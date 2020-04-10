Топливный рынок: Падение цен на бензин, дизтопливо и газ и дальнейшие прогнозы

Фото из открытых источников

Из-за введения карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 цены на топливо упали. Что происходит на рынке и чего ожидать в дальнейшем?

Об этом пишет Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

Топливный рынок: первое плато и куча вопросов

Рынок нефтепродуктов продолжает погружаться в карантин. После первых двух недель, в течение которых АЗС потеряли 20-40% продаж, после чего они стабилизировались.

Продажи

Наибольшие потери приходятся на бензин, который преимущественно используют частные автовладельцы. В меньшей степени спад коснулся дизтоплива, потребляемое в основном коммерческим и промышленным транспортом. Хотя и небольшие "дизельные" потери на уровне 10-20% - это страшный сон владельцев автозаправок еще месяц назад.

К слову, основные оптовики на апрель снизили планы закупок именно на 20%. Спрос поддерживают аграрии, вышедшие на поля.

Географически наибольшее снижение реализации трейдеры единогласно отмечают в Черновицкой и Закарпатской областях.

Провалился и общепит – в среднем на 40%. Но местами подросли продажи кофе, в других местах его больше не наливают. Во многих регионах местные власти требуют прекратить эту работу на АЗС.

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В пристанционных магазинах ситуация несколько лучше. Во-первых, посетители станций предпочитают сразу купить то, за чем нужно ехать в большой магазин или просто в другое место. Во-вторых, неплохо чувствуют себя те, кто вовремя сориентировался и расширил номенклатуру в магазинах за счет "карантинных" позиций – крупы, маски, антисептики.

Цены

Падение идет медленно и уверенно. С начала карантина (с 12 марта 2020 г.) дизтопливо потеряло 1,9 грн/л (7,4%), бензина А-95 – 2,0 грн/л (7,1%), сжиженный газ – 1,0 грн/л (8,9%). Если в валютном эквиваленте (а он в цене топлива занимает до 90%) цены за этот период снизились на ДТ 0,11 $/л (11,5%), бензина А-95 – 0,12 $/л (11,6%), сжиженный газ – 0,05 $/л (12,9%).

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Основной движок процесса – станции эконом-сегмента. Причины две: эти сети не держат больших запасов, работают "с колес", т.е. покупают на оптовом рынке, где цены первыми реагируют на внешнюю конъюнктуру. Например, дизтопливо уже стоит дешевле 15 грн/л. Так что на моменте маржа позволяет идти вниз в надежде откусить у конкурентов немного продаж в условиях их повсеместного падения.

Еще один стимул активнее шевелиться дискаунтерам – активизация основного конкурента в лице нелегалов. Напомню, в минувшем январе Кабмин неплохо зачистил "тень", но как только вирус ослабил хватку, а закупочные цены резко провалились – все вернулось. Этому контингенту без персонала, карантинных мер, кассовых аппаратов и прочей чепухи сегодня живется очень неплохо. Им же в кассу – постепенное обмеление карманов потребителей, которые будут искать топливо подешевле.

Что же до крупных игроков, то они вынуждены держать 2-3-4-недельный запас топлива, эти "слоны" умеют танцевать, но не любят. Руководство трех крупных розничных сетей, с которыми мне удалось переговорить за последние два дня, говорят, что в их системе еще не было ни тонны дешевых апрельских ресурсов, продолжают получать мартовские. Но процесс идет, а это значит, хотят они того или нет, придется ползти вслед за дискаунтерами.

Прогнозы

Украинские заправки лишь в начале пути. По словам Адама Сикорски, главы энергетического холдинга UNIMOT, которая координирует сеть AVIA по всей Европе, в Италии розничные продажи нефтепродуктов упали на 90%, в Испании – 70-80%, Нидерланды и Франция – 50-60%. Примерно одинаково мы идем с Польшей– падение на 20–25%. Так что нынешняя стабилизация скорее всего временная, по мере ужесточения карантина (а пик еще впереди, как все наверняка понимают) продажи будут падать. Усугубят ситуацию грядущие праздники.

По ценам. С одной стороны, хранилища наполняются дешевым продуктом. Порядка 2-3 грн на литре – вполне осязаемый потенциал снижения, который подкреплен окрепшей гривной. С другой стороны – ожидаемое падение будет увеличивать удельную себестоимость каждого литра. Нет ясности и с будущим валюты: как расценивать 16000 правок в "антиколомойский" закон? Это уже конец работы с МВФ? А что тогда с курсом? 30 за доллар? 35? 40?.. Тогда уже будет не до снижения цен на топливо.

И над всем этим ситуация с договоренностями нефтедобывающих стран: заявлений много, а что конкретно – непонятно. Рынок ожидает отскок цен, но будет ли он и каким, увидим на будущей неделе. Первая мирового рынка реакция на новости – практически никакая.

Сергей Куюн