Так нужен ли "слугам народа" Донбасс?

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Так нужен ли "слугам народа" Донбасс?

Украинской власти не нужен рост экономики, не нужно восстановление Донбасса, не нужно население как неподконтрольных, так, похоже, и подконтрольных территорий.

Об этом пишет Владимир Кацман на своей странице в Facebook.

Такой вывод можно сделать исходя из реальных, а не декларируемых действий команды президента Зеленского.

Блокада региона, которую ввел Порошенко и, которую успешно продолжает партия Зеленского, ставит крест на надежде восстановления целостности страны.

Отсутствие мира на Донбассе провоцирует не только разобщенность всей страны, но и экономические проблемы для подконтрольных и неподконтрольных территорий. От блокады региона пострадали его угольная и коксохимическая отрасли, а инвестиции в модернизацию металлургических заводов и вовсе стали невозможны. Единственное, что держит власть на плаву – это подачки от МВФ и других кредиторов. О чем говорить, если две трети доходной части бюджета 2020 и 2021 гг. – это займы? Власть просто не способна обеспечить приток капитала в страну – и прокормить не только людей, но и саму себя.

Ошибочность блокады открыто признают и члены властной команды. Так, например, председатель Луганской областной военно-гражданской государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что экономическая блокада "ЛНР" спровоцировала "вымывание" гривны из неподконтрольной территории.

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"Гривны больше нет в быту там, остались доллары и рубли. Гривна – это тоже определенная привязка к Украине", – заявил Гайдай.

А премьер Гройсман еще тогда заявлял, что в первый год блокады ВВП снизился минимум на 1%.

Однако, добиваясь похвалы (и денег!) Запада, команда Зеленского открыто игнорирует здравый смысл, что никак не способствует урегулированию конфликта и возобновлению экономического сотрудничества.

Это абсолютно резонно замечает Кирилл Киквидзе в экономическом блоке своей аналитики по ТКГ.

"Еще на заседании 26 марта 2020 г. представителями Донбасса было предложено Украине разработать и согласовать дорожную карту по всеобъемлющему восстановлению экономических связей в соответствии с Минскими соглашениями. Соответствующие письменные предложения были направлены Донецком и Луганском к заседанию Рабочей группы по экономическим вопросам ТКГ 7 апреля 2020 г. С тех пор Донбасс неизменно поднимает этот вопрос на каждом заседании. А украинские представители неизменно либо молча игнорируют эту тему, либо заявляют о несоответствии предложений Донбасса украинскому законодательству и "преждевременности" данного вопроса. Никаких своих предложений по восстановлению социально-экономических связей украинская делегация не вносит", – подчеркивает Киквидзе.

То, что назначенные Зеленским политические переговорщики не хотят и не способны обеспечить политическое урегулирование на востоке, отражается не только на их рейтингах "слуг народа", но и непосредственно на каждом жителе страны.

Ведь украинец не только 6 лет оплачивает 1,5% военного сбора при отсутствии военного положения, а и недополучает социальную помощь из-за постоянно растущих расходов на "оборонку".

На это накладывается еще и коронавирусный фактор, а также – в целом неэффективная, профанская политика власти, проявляющаяся в методичном убийстве украинской промышленности. Это дополнительные гвозди в крышку гроба погибающей украинской экономики, которую ЕС спасать вовсе не собирается.

Западу не нужна сильная Украина – его беспокоит только Украина как оппонент России. Но чиновники, удобно устроившиеся в экономико-политическом шпагате, вряд ли осознают, что вскоре их ждет сокрушительное падение.

С другой стороны, отмена экономической блокады Донбасса могла бы обеспечить рост в 1,5-2% ВВП.

"Мы должны отменить и отказаться от санкций, к которым мы присоединились к ЕС, в отношении России, и восстановить экономические отношения, где потребляемым и реализуемым является экспорт нашей продукции. Это Россия и страны СНГ. Мы должны пойти по пути детенизации нашей экономики, то, что мы предлагаем в нашем плане радикального изменения экономического курса. Только это может спасти нас в сегодняшних условиях: при закрытии предприятий, при ограничении возможностей бизнеса", – убежден председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Но власти это невыгодно. Ведь как зарабатывали на войне и крови при Порошенко, так зарабатывают и сейчас… Увы!

Владимир Кацман