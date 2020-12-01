Танцы и распитие пива из протеза мертвого боевика: Недостатки этического поведения или военное преступление?

Высокопоставленный австралийский солдат пьет пиво из протеза ноги боевика Талибана, убитого спецназом в Афганистане Фото из открытых источников

Солдаты австралийского спецназа пили пиво из протеза ноги мертвого боевика в нелегальном баре в Афганистане. Что это – "недостатки этического поведения" или военное преступление?

Об этом пишет The Guardian.

На фотографии, попавшей в руки репортеров Guardian Australia, видно, как этот протез использовали для распития спиртного в баре для спецназовцев в Афганистане.

На нескольких фотографиях, попавших в руки репортеров The Guardian, видно, как один старослужащий спецназовец, который до сих пор служит в армии, пьет пиво из протеза ноги в нелегальном баре под названием Fat Lady's Arms ("Руки толстушки"), появившемся на территории базы австралийских сил специального назначения в Тарин Ковте, столице провинции Урузган. Эти фотографии были сделаны в 2009 году.

На другой фотографии двое солдат исполняют какой-то танец с этим протезом.

Фотография со спецназовцем, пьющим пиво, стала первой опубликованной фотографией, подтверждающей более ранние сообщения о том, что этот протез использовался в качестве сосуда для распития спиртного.

По словам некоторых солдат, высокопоставленные офицеры в большинстве случаев закрывали глаза на подобные действия, а порой даже сами в них участвовали. И это несмотря на то, что протез, вероятно, представлял собой военный трофей – то есть предмет, который австралийским солдатам было запрещено забирать с поля боя и тем более хранить.

Эта ситуация рассердила обычных солдат, которые считают, что в докладе Бреретона их несправедливо раскритиковали за то, что они якобы поддерживали подобный уклад и практики, хотя офицеры много лет об этом знали и ничего не предпринимали. В докладе Бреретона сказано, что такая "культура в рядах военнослужащих" способствовала формированию атмосферы, в которой предположительно совершались военные преступления.

По некоторым данным, этот протез ноги принадлежал одному боевику "Талибана", который был убит во время атаки подразделения SASR (Special Air Service Regiment – "Полк специальной воздушной службы") на два объекта и туннельный комплекс в Какараке, провинция Урузган, в апреле 2009 года.

Новости по теме: Заговор россиян с талибами: Москва выплачивала вознаграждения за убийство американских солдат?

Затем этот протез забрали с поля боя, и его хранили в баре Fat Lady's Arms, посетители которого иногда пили из него.

Позже протез прикрепили к деревянной дощечке с надписью "Das Boot", а рядом с ним находился Железный крест – военная награда, которая использовалась в нацистской Германии. Этот протез переезжал вместе с отрядом, о чем рассказал один бывший австралийский военный. "Где бы ни появлялся бар Fat Lady's Arms, там всегда был этот протез, и время от времени из него пили", – рассказал он.

По словам этого бывшего солдата, члены командования иногда тоже заходили в этот бар, особенно в День АНЗАК, и они видели этот протез и то, как из него пьют.

В сообществе австралийских сил специального назначения уже давно ходили слухи о том, что высокопоставленные офицеры пили из этого протеза. Агентство ABC и другие СМИ неоднократно рассказывали о существовании этого протеза и о том, что из него пьют пиво, но до настоящего момента фотографии не публиковались.

В неотредактированных разделах доклада Бреретона не упоминается о протезе или о том, проводились ли какие-либо расследования в отношении солдат, забиравших трофеи с поля боя. Однако в этом докладе все же говорится, что бар Fat Lady's Arms – это пример очевидных недостатков этического руководства.

В докладе говорится о том, что в рядах австралийского спецназа имело место "терпимое отношение, приятие и участие во всеобщем неуважении к нормам поведения – к примеру, распитие спиртных напитков во время операций, бар Fat Lady's Arms и попустительское отношение к несоблюдению норм касательно формы, личной гигиены и поведения (не только во время операций), чего не стали бы терпеть в других видах вооруженных сил".

Согласно разделу 268.81 уголовного кодекса Содружества наций, присвоение имущества без согласия его владельца может быть классифицировано как военное преступление, а именно мародерство, за что полагается до 20 лет тюрьмы, о чем рассказал бывший военный юрист Гленн Коломейц (Glenn Kolomeitz).

В своем докладе судья Бреретон рекомендует начать расследование в отношении 19 солдат по подозрению в убийстве 39 военнопленных и мирных жителей, а также в жестоком обращении еще с двумя мирными жителями.

В докладе также говорится о "достоверной информации", подтверждающей, что 25 действующих и бывших военнослужащих Сил обороны Австралии были причастны к совершению тяжких преступлений или как минимум были сообщниками.

В докладе сказано, что вероятность того, что представители командования специальной оперативной группы знали о совершаемых военных преступлениях, достаточно мала, потому что их не было на местах в момент совершения преступлений.

После публикации этого доклада командующий австралийской армией генерал Ангус Кэмпбелл (Angus Campbell) сообщил, что он примет во внимание приведенные в докладе рекомендации, включая рекомендацию вычеркнуть из приказа о вынесении благодарностей имена тех солдат, которые служили в специальной оперативной группе с 2007 по 2013 год.

Эта рекомендация вызвала гнев в некоторых кругах, и родственники тех спецназовцев, которые погибли на поле боя, пожаловались, что такое поголовное наказание затрагивает даже тех, кто ни в чем не виноват.

В понедельник, 30 ноября, – по слухам, после вмешательства премьер-министра Скотта Моррисона (Scott Morrison) и министра обороны сенатора Линды Рейнольдс (Linda Reynolds) – решение о вычеркивании имен было отменено.

Кэмпбелл выступил с заявлением о том, что он пока не принял окончательного решения касательно рекомендаций, приведенных в докладе Бреретона.

Издание Guardian обратилось к Министерству обороны Австралии с вопросом о том, было ли ему известно о существовании фотографий с протезом и какие действия были приняты в этом отношении. В своем ответе представитель министерства сослался на доклад Бреретона.

"Этот доклад был отредактирован таким образом, чтобы убрать из него имена и подробности, которые могут помочь идентифицировать тех, в отношении кого следствию удалось найти достоверную информацию, доказывающую их причастность к совершению уголовных преступлений и других нарушений", – сообщил представитель министерства.

"Если Министерству станет известна какая-то информация, не учтенная в рамках афганского расследования, она будет тщательно проверена, и будут приняты соответствующие меры".

Представитель министерства добавил: "Крайне важно, чтобы все вопросы были тщательно рассмотрены и чтобы все меры принимались в соответствии с давними, прочно закрепившимися процессами, гарантирующими соблюдение прав людей на надлежащее судопроизводство и справедливый суд".

"В соответствии с законом о защите частной жизни Министерство обороны не может предоставлять информацию о действующих и бывших военнослужащих без их письменного согласия". Публикация фотографии австралийских спецназовцев, пьющих пиво из протеза ноги убитого человека, произошла в особенно напряженный момент для правительства Австралии.

В понедельник, 30 ноября, представитель министерства иностранных дел Китая опубликовал в твиттере фейковую фотографию австралийского солдата, приставившего нож к горлу афганского ребенка со словами: "Не бойся, мы пришли, чтобы вернуть вам мир". Моррисон назвал этот выпад "совершенно возмутительным" и "отвратительным" и призвал китайские власти принести извинения.

Рори Кэллинэн

Перевод: ИноСМИ