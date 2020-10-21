Тайна красного сверхгиганта раскрыта: Как Бетельгейзе сбила с толку весь мир в 2020 году

Снимок Бетельгейзе, полученный в декабре 2019 года ESO/M. Montargès et al.

Бетельгейзе — звезда в созвездии Ориона. Она привлекла внимание всего мира тем, что дважды теряла свою яркость. Многие с нетерпением ждали взрыва звезды, надеясь увидеть это зрелище своими глазами. Однако ученым пришлось разочаровать астрономов-любителей. Новое исследование пролило свет на загадку красного сверхгиганта.

Об этом пишет Al Jazeera.

Международная исследовательская группа во главе с учеными Австралийского национального университета (ANU) смогла раскрыть секреты Бетельгейзе, одной из самых ярких и узнаваемых звезд на ночном небе. Оказывается, что размер и расстояние до Бетельгейзе отличаются от тех, что были установлены учеными более полувека назад.

В пятницу, 16 октября, ANU сообщил, что исследователи использовали гидродинамическое и сейсмическое моделирование звезды, что позволило проанализировать уменьшение яркости звезды в ночном небе, которое наблюдалось на протяжении 2019 года. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Ярчайшая звезда

Бетельгейзе — звезда в созвездии Ориона. В 2019-2020 годах она привлекла внимание всего мира тем, что дважды теряла свою яркость.

Сегодня мы знаем, что первое падение яркости произошло из-за огромного облака пыли, которое возникло на орбите Бетельгейзе. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в марте в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Но второе уменьшение яркости привлекло внимание исследователей ANU больше, чем первое. Астрономы предположили, что падение яркости произошло в результате пульсации звезды, которое считается обычным явлением для всех звезд. Кроме того, исследователи обнаружили, что в ядре Бетельгейзе продолжает гореть гелий.

Водород — это топливо для звезд, которое содержится в ядре. Превращение водорода в гелий создает энергию, позволяющую существовать звезде. К концу жизни звезды большая часть водорода в ядре превращается в гелий, который, в свою очередь, используется для получения энергии. Впоследствии гелий превращается в углерод и кислород, и наконец в железо.

Бетельгейзе находится на последнем этапе звездной эволюции, поэтому ее яркость уменьшается. Некоторые ученые предполагают, что она скоро взорвется, но согласно новому исследованию, присутствие гелия в ядре Бетельгейзе означает, что до взрыва еще далеко. Остается еще как минимум 100 тысяч лет до того, как гелий превратится в железо.

Секреты старой звезды

Исследование также показало, что расстояние до Бетельгейзе всего 530 световых лет от Земли, а не 700, как ранее предполагали астрономы. Это, в свою очередь, повлияло на расчеты ученых, которые стремились узнать точный размер гигантской звезды.

Ранее астрономы предполагали, что если бы Бетельгейзе находилась в центре Солнечной системы, ее внешние слои достигали бы примерно тех же областей, где находится орбита Юпитера, но новое исследование показывает, что ее радиус на треть меньше расстояния между Солнцем и Юпитером.

Рассмотрим подробнее, как ученые определяют расстояние до звезд. В первую очередь они довольно точно определяют диаметр звезды по отношению к Земле, а затем вычисляют расстояние между Землей и соответствующей звездой. На основе полученных данных астрономы определяют ее истинный размер.

Представьте, что кто-то держит мяч и постепенно удаляется от вас, и чем дальше он удаляется, тем меньше вам кажется размер мяча. А если вы сможете точно измерить диаметр мяча и расстояние между вами, то легко определите реальный размер мяча.

Таким образом, ситуация с Бетельгейзе привлекла внимание астрономов, которые решили внимательнее ее изучить.

К сожалению, это печальная новость для астрономов-любителей во всем мире, поскольку они надеялись увидеть взрыв звезды своими глазами, но похоже, что Бетельгейзе, которая была ближайшим кандидатом на взрыв, больше им не является.

Шади Абдель Хафиз

Перевод: ИноСМИ