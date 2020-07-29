Только Украина нагружает бизнес, когда остальные страны помогают ему выжить в кризис

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Украина vs Европа. Как выйти из кризиса.

Великобритания: снизила налог на прибыль с 1 апреля 2020 на 1 год с 19 до 18%. Снижен НДС на туризм с 20 до 5%, с 15 июля до 12 января 2021 года, отменен налог на недвижимость до 31.03.2021.

Германия: снизила НДС с 19 до 16% для основной ставки, и с 7 до 5% для пониженной ставки с 01.07.2020 по 31.12.2020, запустила ускоренную в 2,5 раза амортизацию на 2020-2021 года, увеличила 25% вычет на инновации до 1 млн евро до 2025 года, снижающий расходы по налогу на прибыль.

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Чехия: Снизила НДС с 15 до 10% для услуг

Польша: Переход с 2021 года корпоративного налога на эстонскую модель (ННВК), при доходе до 50 млн польских злотых (около 300 млн гривен).

Австрия: Снижена на 5% нижняя планки подоходного налога, запущена ускоренная амортизация, снижающая расходы по налогу на прибыль.

Франция: объявила о планах снижения налогов на 2021 и 2022 года общей суммой 10 млрд евро.

Украина: Всеобщая РРО-ризация с 2021 года, рента на руду + 25-50%, налог на прибыль - расширение базы налога по всем фронтам, акцизы на 20% вверх. По ТВЕН - на 320%. Штрафы увеличены в 2 раза. Новые штрафы до 5 млн гривен. Плательщик считается виновным, если будет установлено, что он имел возможность для соблюдение правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность, однако не принял достаточных мер по их соблюдению + другие удушья украинской экономики и бизнеса.

Украина - единственная страна в мире которая больше всех не любит своих предпринимателей, наполняющих бюджет страны, и увеличивает налоговую нагрузку в кризис!

Даниил Монин