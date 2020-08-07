Транспортный коллапс или метро на Троещину: Чем закончится Подольско-Воскресенский мост

Последние 20 лет в столице перед местными выборами сложилась традиция — каждая власть обещает закончить строительство Подольско-Воскресенского моста, которое было начато в 1993 году.

Этот мост должен соединить Троещину и Подол, ведь Северный мост - пока единственный соединяющий Троещину с правым берегом, - не выдерживает трафика и постоянно стоит в пробках.

Эта предвыборная кампания не является исключением, и до конца 2020 года обещают ввести в эксплуатацию автомобильную часть моста. В то же время против строительства моста выступают жители Русановских садов.

Мы решили разобраться, что не так с мостом, каким он должен быть по первоначальному замыслу, что имеем по итогу и почему местные жители против.

Первоначальный проект

Сначала конструкция моста предусматривала три моста через Гавань, мост через Днепр, через Десенку и озеро Радужное, эстакады на Трухановом острове и в урочище Горбачиха, а также четыре многоуровневые транспортные развязки. Мост должен стать крупнейшим арочным мостом во всей Европе и будет иметь шесть полос для автомобильного транспорта и две колеи многострадального метро на Троещину.

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Мост начали строить в 1993 году, но почти сразу из-за нехватки финансирования строительство остановилось на 10 лет. В течение последних 17 лет строительство несколько раз замораживалось.

На сегодня с моста убрали временные опоры, продолжаются подготовительные работы к строительству съезда на Верхний Вал.

Мост, в частности, все заезды и съезды, строится по проекту 1993 года. Согласно этому проекту, на левом берегу должны быть съезды через озеро Радужное на улицы Сулеймана Стальского и Микитенко.

Однако в 2019 году местная община выступила за изменение трассировки Левобережного съезда для сохранения озера. Так, было предложено один съезд по железной дороге строить до проспекта Шухевича, а другой - до улицы Алишера Навои.

Реальность

Весной этого года строительство моста активизировалось, но конечного проекта строительства до сих пор никто так и не видел.

С началом строительства жители Русановских садов начали бессрочную акцию протеста из-за моста. Несколько раз даже были стычки с полицией.

"Мы не против самого моста, но мы хотим, чтобы он вел на Троещину, как было обещано, а не на Левобережную, что делают сейчас", — заявляют активисты.

Как рассказал нашему журналисту председатель ОО "Русановские сады" Вадим Тищенко, мост хотят пустить в сторону станции метро "Левобережная", что в свою очередь приведет к автомобильному коллапсу.

"Сейчас хотят делать съезды на улицы Придамбовую, Центральную садовую и Прижелезнодорожную. Работ относительно того, чтобы выводить мост на Троещину, вообще не ведется. А если делать съезд на Центральную садовую — это приведет к страшному автомобильному коллапсу на дорогах, прилегающих к метро "Левобережная". Тем более у нас дорога шириной 5,75 метров, которая вообще не приспособлена к такой езде под таким потоком. Это вообще парализует всю нашу деятельность, а это три тысячи домов штатных жителей, которые не смогут перейти эту дорогу, потому что ни светофора нет, ни одного пешеходного перехода", — говорит Тищенко.

На сегодня идут подготовительные работы строительства транспортных развязок в урочище Горбачиха и на Русановских садах. На садах ради этого придется расширить дорогу и снести несколько рядов частных домов. По словам главы "Русановских садов", это повлечет за собой снес около ста частных домов.

Таким образом строительство съезда через Русановские сады приведет не только к транспортному коллапсу в районе "Левобережной", а и к уничтожению частного сектора.

Активисты считают, что резкая перепланировка съездов через сады связана как раз с местными выборами, ведь власть уже пообещала закончить первую очередь строительства до конца этого года. Строительство съезда к Троещине займет гораздо больше времени.

"На сегодня никаких работ по железной дороге (именно оттуда должен начинаться съезд к Троещине, - ред.) не ведется, проекта вообще нет. Для разработки этого проекта, и это только конструкций моста без метро, надо около года. Это только для разработки проекта. Еще ведь надо время, чтобы достроить. То есть неизвестно, когда вообще этот мост спустится на левый берег", — говорит Вадим Тищенко.

Русановские сады

Но и это не весь конфликт. Кроме всего вышеприведенного местные жители возмущены проездом тяжелогабаритной техники по массиву.

Так, по словам активистов, согласно проекту организации строительства, крупногабаритная техника должна ехать до моста через Труханов остров. Но она пытается подъезжать через Центральную садовую.

"Они почему-то решили, что можно ездить здесь, по дороге, которая для этого не приспособлена вообще. Автомобили тяжелее 40 тонн просто убивают нашу дорогу. Мы против того, чтобы ездила техника", — говорит председатель ОО "Русановские сады".

Дорогу, по которой пытается ездить техника, местные жители строили и ремонтировали за свой счет, и рассчитана она на вес до 8 тонн. И более того - эта дорога даже не находится на балансе города.

Поэтому местные жители неоднократно перекрывали дорогу и имели столкновения с полицией.

Будет ли на Троещине метро

Конфликт вокруг моста до сих пор не решен, а строительство тем временем продолжается. Основным аргументом сторонников этого строительства является то, что через мост должны проложить метро на Троещину. Именно на Русановских садах ветка метро должна спускаться под землю и идти до Троещины.

Но и тут есть ложка дегтя. В КП "Киевский метрополитен" до сих пор нет даже плана строительства этой ветки. То есть даже если мост достроят в ближайшие годы и проложат через него рельсы, когда по этой колее проедет первый поезд метрополитена до Троещины — неизвестно.