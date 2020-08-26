Тайна облака Оорта: Астрономы предполагают, что раньше было два Солнца

Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда", планета Татуин у которой два Солнца Lucasfilm Ltd

Возможно, в прошлом у Солнца была пара. Именно такую гипотезу недавно предложила группа ученых с целью объяснить существование облака Оорта. Это огромная область за пределами Солнечной системы, которая состоит из миллиардов ледяных небесных тел и относительно происхождения которой до сих пор возникают вопросы.

Об этом пишет ABC.

Группа ученых объяснила существование облака Оорта за пределами Солнечной системы тем, что когда-то там находилась звезда.

Астрономы установили, что большинство (около половины или почти 85%) светящихся точек, которые мы видим в ночном небе — это кратные звезды. То есть это группа из двух-трех или даже большего количества звезд. Дело в том, что они находятся так далеко, что мы видим только одну точку. Выходит, Солнце особенное, потому что рядом с ним нет других звезд?

Но, возможно, в прошлом все было наоборот, и у Солнца была пара. Такая гипотеза может показаться невероятной, но именно она была недавно предложена группой астрономов с целью объяснить существование облака Оорта. Это огромный регион за пределами Солнечной системы, в котором существуют миллиарды ледяных небесных тел и относительно происхождения которого до сих пор возникают вопросы. Их выводы были опубликованы в научном журнале Astrophysical Journal Letters.

"Мы доказали, что вторая звезда, такой же массы, что и Солнце, расположенная на расстоянии 1000 а. е. (одна астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца), увеличила бы вероятность появления небесных тел, которые находятся в облаке Оорта", — написали авторы исследования, которое возглавляет ученый Гарвардского университета (США) Амир Сирадж (Amir Siraj).

Тайна облака Оорта

Облако Оорта — это сферическая область, масштабы которой нам неизвестны. Она протягивается на расстояния, которые в тысячи или сотни тысяч раз больше, чем то, что разделяет Землю и Солнце. Считается, что там очень много комет и других ледяных тел большого размера, потому что иногда силы гравитации затягивают их внутрь Солнечной системы. Поэтому мы можем видеть их в телескопы, и они могут оказывать влияние на планеты.

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Трудно поверить, но пока неясно, как образовалось это гигантское облако космического "мусора". Возможно, гравитация газовых планет вытолкнула их из Солнечной системы во время своего образования или Солнце воровало объекты у других близких звезд.

Как в одном, так и в другом случае, ученые создали симуляции, чтобы проверить, могут ли данные гипотезы объяснить то, что мы наблюдаем сегодня, но большого успеха они не добились. Полученные результаты не указывают на то, что эти варианты невозможны, тем не менее они весьма маловероятны.

"Модели захвата не справляются, потому что на самом деле захватить достаточное количество объектов очень трудно", — объясняет Сирадж на сайте Cosmosmagazine.com. Весьма вероятно, что для получения полного представления о Солнечной системе не хватает одного кусочка пазла.

Девятая планета

Поэтому команда Амира Сираджа испытала другой способ. Они создали симуляции, в которых в Солнечной системе была еще одна звезда. В итоге они убедились, что если в Солнечной системе была двойная звезда, то гораздо проще объяснить существование облака Оорта. Эта система была более эффективной, когда надо было захватывать объекты, сегодня являющиеся частью облака Оорта.

Существование нового Солнца может также пролить свет на тайну гипотетической девятой планеты, которая в четыре или пять раз больше Земли и находится на большом расстоянии от Солнца. Ее никто никогда не видел, но она оказывает влияние на часть транснептуновых объектов, небольших небесных тел, обнаруженных за пределами Нептуна.

Астрономы ищут эту планету, но пока не могут объяснить, как она могла попасть в это место. Возможно, она сформировалась на большом расстоянии или же гравитация вытолкнула ее за пределы Солнечной системы. Первый вариант сложно объяснить, а второй не соответствует полученным данным… Если только не добавить в Солнечную систему еще одну звезду, как это сделала команда Амира Сираджа.

Если бы эта дополнительная звезда существовала сейчас, то небо Земли не выглядело бы так же, как небо планеты Татуин. По словам ученых, она была бы так далеко, в 150 миллиардах километров, что просто была бы очень яркой точкой, даже меньше полной Луны.

Звездный развод

Если мы предположим, что рядом с Солнцем была другая звезда, то необходимо каким-то образом объяснить ее исчезновение. По словам Сираджа, скорее всего, звезды оказались отделены друг от друга в первые 100 миллионов лет существования Солнечной системы. Гравитационное влияние другой соседней звезды вытолкнуло брата Солнца в межзвездное пространство.

"Это хорошая идея", — заявил на сайте Cosmosmagaine.com астроном Калифорнийского технологического института Майк Браун (Mike Brown), который занимается поисками девятой планеты. "Идея о том, что изначально Солнечная система была двойной, весьма правдоподобна".

По мнению Сираджа, эти идеи удастся подтвердить или отвергнуть в 2021 году, когда начнет работать Обсерватория имени Веры Рубин в Чили. При ее помощи удастся "прочесать" весь небосвод в поисках девятой планеты, а также ожидается, что она поможет обнаружить скопление карликовых планет за пределами Солнечной системы. Это может стать важным доказательством того, что в прошлом рядом с Солнцем находилась еще одна звезда.

Перевод: ИноСМИ