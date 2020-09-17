Твиндемия: Можно ли заболеть сезонным гриппом и COVID-19 одновременно?

Вопрос о том, каким образом двойное инфицирование повлияло бы на иммунную систему человека, является неоднозначным Фото из открытых источников

С началом осени в условиях пандемии коронавируса все чаще возникает вопрос: "можно ли одновременно заболеть COVID-19 и сезонным гриппом?".

Об этом пишет "Радио Свобода".

В последнее время на страницах западных СМИ можно все чаще увидеть слово "твиндемия", то есть двойная эпидемия – речь идет об одновременном распространении как сезонного гриппа, так и COVID-19.

Вопрос в том, можно ли заболеть обоими одновременно?

"Однозначно, можно", – подтверждает в комментарии "Радио Свобода" директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины Виктория Задорожная.

Как COVID-19, так и грипп могут поражать легкие, потенциально вызывая пневмонию, жидкость в легких или дыхательную недостаточность, предупреждают в американском Центре контроля и профилактики заболеваний.

"Мы знаем, что вы можете заразиться двумя вирусными инфекциями одновременно и что вашей иммунной системе труднее одновременно бороться с ними. Вы рискуете получить более серьезное поражение легких, более продолжительную болезнь, худшие осложнения и даже умереть", – отмечает Лиза Марагакис, старший директор по профилактике инфекций в Медицинской школе университета имени Джона Хопкинса в интервью The National Geographic.

Интерференция вирусов

Однако пока рано делать выводы о том, насколько хуже может быть такой "двойной удар", ведь данных о людях, которые одновременно болеют двумя болезнями, пока немного. Поэтому вопрос о том, каким образом двойное инфицирование повлияло бы на иммунную систему человека, является неоднозначным, говорят специалисты.

"Есть такой феномен интерференции вирусов, – объясняет в комментарии "Радио Свобода" врач-инфекционист Юрий Жигарев. - Когда одновременно есть два вируса, и они как бы подавляют, тормозят друг друга. И мы это видим, например, если человек заболел вирусными гепатитами В и С, то одновременно эти вирусы между собой "договариваются", а когда мы начинаем лечить, то идет обострение, потому что один вирус убиваем, а другой начинает нормально себя чувствовать".

Поэтому на сегодня, заключает эксперт, вам никто не может сказать точно, что именно будет происходить с организмом человека, если будет инфицирование сразу двумя вирусами.

"Несколько хороших новостей"

"Никто никогда не может предсказать, насколько сложным будет сезон гриппа, – пояснил американский инфекционист Роберт Вебстер в интервью The National Geographic. – Но было несколько хороших новостей из южных стран, таких как Австралия, Новая Зеландия и Чили, где сезон гриппа только заканчивается. Уровень гриппа там был, на удивление, низким".

Причина, по его словам, заключается в том, что эти правительства применили столь эффективные стратегии борьбы с коронавирусом – социальное дистанцирование, мытье рук и ношение масок, – что грипп просто не имел шансов закрепиться.

Как уберечься?

"Наш совет – обязательно вакцинироваться против гриппа", – отмечает директор Института эпидемиологии Виктория Задорожная.

Президент Американской медицинской ассоциации доктор Сьюзен Бейли убеждена: прививка от гриппа поможет сразу в нескольких направлениях.

"Поскольку больницы будут очень заняты уходом за пациентами с COVID-19, вакцина против гриппа может помочь уменьшить нагрузку на систему здравоохранения и убедиться, что те, кто нуждается в медицинской помощи, смогут ее получить", – сказала она в интервью американскому телеканалу CNN.

Врач-инфекционист Юрий Жигарев напомнил, что в Украине ежегодно вакцинируется незначительное количество людей – менее 1%. В то время, как в США этот показатель в прошлом году составил 45 процентов среди взрослых, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Эксперты напоминают, что ношение масок сейчас считается лучшей профилактикой COVID-19.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции 16 сентября заявил, что вспышка коронавирусной болезни COVID-19 остается неконтролируемой. Он напомнил, что количество умерших приближается к миллиону.

Новости по теме: 30 миллионов инфицированных COVID-19 в мире: Это много или мало?

По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на 17 сентября в мире выявили более 29 миллионов случаев COVID-19: более 941 тысячи человек умерли, более 20,3 миллиона пациентов выздоровели.

Татьяна Савчук