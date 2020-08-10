Ученым удалось разгадать тайну собора Святой Софии

Собор Святой Софии в Стамбуле превратили в мечеть Фото из открытых источников

По преданию, когда собор Святой Софии снова перейдет к христианам, миру явится священник со Святым Граалем в руках. Так ли это, остается только предполагать. А вот некоторые загадки Айя-Софии ученым удалось разгадать. Командой исследователей было проведено трехмерное сканирование подземных тоннелей, о которых долгие годы ходят легенды.

Об этом пишет Hürriyet.

Впервые осуществлено трехмерное сканирование подземных туннелей Айя-Софии, предназначенных для вентиляции, благодаря которым это здание стоит на протяжении 1484 лет. "Туннели можно сравнить с кровеносными сосудами, — говорит доктор, доцент Университета фонда султана Мехмеда Завоевателя Хасан Фират Дикер. — Если каналы можно будет вернуть в первоначальное состояние и обеспечить их функциональность, мы дадим строению задышать".

Проект трехмерного сканирования и запечатления подземных сооружений Айя-Софии, стартовавший в период, когда Айя-София служила музеем, был осуществлен Университетом фонда султана Мехмеда Завоевателя и дирекцией музея Айя-София. Ученые обошли подземные туннели и сооружения глубиной до 900 метров, которые окутывают Айя-Софию, словно паутина, обеспечивают вентиляцию здания и защищают его от сырости. Одним из руководителей работ по исследованию туннелей, ставших предметом легенд и преданий, был преподаватель факультета архитектуры и дизайна Университета фонда Мехмеда Завоевателя, доктор, доцент Хасан Фират Дикер (Hasan Fırat Diker). Дикер, определяющий свою научную специализацию как "исследователь Стамбула", рассказал неизвестные факты об Айя-Софии.

Новые подземные пространства

"Айя-София словно школа для нас, — отмечает Дикер. — Каждый раз приходя сюда, мы узнаем что-то совершенно новое. В ходе нашего исследования мы сделали рентгеновский снимок Айя-Софии. Помимо известных туннелей, нам также удалось проникнуть туда, куда раньше попасть не удавалось. Мы нашли новые подземные пространства. Некоторые из них настолько большие, что диву даешься, как они до сих пор остались незамеченными. Туннели нуждаются в очистке. Есть места, забитые грязью, камнем. Подобно тому, как холестерин засоряет сосуды. С устранением засоров здание сможет задышать свободнее. И никакого специального устройства кондиционирования воздуха не понадобится".

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Мимар Синан сохранил

Дикер продолжает: "Есть коридор, который проходит прямо под контрфорсом Мимара Синана. Стало быть, Мимар Синан при строительстве своей конструкции сохранил этот коридор. Под контрфорсом проходит гигантский туннель".

Открывается для виртуального мира

"Каждый, как и наша команда, сможет в виртуальном пространстве увидеть собственными глазами все места, которые мы исследовали, — рассказывает Дикер. — Результаты работы, продолжавшейся три недели, мы обнародуем на Международном симпозиуме по Айя-Софии, который состоится в Стамбуле 24-25 сентября".

Команда ученых

Хасан Фират Дикер в течение шести лет работал в Айя-Софии в качестве куратора архитектурных исследований под эгидой министерства культуры и туризма Турции. Дикер также входил в команду специалистов, которые обнаружили лик ангела на стене Айя-Софии во время реставрационных работ 2009 года. Наконец, по понедельникам, когда Айя-София была закрыта, Хасан Фират Дикер вместе со своей командой спускался в туннели. Также в качестве координаторов проекта в команду входили доктор, доцент Мине Эсмер (Mine Esmer) и доктор, преподаватель Алидост Эртугрул (Alidost Ertuğrul) из Университета фонда Мехмеда Завоевателя, а также археолог от кафедры изобразительных искусств Стамбульского технического университета Али Хакан Эйильмез (Ali Hakan Eğilmez). В работах также активно участвовали студенты архитектурного факультета Стамбульского технического университета Баркын Ирем (Barkın İrem) и Озлем Кая (Özlem Kaya), а также учащиеся магистратуры кафедры архитектуры Университета фонда Мехмеда Завоевателя Рювейда Коркут (Rüveyda Korkut), Рамазан Йылдырым (Ramazan Yıldırım) и Энес Улукёйлю (Enes Uluköylü).

Легенды оказались неправдоподобными

Работа Хасана Фирата Дикера и его команды также развенчала передающиеся из поколения в поколение мифы. Ходили легенды, что под Айя-Софией плавают лодки. Кто-то даже утверждал, что некоторые туннели ведут во дворец Топкапы. Команда запечатлела, что все туннели и подземные сооружения были построены для вентиляции и защиты здания от дождевой воды. Комментируя легенды и предания, Дикер отмечает: "Под землей нет водохранилища, как говорят. И лодки не плавают. Существующая инфраструктура Айя-Софии при ее строительстве была подготовлена с учетом кондиционирования воздуха. Одним словом, нельзя войти в Айя-Софию и выйти из Топкапы".

Мифы об Айя-Софии

Предания об Айя-Софии всегда вызывают интерес в том числе в интернете. Вот некоторые из них.

Реликвии Иисуса Христа

Прежде всего существует много легенд об Иисусе Христе. Якобы в Айя-Софии в потаенном месте были спрятаны крест и гвозди распятия Иисуса Христа, доставленные из Иерусалима в Стамбул. Эта история послужила поводом для того, что Айя-София стала считаться местом, где Иисус Христос снова придет на землю.

Священник, исчезнувший вместе со Святым Граалем

В числе других мифов также существуют сказания о Святом Граале — чаше, из которой причастился Иисус Христос. Согласно легенде, во время завоевания Стамбула священник собора Святой Софии со Святым Граалем в руках исчез за разверзшейся в стене дверью, чтобы священная чаша не попала к мусульманам, после чего дверь тут же превратилась в стену. Считается, что, если Айя-София снова перейдет к христианам, дверь опять откроется, и священник появится со Святым Граалем в руках.

Колонна с пробоиной от слез

Согласно еще одной легенде, после того как Дева Мария узнала, что Иисус схвачен и подвергнут пыткам, ее слезы расплавили колонну, образовав отверстие. При строительстве Айя-Софии эта колонна была доставлена в Стамбул и установлена в церкви. В наши дни посетители Айя-Софии загадывают желания, вставляя в это отверстие большой палец и поворачивая руку. Другая легенда об этой колонне гласит, что после завоевания Стамбула Святой Хызыр во время пятничного намаза вставил палец в эту колонну и повернул Айя-Софию в сторону Каабы.

Озгюр Алтунджу

Перевод: ИноСМИ