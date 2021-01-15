Тарифы на газ изменены: Платежки ЖКХ уменьшатся на 500-700 грн?

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Тема последних дней тарифы на газ. На совещании под председательством президента Владимира Зеленского было принято решение о снижении цены газа до 6,99 грн, когда ранее в большинстве областей цена была 9,9 грн за кубометр.

Об этом пишет Андрей Герус на своей странице в Facebook.

Также тарифы на распределение, где они были существенно выше, чем средние по стране, будут снижены до уровня не выше 1,79 грн (в частности для мелких облгазов типа Лубныгаз, где не срабатывает эффект масштаба).

Суммарно это приведет к снижению платежки домохозяйства в большинстве областей на 500-800 грн.

Основная дискуссия сейчас идет о двух вопросах: правильное ли это временное регулирование цены и выиграют ли от этого олигархи, в частности Фирташ. Второе утверждение особенно абсурдно, но начнем с первого.

1. Рынок газа. Во всем мире все рынки чем-то регулируются: либо достаточной конкуренцией, либо государством. Либерализируются конкурентные рынки (например, нет смысла регулировать рынок колбасы), а монополизированные регулируются.

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В Украине же, когда проводилась либерализация рынка газа, была очевидна двухуровневая монополизация:

"Нафтогаз" контролирует почти 75% добычи украинского газа – и очевидно имеет рыночную власть и доминирующее положение на оптовом рынке газа.

Облгазсбыты (в том числе Фирташа) контролируют 99% областных/региональных розничных рынков и имеющих там доминирующее положение и рыночную власть.

Подсчет элементарных показателей, которые демонстрируют уровень монополизации, типа индекса Герфиндаля-Хиршмана показывают большую монополизацию и оптового и розничных рынков. А в условиях монополизации рынков государственное регулирование не только допустимо, а зачастую даже необходимо.

Например, во Франции государственная компания EDF, которая производит около 75% всей электроэнергии, признана государством монополией и обязана 20% своей электроэнергии продавать своим конкурентам по себестоимости. Фактически Франция пошла на финансовые потери своей государственной компании ради развития конкурентного рынка и ввела такое государственное регулирование.

Особенно критической стала проблема нашего газового рынка на фоне почти пятикратного роста цены газа на оптовых рынках, начиная с весны прошлого года. В таких условиях временное государственное регулирование является полностью оправданным.

2. Выиграет ли от этого регулирования Фирташ или другие газовые олигархи? Конечно, нет.

Решением предполагается, что розничная цена во всех регионах должна быть не больше 6,99 грн. Поскольку свой газ только у "Нафтогаза", то все остальные газсбыты работают на покупном газе. То есть сначала покупают газ по рыночным ценам на оптовом рынке и потом продают на розничных. Цена газа на оптовом рынке сейчас составляет 9-11 грн. Продавать розничному покупателю можно по цене не выше 6,99 грн. Конечно, ни о каких прибылях Фирташа или других олигархов здесь говорить не приходится. Такие утверждения – это безграмотность, помноженная на желание политического хайпа на конъюнктурной волне газа.

Подводя итог. Это решение принято исключительно в интересах граждан Украины, которые в холодную зиму во время карантина, могут пострадать от слишком резкого роста цены газа. Для временного ограничения цен на газ есть все основания: и теоретически-научные, и понимание практических сложных обстоятельств сегодняшней ситуации.

Андрей Герус