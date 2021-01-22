Трамп на свалке истории, или Как Байден разрушает наследие 45-го президента США

Джо Байден REUTERS

В течение последних месяцев мы наблюдаем настоящую американскую лихорадку, ведь внимание всего мира приковано к выборам в США. Это не странно, ведь Америка задает политические тренды для многих демократических стран, и в том числе для Украины.

Если еще месяц назад актуальные материалы в отечественных СМИ касались того, какой кандидат в президенты Америки будет более "выгодным" для Украины, то со вчерашнего дня эта тема начала постепенно угасать. Напомню, что 20 января состоялась церемония инаугурации Джо Байдена, который стал самым старшим президентом в истории США. Бывший президент Дональд Трамп заранее покинул Белый дом, чем явно указал на свое нежелание приветствовать нового президента Америки. Кстати, впервые с выборов 1869 года два президента не встретились во время торжественной инаугурации. Тогда это были Эндрю Джонсон, который должен был уйти после импичмента, и Улисс Грант, одержавший победу на тех выборах. Иронично, что Дональд Трамп имел два шанса покинуть пост президента из-за импичмента (впервые – из-за обвинений в давлении на президента Зеленского ради поиска компромата на Байдена, во второй раз - из-за призывов к штурму здания Капитолия).

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Следовательно, и без того противоречивый политик стал еще и первым президентом Америки, которому объявили импичмент два раза за один президентский срок. Конечно, очевидным был факт того, что до импичмента дело не дойдет, ведь последнее слово в этом случае принадлежит Сенату, который был подконтрольным республиканцам во время каденции Трампа. Второй раз объявление импичмента вообще прозвучало за несколько дней до завершения президентского срока, так что Сенат в любом случае не успел бы проголосовать и вынести Трампу обвинительный вердикт. Тем не менее Сенат имеет полномочия рассматривать импичмент и после инаугурации нового президента, а также может объявить запрет претензиям Трампа на любые государственные должности. Учитывая то, что сорок пятый президент США уже является "удаленным" из пространства соцсетей, можно даже предположить его изгнание из поля политики. Однако, для этого нужно большинство голосов в Сенате, а демократы будут иметь в нем только половину. Получается, что за импичмент должны проголосовать еще 17 республиканцев. Это вполне возможно, ведь своими действиями Трамп испортил репутацию всей Республиканской партии.

Безусловно, эпоха Трампа стала лакмусовой бумажкой для мировой политики, показав, что правый популизм никуда не исчезает, а в противовес ему современный мир может предложить лишь инструменты cancel culture: удаление из соцсетей, публичное осуждение и травлю в информационном пространстве. Пока можно лишь предполагать, насколько мощным является такое противодействие, но уже к следующим выборам мы сможем дать ему более конкретную оценку.

Поэтому, возвращаясь к новоизбранному американскому президенту Джо Байдену, можем ли мы уже говорить о каких-то изменениях? Казалось бы, прошел лишь один день его пребывания на посту президента, но политический мир уже начинает свое новое преображение. Сегодня Байден подписал 17 указов, отменяющих значительную часть решений Трампа. В частности, речь идет о прекращении строительства стены на границе с Мексикой и построении нефтепровода Keystone XL. Эти решения уже указывают на категорически иной взгляд новоизбранного президента на проблемы мигрантов и вопросы окружающей среды. Направленность Байдена на решение экологических проблем видится и в том, что он дает указание правительства на присоединение США к Парижскому соглашению. Также Байден считает нужным остановить выход из ВОЗ и пересмотреть те решения, которые могли касаться проблем расового неравенства.

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В конце концов, основные направления политики Байдена не вызывают удивления - борьба с Трампом, которую мы наблюдали в течение последних месяцев, точно не могла привести кандидатов к дружескому рукопожатию во время победы на выборах одного из них. Очевидно, что Байден будет пересматривать все неоднозначные решения Трампа и отменять их, а сам бывший президент не будет признавать своего поражения. Уже сейчас понятно, что путь демократов опирается на борьбу с проблемой дискриминации, защиту окружающей среды и восстановление многих партнерских соглашений, то есть, вектор этой партии является очевидным и логичным. Однако, американское общество сейчас критически разобщено, и кто знает, что принесет эпоха постТрампа для Америки и для всего мира?

Тимур Чмерук