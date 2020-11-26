Тайна долголетия раскрыта: Ученые нашли способ, как замедлить процесс старения

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Кислородная терапия внутри гипербарической барокамеры позволяет остановить и даже обратить два основных процесса, связанных со старением. Об этом заявила группа исследователей из Израиля. В чем суть нового метода и каковы его перспективы?

Об этом пишет ABC.

Команда исследователей Тель-Авивского университета и медицинского центра "Шамир" (Shamir) в Израиле утверждает, что им удалось найти эффективный способ остановить старение клеток. В статье, недавно опубликованной журналом Aging, ученые заявляют, что гипербарическая оксигенация (ГБО) может остановить старение кровяных клеток здорового человека и даже обратить процесс старения. Таким образом, по мере того как человек будет проходить терапию, его клетки будут становиться всё моложе.

Ученые обнаружили, что трехмесячная кислородная терапия внутри барокамеры может полностью остановить два основных процесса, связанных со старением и болезнями. Во-первых, укорачивание теломер, расположенных на концах хромосом, а во-вторых, накапливание в организме сенесцентных клеток, то есть старых клеток, которые уже не могут выполнять свои функции.

Теломеры, которые защищают структурную целостность хромосом, расположены на их концах, как твердые наконечники на шнурках ботинка. С возрастом они становятся всё короче и в итоге исчезают, из-за чего концы хромосом как будто бы "растрепываются".

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Исследователи сосредоточились на иммунных клетках, полученных из крови пациентов, и обнаружили, что после терапии теломеры не только не укоротились, но и стали длиннее почти на 38 процентов. В то же время количество сенесцентных клеток сократилось примерно на 37 процентов.

"Наша команда посвятила многие годы исследованиям и гипербарической терапии, а именно терапии, основанной на воздействии кислорода в разных концентрациях при высоком давлении в барокамере. Благодаря многолетним исследованиям нам удалось улучшить мозговые функции, нарушенные из-за старения, кровоизлияния в мозг или травм", - объясняет соавтор исследования Шай Эфрати (Shai Efrati).

"В этом исследовании мы хотели изучить влияние гипербарической оксигенации на здоровых взрослых людей, чтобы понять, может ли такая терапия замедлить, остановить или даже обратить процесс старения на клеточном уровне", - продолжает ученый.

В исследование участвовали 35 здоровых людей в возрасте старше 64 лет. Терапия включала 60 сеансов в гипербарической камере на протяжении трех месяцев. Каждый участник сдавал кровь до, в течение и после каждого сеанса, а также через некоторое время после окончания всего курса терапии. Ученые изучили разные иммунные клетки в крови пациентов и затем сравнили результаты.

Лучше, чем спорт или лекарства

В результате при помощи терапии действительно удалось обратить процесс старения. Теломеры на концах хромосом стали длиннее, а не укоротились. Их длина увеличилась примерно на 20-38 процентов в зависимости от типа клетки. Доля сенесцентных клеток по отношению к общему числу клеток сократилась примерно на 11-37 процентов, также в зависимости от типа клетки.

"Сейчас укорачивание теломер - это словно Святой Грааль биологии старения. Исследователи по всему миру пытаются разработать фармакологические средства, которые позволили бы удлинить теломеры, или добиться того же результата изменениями в образе жизни. Мы же смогли достичь этого при помощи гипербарической оксигенации, доказав, что процесс старения действительно можно обратить на базовом клеточно-молекулярном уровне", - говорит Эфрати.

"На данный момент доказано, что изменение образа жизни и выполнение упражнений может немного замедлить укорачивание теломер. Но в нашем исследовании мы показываем, что всего трех месяцев гипербарической оксигенации достаточно, чтобы удлинить теломеры, а полученные показатели гораздо выше, чем при использовании существующих лекарств или изменении образа жизни. Благодаря этому передовому исследованию у нас появилась возможность и дальше изучать влияние гипербарической оксигенации и ее способность обращать процесс старения вспять", - добавляет еще один из авторов исследования Амир Хаданни (Amir Hadanny).

Хосе Мануэль Ньевес

Перевод: ИноСМИ