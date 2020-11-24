Кузьмин: Турчинов лично несет ответственность за сдачу Крыма

Александр Турчинов - украинский политический и государственный деятель, экс-секретарь СНБО, в.и.о. президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 Фото из открытых источников

Оригинал на странице Рената Кузьмина в Facebook.

Почему "подгорает" у Турчинова: есть Устав армейский, и независимо от того, получил солдат или нет команду, он обязан защищать границу, такой же приказ получают все военнослужащие Украины, и они обязаны, в независимости от того, была связь телефонная - не была, отключили связь - включили, при нападении вооруженного врага, они обязаны оказать вооруженное сопротивление. Для того, чтоб они этого не делали, не оказывали сопротивление - вот тут они должны получить чёткий приказ. Судя по тому, что мы слышим от военных, такой приказ был отдан. И в обращении к Зеленскому указано, что такой приказ отдал господин-товарищ-барин Турчинов. И если это так, то ответственность за потерю Крыма несёт исключительно он, это его прямая обязанность была защищать страну, защищать территориальную целостность страны, он этого не сделал. Более того, он дал приказ войскам отступить. Турчинов должен оказаться на скамье подсудимых и ответить за преступление.

Ренат Кузьмин