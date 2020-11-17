Трамп готов начать войну с Ираном ради президентского кресла?

Президент Дональд Трамп и суперинтендант Военной академии США Дэррил А. Уильямс приветствуют выпускников академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, США, 13 июня 2020 года EPA-EFE

В оппозиционных к президенту США Дональду Трампу СМИ все чаще высказываются опасения, что действующий главнокомандующий попробует "взорвать" международные отношения до своего отхода от власти. Авторы американского издания излагают версию о возможном нападении США на Иран. Перед этим в других СМИ звучали опасения насчет войны против Китая или КНДР. Это игра на нервах или реальная опасность?

Об этом пишет The New York Times.

Президент Трамп в четверг во время совещания в Овальном кабинете со своими старшими советниками спросил, есть ли у него возможность в предстоящие недели предпринять действия против главного ядерного объекта Ирана. Совещание состоялось на следующий день после того, как международные инспекторы сообщили о существенном увеличении запасов радиоактивных материалов в этой стране.

Старшие советники постарались отговорить президента от нанесения военного удара. Вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предупредили президента, что удар по иранским объектам легко может вызвать эскалацию напряженности и привести к обширному конфликту в последние недели президентства Трампа.

Атака — как ракетная, так и кибернетическая — наверняка будет направлена против Натанза, где, согласно сообщению МАГАТЭ, запасы урана в настоящее время в 12 раз превышают те объемы, которые были разрешены по условиям ядерного соглашения, аннулированного Трампом в 2018 году. МАГАТЭ также отметило, что Иран не разрешил его инспекторам посетить другой подозрительный объект, где были отмечены признаки активности.

Трамп спросил своих ведущих помощников по вопросам национальной безопасности, какие у него есть варианты действий, а также поинтересовался, стоит ли в целом реагировать на происходящее.

Когда Помпео и генерал Милли обрисовали потенциальные риски военной эскалации, официальные лица покинули совещание в полной уверенности, что вопрос о ракетном ударе по Ирану снят с повестки. Об этом сообщили осведомленные о ходе совещания чиновники из администрации.

Тем не менее не исключено, что Трамп все еще изыскивает способы для нанесения удара по иранским объектам и союзникам, в том числе по боевикам в Ираке. Небольшая группа экспертов по национальной безопасности в среду вечером провела встречу, на которой обсуждался вопрос об Иране. На следующий день состоялось совещание с президентом.

Представители Белого дома на просьбы дать комментарии не откликнулись.

Этот случай подчеркивает, что в последние недели пребывания в Белом доме Трамп сталкивается с множеством угроз глобального масштаба. Удар по Ирану может не понравиться его сторонникам, которые в массе своей против участия Америки в ближневосточных конфликтах. Так что Трамп может каким-то другим образом отравить отношения с Тегераном, и в этом случае избранному президенту Джозефу Байдену будет гораздо сложнее возродить иранскую ядерную сделку от 2015 года. А он не раз обещал возродить ее во время своей избирательной кампании.

Когда Трамп на прошлой неделе отправил в отставку министра обороны Марка Эспера и некоторых других руководителей из Пентагона, руководители из этого ведомства и других органов национальной безопасности в частном порядке стали выражать обеспокоенность, говоря о том, что президент в конце своего срока может начать открытые или тайные военные действия против Ирана и прочих противников Америки.

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Политика в отношении Ирана не впервые оказывается в центре внимания уходящей администрации. В последние дни работы администрации Буша в 2008 году израильские руководители, встревоженные тем, что новая администрация Обамы постарается помешать им нанести удары по иранским ядерным объектам, попросили у США бетонобойные бомбы, бомбардировщики и помощь в ведении разведки, намереваясь нанести удар самостоятельно.

Вице-президент Дик Чейни позже написал в свих мемуарах, что он поддержал эту идею. Президент Джордж Буш выступил против, но результатом стало более тесное сотрудничество США с Израилем. Его плод - киберудар по объекту в Натанзе, который вывел из строя около тысячи иранских ядерных центрифуг.

С тех пор Пентагон много раз пересматривал свои планы по нанесению ударов. В настоящее время у него есть план традиционной военной операции, а также вариант с нанесением киберудара. Имеется и замысел с сочетанием двух этих ударов. Есть план, предусматривающий прямые действия Израиля.

МАГАТЭ в своем сообщении сделало вывод, что у Ирана сегодня имеется в запасе более 2442 килограммов низкообогащенного урана. Этого достаточно для изготовления двух ядерных боеприпасов, о чем свидетельствуют данные из доклада Института науки и международной безопасности (ISIS). Но понадобится несколько месяцев для дополнительной переработки, чтобы обогатить уран и довести его до оружейного уровня. А это значит, что Иран получит бомбу не раньше конца весны, то есть, намного позже того момента, когда Трамп оставит свой пост.

Такое количество урана вызывает озабоченность, но это намного меньше того объема, которым обладал Иран до заключения ядерного соглашения с президентом Бараком Обамой в июле 2015 года. В конце того года по условиям соглашения Иран отправил 97% своих запасов ядерного топлива на хранение в Россию (это около 12 000 килограммов), и оставшегося у него количества явно не хватало для производства даже одного боеприпаса.

Иранцы придерживались обозначенных в соглашении лимитов даже после того, как Трамп в 2018 году отказался от участия в ядерной сделке и вновь ввел санкции против Тегерана. В прошлом году иранцы начали постепенно превышать оговоренные лимиты, заявив, что раз Трамп считает себя вправе нарушать условия соглашения, то и они тоже не станут их выполнять.

Но иранцы не торопятся с производством новых материалов. Они действуют медленно и размеренно, отрицая, что стремятся создать ядерное оружие. Правда, украденные несколько лет назад Израилем сведения указывают на то, что до 2003 года у Ирана был такой план.

Трамп с 2016 года утверждает, что иранцы скрывают некоторые свои действия и нарушают взятые на себя обязательства. Обнародованный на прошлой неделе доклад инспекторов дал ему первые частичные доказательства, подтверждающие такую точку зрения. В докладе звучит критика в адрес Ирана за то, что он не ответил на ряд вопросов о складе в Тегеране, где инспекторы обнаружили частицы урана. Это вызвало у них подозрения, что склад одно время использовался в качестве производственного помещения для переработки урана. В докладе говорится, что ответы Ирана "не заслуживают доверия с технической точки зрения".

Ранее МАГАТЭ жаловалось, что инспекторам не дают в полной мере осмотреть некоторые подозрительные объекты.

Планы строят не только американские военные. По словам официальных представителей, Помпео пристально наблюдает за событиями в Ираке, пытаясь увидеть признаки агрессии со стороны Ирана и понять, не замышляют ли подготовленные им боевики какие-то нападения на американских дипломатов и находящиеся там американские войска.

Помпео уже разработал план по закрытию американского посольства в Багдаде из-за опасений по поводу потенциальных угроз. Правда, в последние дни он проявляет все больше готовности и желания оставить это решение следующей администрации. Минометные и ракетные обстрелы посольства в последние недели пошли на убыль, а чтобы закрыть крупнейшее в мире американское дипломатическое представительство, понадобится несколько месяцев.

Однако ситуация может измениться, если до инаугурации погибнут американцы.

Особые опасения в США вызывает дата 3 января. Это будет годовщина американского удара, в результате которого погиб командующий элитным подразделением "Аль-Кудс" из состава Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним был убит лидер поддерживаемых Ираном иракских боевиков. Иранские руководители неоднократно подчеркивали, что за эти смерти они пока не отомстили.

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Помпео наиболее активно из числа советников Трампа настаивает на том, чтобы остановить Иран, пока у администрации еще есть такая возможность. В последнее время он все чаще говорит, что гибель американца станет "красной чертой", за которой последует военный ответ.

Это также приведет к росту напряженности между Вашингтоном и Багдадом. По словам дипломатов, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи наверняка будет возражать против гибели иракцев и даже поддерживаемых Ираном боевиков на иракской земле от рук американских военных, в адрес которых уже звучат требования уйти.

Эрик Шмитт, Дэвид Сангер, Мэгги Хаберман, Хелен Купер, Лара Джейкс

Перевод: ИноСМИ