что с новым трубопроводом газ превратится в инструмент политического давления. С другой стороны, Владимир Путин твердо поддерживает Виктора Орбана и его нелиберальную Венгрию.

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Западная Европа давно воспринимает российский газ в первую очередь как товар. Однако российское вторжение в Крым в 2014 году поставило в центр внимания гибридную войну и использование торговой силы в геополитических целях.

Схема газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" gazprom.ru

Поэтому популярность "Северного потока — 2" падает. После покушения на лидера российской оппозиции Алексея Навального скепсис по поводу нового трубопровода крепнет и в Германии.

Как нам бороться с зависимостью от "красного газа"?

ЕС создавался как проект мира и демократии, чьей основной стратегией был либеральный внутренний рынок. Поэтому Брюссель попытался ответить на российский вызов, напрямую занявшись господствующим игроком на рынке — экспортером-монополистом Газпромом. Благодаря регулированию энергетического рынка и закону о конкуренции ЕС принял правила поведения для экспортеров газа на внутреннем рынке и пресек злоупотребление властью со стороны российского газового гиганта — будь то в геополитических или и в финансовых целях.

Однако ЕС все чаще применяет свои общие рыночные правила конкретно против России. Все началось с "третьего энергетического пакета" 2009 года, который запретил Газпрому скупать газопроводные сети в ЕС.

В прошлом году ЕС принял новые правила, которые позволяют остановить "Северный поток — 2", но при этом возлагают ответственность на надзорные органы Германии.

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Пока что ЕС действует в рамках правил, но многие требуют агрессивнее использовать свои регулирующие полномочия.

Достичь ограниченных целей в краткосрочной перспективе с помощью нормативных актов вполне возможно, но это подрывает доверие к нормативному режиму в масштабах всего ЕС. Если ЕС прекратит использовать регулирующую власть для создания успешно функционирующих рынков и перейдет к регулированию в геополитических целях, это грозит подорвать легитимность, на которой строится вся его мощь. Например, мы уже видим, как внутренние правила ЕС все чаще и чаще нарушают Венгрия и Польша.

Решение — четко разграничить рыночную политику и политику безопасности. Вопросы рыночной политики должны решаться с помощью законов и постановлений. Вопросы политики безопасности — с помощью военных и внешнеполитических мер вплоть до экономических санкций. У ЕС имеются инструменты и для того, и для другого.

Короче говоря, ЕС должен найти волю, чтобы заявить о себе как об игроке в сфере политики безопасности. Поскольку страны ЕС могут принимать санкции лишь единогласно, это потребует незаурядных усилий. Но делать из регулирующей власти кратчайший путь к достижению геополитических целей либеральному ЕС не подобает.

Поэтому ЕС нужна более четкая политика безопасности.

Ник Ситтер

Перевод: ИноСМИ