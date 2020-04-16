Т-90М "Прорыв" в никуда: Почему Россия не смогла сделать даже "недоАрмату"

Т-90М "Прорыв" - был принят на вооружение амрией РФ Defense Express

Вместо "Арматы" российские элитные танковые подразделения начали получать очередную модернизацию Т-72, которую Кремль назвал Т-90М "Прорыв"

Т-90М "Прорыв", который сейчас в российских СМИ называют "вершиной танкостроительной мысли", начал поступать в армию РФ. Таким решением в Кремле окончательно похоронили свой распиаренный "царь-танк" Т-14 "Армата", который смог прославиться лишь тем, что заглох прямо на Красной площади.

О том, что на самом деле стоит за Т-90М, который является очередной модернизацией Т-72, - в специальном материале Defense Express.

"Прорыв" в никуда

Официально сообщается, что Т-90М получил новый мощный двигатель, новую пушку, динамическую защиту, тепловизор, панорамный прицел и систему управления огнем "Калина", которая установлена в новой башне. Первая партия из нескольких таких танков уже направлена в "придворную" Таманской дивизии, что базируется под Москвой.

Такая модернизация уже получила в российских СМИ хвалебные эпитеты, за которыми кроется лишь попытка прикрыть полный провал с производством "Арматы" и реальной целью модернизации Т-90 - попытка довести боевые возможности танка до хотя бы какого-то адекватного уровня.

В общем, вся история этого танца тесно связана с двумя аспектами: попыткой сделать пиар и попытками преодолеть недостатки. Т-90 "появился" в 1992 году исключительно из-за того, что России, которая страдала после распада СССР, понадобился "символ мощи". Поэтому взяли Т-72БУ (он же "объект 188"), который начали разрабатывать еще в середине 80-х, окрестили Т-90 и запустили в минимальную серию с десяток машин.

От обычного Т-72 он в основном отличался динамической защитой, комплексом управляемого вооружения и станцией активных помех "Штора". Эта модернизация была направлена только на то, чтобы подтянуть боевые возможности Т-72 до уровня Т-64БВ, Т-80У и Т-80УД.

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Однако все основные недостатки конструкции Т-72 остались, потому что он создавался под концепцией "дешевый и массовый", или - "завалить количеством". Именно поэтому Т-72 передавался мотострелецким подразделениям и шел на экспорт многочисленным "странам-друзьям" СССР. В это же время Т-64 с Т-80 поставлялись в танковые части армии Союза. Например, в элитных 1-й и 2-й танковых армиях армии СССР не было ни одного Т-72. А уже в 90-х, несмотря на весь пиар, "новый русский танк" Т-90 в Чечне не применялся.

Критичные недостатки

Реальная массовая эксплуатация Т-90 началась только в Индии, которая закупила Т-90С в начале 2000-х и столкнулась с критическими проблемами, в первую очередь - с перегревом двигателя и быстрым выходом его из строя.

Т-90С в Индии Defense Express

Причина этого - использование двигателя В-84МС или В-92, который является глубокой модернизацией двигателя В-2. Тем самым, которым оснащался еще героический Т-34.

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Фактически российские танки сейчас ездят на том же V-образном 12-цилиндровом дизеле с объемом 38 880 куб. см, на который каждый раз ставят более мощную турбину и постоянно форсируют.

Музейный экспонат 1930-х годов В-2 слева, новейший российский В-92 справа. Просьба не перепутать. Defense Express

В результате российские танки Т-72 и Т-90 с этим двигателем "дымят как паровозы", что говорит о наличии значительных проблем в системе управления работы двигателем и значительной "турбоямы" - явления, когда топливо уже дошло до двигателя, но не успевает сгореть и раскрутить турбину. На практике это приводит к задержке между нажатием "газа" и появлением мощности, а также к значительному сокращению ресурса двигателя.

Не стал исключением и Т-90М "Прорыв". Он получил еще одну модернизацию В-2 - В-92С2Ф, который "раздули" до 1130 к.с. Однако у русских не было другого выхода, кроме даже такого неудачного форсирования мотора.

Вес Т-90М россияне хоронят под формулировкой "не превышает 50 т.", и, таким образом, удельная мощность нового "супертанка" лишь около 22,5 к.с./т. То есть в вопросе мобильности и подвижности "Прорыв" проигрывает почти всем конкурентам. Например, у немецкого Leopard-2A5 этот показатель - 24,0 к.с./т., а у еще советского Т-80У - 27 к.с./т.

Еще одним аспектом модернизации Т-90М "Прорыв" стала новая динамическая защита "Реликт", которая традиционно позиционируется в России как лучшая в мире. Однако так же говорилось и о другой российской защите "Контакт-5", которую в реальных боевых условиях удалось оценить украинским военным на Донбассе.

Российский Т-72 с "Контакт-5" на Донбассе Defense Express

Как итог такой встречи - в сети достаточно фото с уничтоженными российскими танками с "Контакт-5".

"НедоАрмата"

Т-90М "Прорыв" получил и некоторые нововведения, которые перекочевали к нему с недоделанного Т-14 "Армата". Например, систему управления огнем "Калина", правда, в более слабой версии.

Конструктивно малое пространство внутри боевого отделения заставило российских конструкторов убрать традиционный визор, заменив его мониторами. И возможность "считывания" информации с них во время движения машины и тряски остается под вопросом. Как и устойчивость системы обмена информацией между танками одного подразделения благодаря очередному российскому ноу-хау, который прозвали "военный wi-fi".

В качестве же прицела на Т-90М используется "Сосна-У", которая была разработана белорусским "Пеленг" в 2000-х годах. Этот прицел имеет тепловизионный канал, и таким образом в 2020 году Т-90 уже может вести боевые действия ночью.

Прицел "Сосна-У" Defense Express

К такому же "запоздалому" решению возможно отнести и установление танковой панорамы, которая стабилизирована в двух плоскостях, вместо современного варианта с полностью стабилизированной станцией-шаром.

Еще одним элементом из "Арматы" в Т-90М должна была стать новая 125-мм пушка 2А82. Но на практике в танк поставили 2А46М, которая является модернизированной версией пушки для Т-64А и Т-72. Таким образом это, скорее всего, свидетельствует о неготовности российской оборонки к серийному выпуску новой танковой пушки. Особенно учитывая то, что по проекту "Армата" должна была иметь пушку калибром 152-мм.

Также по одному из вариантов на Т-90М "Прорыв" предусматривалось установление нового автомата заряжания и использование специальной боеукладки в кормовой части башни. Это позволило бы повысить защиту экипажа, создав для него бронекапсулу. Однако, судя по фото Т-90М изнутри, эта идея не была реализована.

Башня Т-90М изнутри Defense Express

За пределами нынешней модернизации осталась и установка системы активной защиты типа "Арена", которая позволяет уничтожать вражеские снаряды еще на подлете к танку. Вместо него россияне хвастаются противокумулятивными решетками.

Т-90М - как приговор

Таким образом, заявленный как "Прорыв", Т-90М оказался лишь попыткой поднять боевую эффективность Т-90 до уровня Т-72Б3. Об этом свидетельствуют и аналогичные решения с ремоторизацией, установкой системы управления огнем "Калина" и прицела "Сосна-У". И даже теоретически это дотягивает Т-90М до технологического уровня 2000-х годов, а отнюдь не до разработок современности.

Однако попытки российской пропаганды выдать очередную модернизацию за создание супертанка вполне напоминают появление самого Т-90 в России еще 30 лет назад. И должны отвести внимание от полного провала программы "Армата", которая забуксовала из-за неспособности России создать новый танковый двигатель мощностью в 1500 к.с. и его трансмиссией, а также самостоятельно создать современную электронику, так как доступ к западным технологиям уже много лет заблокирован из-за санкций.

Также под вопросом остается возможность России модернизировать имеющийся парк Т-90 до уровня Т-90М из-за экономического кризиса. Особенно в условиях резкого падения цен на нефть и последствий пандемии коронавируса, в борьбе с которым Кремль решил не применять действенных мер, что уже вызвало резкий рост заболевания в РФ.

Олег Катков