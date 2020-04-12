Топ-15 коррупционных скандалов новой власти Украины

№ Название скандала Суть дела Оценочный ущерб

1. Пленки Ермака 29 марта депутатом фракции "Слуга Народа" Гео Леросом были опубликованы так называемые "пленки Ермака". На которых родной брат главы ОП Денис Ермак или люди, с ним связанные, обсуждают возможность кадровых назначений по государственной линии за деньги. Это стало основанием для многих требований, в том числе части депутатов фракции СН, отставки главы ОП Андрея Ермака. Андрей Ермак заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований. Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса . Денис Ермак заявил , что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно. Гео Лерос получил нелицеприятные отзывы президента и Ермака о себе. По их мнению, он в этой игре только пешка, которой ходят более могущественные люди. И в некоторым смысле Лерос согласился с этой оценкой. “Единственную правду сказал Ермак, что теперь я его личный враг и он мне никогда в жизни этого не простит. Я сегодня это ощутил на допросе, когда к уголовному делу прибавилась еще одна бредовая статья Уголовной кодекса...Я понимаю, что он хочет меня показательно посадить, но что-то мне подсказывает, что своими действиями он, как всегда, решает свои личные проблемы за счет других, будто рейтинг Президента - его собственность”, - прокомментировал Лерос на своей странице в Фейсбуке . Юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств. Фигуранты пленок Сергей Шумский и Дмитрий Штанько сообщили, что они написали заявления о совершении преступления, и 5 апреля их уже допросили в НАБУ. По словам Штанько и Шумского, в их заявлениях изложены "факты мошенничества и признаки коррупции", и касаются они Андрея и Дениса Ермаков. Дмитрий Штанько заявляет, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов. Под угрозой дискредитации оказалось все ближайшее окружение президента и лично Зеленский. Положение Ермака остается шатким, но пока он сохраняет свое кресло. Несмотря на скандал с компрометирующими руководителя ОП записями, Зеленский дал понять, что пока не собирается увольнять Андрея Ермака. Конечно, можно говорить о том, что глава офиса ОП многим невыгоден и под него тоже "копают", но это вовсе не отменяет тот факт, что вопрос "пленок Ермака" требует объективного расследования. Промедление и нерешительность президента в этом отношении только наносит серьёзный ущерб его репутации. Не менее 2,7 млн. грн. (100 тыс. долл.), скорее всего от нескольких десятков миллионов гривен до нескольких миллиардов гривен

2. Увольнение министра финансов Уманского Наряду с изменением в бюджет, 30 марта парламентом рассматривалось и постановление об освобождении министра финансов Игоря Уманского с занимаемой должности. Его увольнение для широкой общественности выглядело неожиданным. Он не проработал в Кабмине и месяца и был там, пожалуй, самым опытным чиновником. И это несмотря на то, что Зеленский оказывал поначалу большую поддержку Уманскому, а последний даже присутствовал на одном из ежедневных заседаний в ОП. Более того, по поручению главы государства Минфин за три недели разработал и предложил антикризисную стратегию из пяти пунктов, чего, пожалуй, бы не сделали ни при одной власти. В частности, план предусматривал создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом. А также, сохранить рабочие места, занятость, что позволило бы экономике максимально быстро восстановить потери после карантина. Ни Уманскому, ни уволенному одновременно с ним главе Минздрава Илье Емцу не дали выступить на заседании Верховной Рады, проголосовавшей за их отставку. Существует как минимум три основные конфликтные линии, которые могли быть причиной для такого решения. Основная причина увольнения Уманского – конфликт с премьер-министром Денисом Шмигалем. Вмешательство его и парламента в проект секвестра бюджета (из-за чего вместо денег на борьбу с эпидемией сохранили деньги на музей Майдана). Министр финансов начал играть независимую игру, что не понравилось Премьер-министру. Тот факт, что экс-министр финансов Уманский полностью сам со своей командой переписывал новый антикризисный проект бюджета, не сильно нравилось Шмыгалю, ведь с ним не сильно советовались. Он воспринял это как потерю авторитета. Шмыгалю хотелось иметь более управляемого и "ручного" министра финансов. Вторая причина, Бывший министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главы Гостаможенной службы Максима Нефьодова. Еще до назначения министром финансов Уманский критиковал Нефьодова и Верланова за невыполнение плана поступлений в бюджет, из-за чего он не выполняется по доходам. В феврале доходы государственного бюджета были выполнены на 95,3% от росписи. Главные причины — укрепление курса гривни и падение цен на импортные газ и нефть. 2 апреля экс-министр финансов Игорь Уманский , которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в "крышевании" масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды. Приводим цитаты из интервью "LB": "Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?". Позже звучала сумма 9-10 млрд. грн. в год. Премьер действительно был недоволен, но решение все же принимали в Офисе Президента. И третья причина заключалась в том, что бюджетный пакет не понравился депутатам. Экс-министр финансов Уманский порезал бюджет, оставив только критичные статьи, сделав из него реальный бюджет "выживания". Сокращение в два раза бюджетной "кормушки" Минкульта, вызвало возмущение представителей прозападного направления. Поэтому экс-министр финансов Игорь Уманский стал неугоден сразу многим. После подачи Уманским на увольнение Верланова и главы таможенной службы Нефьодова, Шмыгаль подал на увольнение самого Уманского. При этом его даже не пригласили на заседание фракции, и не пустил на заседание бюджетного комитета. Вместо того, чтобы должным образом отреагировать на коррупционное преступление, Шмыгаль уволил того, кто указывал на коррупционные действия. И если премьер с этими обвинениями был несогласен, ему следовало бы провести официальное служебное расследование и дать объективную оценку фактам. И самое интересное, что никакой должной реакции на интервью Уманского ни от главы государства, ни от премьера, ни от правоохранительных органов – не последовало. Президент Зеленский не задал ни одного вопроса - а почему министра финансов увольняют после трех недель работы? 60-120 млрд. грн. в год

3. Дом Ткаченко и Одесская киностудия Александра Ткаченко, бывший гендиректор "1+1 Медиа", теперь - главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Согласно расследованию Bihus.info, Ткаченко пользуется незадекларированной недвижимостью на Трухановом острове . Это целый комплекс из большого дома и двух домиков поменьше. На территории есть маленькое озеро. Участок предназначался не под постройку. В 1994 году Киевсовет выделил землю на Трухановом острове для водноспортивной базы, потом она несколько раз продлевала аренду. В договоре за 2016 год стоимость 4 га значилась 32 млн 257 тыс. грн, а стоимость аренды – почти миллион гривен (3%). Аренда предполагалась на 15 лет. Эта земля лесхозназначения, она относится к прибрежной защитной полосе, поэтому жилая постройка на ней запрещена. Кроме того, Ткаченко замешан в скандале с приватизацией Одесской киностудии. На комитете гумполитики, в котором председательствует Ткаченко, не так давно рассматривали закон № 0896 о кинокомиссиях, которые должны поддерживать развитие киноискусства в регионах. Одна из статей этого закона касалась приватизации киностудии. Она была ранее реорганизована, и 50% и минус одну акцию получил инвестор "Новая киностудия" во главе с учредителями Александром Ткаченко и Сергеем Тарутой. В вопросе действий депутата Александра Ткаченко о приватизации Одесской киностудии есть прямое злоупотребление служебным положением, в результате чего объект стоимостью 20 миллиардов гр. отойдет его частным структурам. Эксперты говорят, что во время "реорганизации" были нарушены почти все этапы, в том числе, не было получено согласие трудового коллектива, не было конкурса, а договор был составлен между чиновниками Фонда госимущества и студией, и он был узаконен через хозяйственный суд. Так что с законом № 0896 мог иметь место конфликт интересов. От 20 миллиардов гривен.

4. Полиграфгейт с проверкой на детекторе лжи депутатов из финансового комитета ВРУ Началось с того, что финансовый комитет парламента не поддержал знаковый проект изменений в Налоговый кодекс, которым могла быть отменена коррупционная схема, построенная на непрозрачной регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости. Зато другая группа авторов, также из "слуг", предложила альтернативный законопроект, цель которого – диджитализация сферы оценки имущества. Между собой инициаторы законодательных изменений договориться не смогли. В конце концов представители монобольшинства провалили голосование на комитете, что вызвало подозрение, что нардепы "Слуги народа" могли получать взятки за бойкотирование некоторых инициатив . В кулуарах даже назывались суммы по 30 тысяч долл. В скандале фигурировали Александр Дубинский, Алексей Ковалев, Дарья Володина, Ольга Василевская-Смаглюк, Ирина Аллахвердиева, Элла Репина и еще пять депутатов. Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов заявила, что Василевская-Смаглюк, которая уже на протяжении пятнадцати лет занимается журналистскими расследованиями коррупционных скандалов, взяток за голосования не брала. Но она "немножко скрывает информацию о том, что подобные - это зафиксировано - предложения были". Действительно ли у Смаглюк не было намерений получить денежное вознаграждение за лоббирование определенных схем, или с ней попросту не успели расплатиться - непонятно. Сам "оправдательный приговор" тоже под вопросом, так как данные "детектора лжи" в суде могут использоваться лишь как косвенные доказательства. От нескольких сотен тысяч долларов

5. Зарплаты "в конвертах" Издание "Страна" опубликовало разоблачительный материал о "доплатах" нардепам правящей партии. Выплаты якобы выделили несколько дней назад, хотя вопрос о том, кто и как будет доплачивать "в обход кассы", обсуждался с начала осени. При этом средняя зарплата в партии составляет 30-40 тысяч гривен. По данным издания, нардепам этих сумм оказалось мало: едва ли не дошло до "голодного бунта". Руководители партии, как пишут СМИ, получили 25-50 тысяч долларов, замглавы - по 15 тысяч долларов. Остальные же получили от 5 до 10 тысяч. На данный момент уже распредели 1,6 миллиона долларов. Об этом также после заседания, на котором её исключили из фракции, сообщила депутат Анна Скороход. коллеги подозревают ее в коррупции, а она их. "Какие взятки, ребят? Мне тут сейчас рассказали, что я предлагала по 3000 долларов. Тут зарплаты по 5000 в конвертах, а вы говорите 3000 долларов за решение в комитете? Не смешите меня!" — сказала Анна Скороход. На вопрос кто и кому дает зарплаты в конвертах народный депутат не ответила. "Вы сами видели, были зафиксированы случаи передачи конвертов и всего остального", - сказала Скороход. Глава фракции Давид Арахамия все отрицает. В материале идет речь о том, что "коррупционным фондом" заведует глава Офиса президента Андрей Богдан, а распределяют деньги по группам замы главы фракции. Журналисты называют несколько вариантов, откуда взялись эти деньги. Первый - они якобы идут от "схематозников" еще прошлой власти за сохранение старых коррупционных законов. "Страна" пишет, что нардепы, ассоциирующиеся с Игорем Коломойским, денег не получили. Другая теория - финансирует нардепов, наоборот, сам олигарх. А денег не досталось тем, кто выступает против инициатив, которые якобы лоббирует Ко. Коломойскому финансирование нужно, чтобы показать свою важность и иметь исключительный контроль, не допуская к рычагам влияния других олигархов. От него возможны и дальнейшие "просьбы" для "слуг", пишут журналисты. И третий вариант - что источников финансирования несколько. Некоторые народные избранники ранее заявляли, что им не хватает официальных зарплат, так как необходимо тратиться на юристов, помощников. Они выступают за повышение выплат во избежание коррупции. С другой стороны, нардепы не пишут такие комплексные законы, как проект Госбюжета, и вполне способны разрабатывать их сами. От нескольких миллионов долларов

6. Криворожские записи. В соцсетях появилась запись, на которой, как предполагается, депутаты президентской партии "Слуга народа" обсуждают, как некоторым показалось, коррупционные схемы. Во время ужина в криворожском ресторане "Околица", где предположительно, депутаты партии "Слуга Народа", встречались с двумя местными высокопоставленными полицейскими и говорили о переделе сфер влияния в городе. Украинские журналисты сделали выводы о том, что народные избранники предлагали полицейским политическую крышу и договаривались насчет бизнеса, связанного с металлоломом. Запись частями журналистам "слил" депутат Антон Поляков, которого исключили из президентской фракции за неправильное голосование и прогулы. В разговоре участвовали Владимир Огурченко, шеф областной полиции Днепропетровщины, Юрий Корявченков ("Юзик"), Владлен Неклюдов и другие нардепы от "Слуги народа". Во второй записи нардепы и полицейский обсуждают персону замминистра инфраструктуры Александры Клитиной. Третий отрывок разговора был посвящен "информационной войне" и попыткам поставить под контроль Первый городской телеканал в Кривом Роге. Его планируют выкупить у нынешних владельцев и финансировать за счет комбината "Арсело Миттал Кривой Рог". Фигурировали суммы 600-700 тысяч гривен в месяц на заплату и содержание канала. От нескольких миллионов гривен до нескольких миллиардов гривен

7. Скандальная переписка Павла Павлиша с министром здравоохранения Украины Андрем Семиволосом Народного депутата Украины от президентской партии "Слуга народа" Павла Павлиша подловили за скандальной перепиской с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом. Так, в переписке Семиволос отмечает, что некий "Миша", а единственный нардеп в профильном комитете - глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, намерен "в наглую делить бюджет".Павлиш: "Так не выполняй, включай дурака"; Семиволос: "Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент, он мне за них наяривает, говорю делаю"; Михаил Радуцкий является основателем частной медицинской клиники "Борис", ранее его называли одним из вероятных кандидатов на должность главы Министерства здравоохранения. От нескольких миллионов гривен.

8. "Кнопкодавство" в парламенте. Борьба новой власти с явлением кнопкодавства чередуется с провалами. На кнопкодавстве в Раде попались немало народных депутатов нового парламента. Первым кнопкодавил Ковалев. Первый пошел: в Раде на горячем поймали кнопкодава – видео Нардепа поймали 10 сентября, когда тот голосовал вместо другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова. Вторым поймали от "Слуги народа" Сергей Литвиненко, который 3 сентября голосовал за своего коллегу Александра Скичко. Депутата от "Слуги народа" Елену Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева. Народного депутата франкции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василия Нимченко поймали на кнопкодавстве 12 ноября. Кстати, он предлагал за это сажать В Раде поймали на кнопкодавстве нардепа, который предлагал за это сажать: Народный депутат Владимир Кальцев из "Оппозиционной платформы – За жизнь" 3 декабря 9 раз нарушил процедуру личного голосования. Сейчас это является рекордом кнопкодавства в Раде 9 созыва. Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват кнопкодавил 4 декабря. Нардеп Магомедов Муса из "Оппозиционного блока" 18 декабря голосовал за коллег 8 раз. На кнопкодавстве 18 декабря попались: самовыдвиженцы Андрей Иванчук и Василий Петевка, Виктор Черный и Михаил Макаренко из "Оппозиционной платформы – За жизнь". 14 января, в первый пленарный день 2020 года в Верховной Раде зафиксировали двух кнопкодавовэто были внефракционные парламентарии Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов. -

9. Большие зарплаты и огромные надбавки топ-чиновников и топ-менеджеров. В середине января на сайте правительства обнародовали полные данные о зарплатах министров, где сразу несколько министров отметились чрезвычайно большими премиями и надбавками к концу года. К примеру, за декабрь 2019 года сразу несколько членов правительства "выбили" себе просто огромные доходы из карманов украинцев Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – 222 592 грн (8,8 тыс. долларов);Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины – 233 893 грн (9,3 тыс. долларов); Денис Малюська, министр юстиции – 226 361 грн (9 тыс. долларов); Юлия Соколовская, министр социальной политики – 216 783 грн (8,6 тыс. долларов). Экс-нардеп Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко", а ныне - член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, в обязанности которого входит обучение руководства и работников госпредприятия этическому поведению и борьба с коррупцией, заработал 136 тысяч гривен за январь. Слухи о зарплате на должности в предприятии (около 600 тыс. гривен), Лещенко отказался комментировать, ссылаясь на то, что член Набсовета не имеет на это права. Политики могут прямо влиять на госкомпании, в том числе и на уровень зарплаты их топ-менеджеров, которые остаются очень высокими. Руководитель “Нафтогаза” Андрей Коболев за 2018 год с учетом всех надбавок и премий получал около 930 тысяч долларов каждый месяц. Ежедневно это более 30 тысяч долларов. Все дело как в большом окладе 25,5 млн в год, так и в заоблачной премии в размере 261 млн грн за победу в арбитражном суде против "Газпрома". Руководитель "Укрзалізниці” Евгений Кравцов, который был официально уволен с должности в конце января. Ежемесячно получал около 23 тысяч долларов. Глава “Укрпочты” Игорь Смелянский в 2020 году будет зарабатывать почти 1,9 млн гривен в месяц, или 76 тысяч долларов. Генеральный директор “Антонова” Александр Донец за декабрь 2019 года задекларировал зарплату в размере 1,2 миллионов гривен (43 тыс. долларов). Сотни миллионов гривен

10. "Центрэнерго" и схема "Коломойский минус" "Центрэнерго" некогда прибыльная госкомпания, производящая электроэнергию и работающих на угле, после смены менеджмента, всего за два месяца превращается в убыточную (за июль-август 2019 года, компания получила убыток в 1,3 млрд грн.) Связано это с тем, что госкомпания закупает уголь по цене выше рыночной через предприятия, связанные с Коломойским, а продает произведенную электроэнергию компаниям олигарха по заниженным тарифам. Цена в подобных контрактах доходит до 3165 грн/т с НДС. Для сравнения, коррупционная формула "Роттердам +" давала бы 1741 грн за тонну. И вторая причина убытков – продажа вырабатываемой на дорогом угле электроэнергии ниже себестоимости. "Центрэнерго" снизил тариф до 1,3-1,6 грн/квт. Тогда как себестоимость с учетом цены угля, закупаемого Коломойским, превышает 2,1 грн/квт. "Центрэнерго" подписало три договора с Никопольским заводом ферросплавов на 372 млн грн. Подписаны договора с "Запорожским заводом ферросплавов" и "Днепроазотом". Оба предприятия принадлежат Коломойскому. На 350 млн грн. подписан договор с "Юнайтед Энерджи" – это подконтрольный Коломойскому посредник, который покупает электроэнергию по 1,56 грн/квт. При этом компанию умышленно доводят до банкротства, чтобы приватизировать ее за бесценок. От нескольких миллиардов гривен

11. Роттердам "-" По мнению энергоэкспертов, до введения нового оптового рынка электроэнергии методика "Роттердам плюс" использовалась для определения стоимости угля в тарифе тепловой генерации. Базисом являлась стоимость угля в нидерландском порту Роттердам, плюс стоимость доставки в Украину. Считалось, что основные доходы от применения "Роттердам плюс" получает холдинг ДТЭК. "Роттердам минус" должен был отменить стоимость доставки. Но с 1 июля действие формулы ценообразования на уголь "Роттердам плюс" прекратилось в связи с запуском нового рынка электроэнергии. Когда рассчитывалась стоимость киловатт - час (кВт⋅ч) тепловой генерации, там одна из составляющих — это уголь. Для того, чтобы посчитать стоимость угля, использовалась формула "Роттердам плюс". Потому что раньше стоимость энергии разделенной тепловой станции учитывалась в общей оптово-рыночной цене. Цена угля имела свое влияние на формирование оптовой цены. Сейчас этого нет. Сейчас цена формируется между продавцом и покупателем. То есть, в "Роттердаме плюсе" по определению нет никакой необходимости". До реформы все генерирующие компании продавали произведенную электроэнергию госпредприятию "Энергорынок" по цене, установленной государством. В "Энергорынок" электроэнергию закупали облэнерго. Далее электроэнергию поставляли потребителям операторы распределительных сетей. С введением нового рынка появилась возможность прямых договоров между производителями электроэнергии и потребителями. Так же есть возможность не только покупать электроэнергию по прямым договорам, но и через аукционы. По мнению экспертов, уже нет смысла говорить о "Роттердам плюс" и "Роттердам минус" в новой модели энергорынка. История с "Роттердам минус" чисто политическая, пиарная тема, которая под собой не имеет никаких экономических обоснований. От нескольких миллиардов гривен

12. Газ по цене на хабе в Нидерландах плюс транспортировка Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Соответствующее решение Кабмина от 24 января 2020 обнародован на Правительственном портале. Изменениями установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января 2020 будет продавать газ поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей по специальной формуле. В цену будет включена, помимо самого газа, стоимость его транспортировки из Нидерландов. Тот самый пресловутый "плюс", из формулы "Роттердама". От нескольких миллиардов гривен

13. Отставка министра развития громад и территорий Украины Алены Бабак. Парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал отставку с поста министра развития громад и территорий Украины Алену Бабак. В свою очередь нардеп заявила, что на ее подчиненных осуществлялось давление, а ее увольнению обрадуется "строительная мафия". Проверкой этой информации занимаются правоохранительные органы. От нескольких миллионов до нескольких миллиардов гривен

14. Переписка Медяника Нардеп от "Слуги Народа" Вячеслав Медяник, "засветился" в переписке с бизнесменом Александром Яровым, который просит его "решить" некоторые вопросы и помочь с правоохранительными органами. "Нам давали прокурора-исполнителя и сами ему писали все, что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой. (Можно ли сейчас так организовать работу?) 2.) океан / сахар уже звонят спрашивают - что сделали за неделю? Можно нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать - пойдут к другим. 3.) организуется система лоббистов (можно нас аккредитовать в этом движении?) И если у тебя что-то не получается - не стесняйся, говори, как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции", - говорится в переписке. На что Медяник ответил, что все дела должны решаться через юридическую фирму. Также он пообещал поговорить по этому вопросу с заместителем генерального прокурора Трепаком. Также Медяник сообщил Яровому, что сейчас делом занимается НАБУ. После публикации переписки Рябошапка приказал провести проверку инцидента, САП открыла производство. От нескольких миллионов гривен