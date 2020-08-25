Святослав Олейник: новые лица или балласт прошлого?

Фото из открытых источников

Согласно данным социологического исследования группы “SociS” и Центра Разумкова, опубликованного 13-го августа, если бы сейчас проходил первый тур президентских выборов, то 26% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Рейтинг главы государства по прежнему остается довольно высоким. При этом динамика прослеживается отрицательная и если тенденция сохранится, то возможны довольно обширные проблемы, последствия которых предугадать сложно.

Об этом пишет Голос.UA

Таким положением дел действующий глава государства во многом обязан представителям региональных элит, по незнанию или умышленно работающих на понижение электоральной поддержки первого лица государства.

Ведь простой украинец обвинит именно президента в том, что яма с острыми краями в новом дорожном покрытии привела в негодность еще “живую” покрышку. Да, именно президент в сознании водителя будет виноват, а не какой-то глава облсовета, получивший госзаказ на строительство дороги и укравший в процессе выполнения работ все, что можно было украсть.

В контексте сказанного, Днепропетровская область — довольно яркий пример.

В первых числах августа, по заявлению общественных организаций, Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало в ЕРДР уголовное производство №52020000000000475. Суть дела - правовая оценка действий главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника, который в 2014-2015 гг, занимая пост замглавы Днепропетровской ОГА, оказывал давление на правоохранительные органы и суд с целью прекращения уголовного преследования руководителя фирмы “УПС” Тараса Палия. Важно, что ранее Палия (по инициативе Олейника) обвиняли в коррупционных действиях при проведении дорожных работ в Днепре и области.

Активисты в подтверждение своих слов ссылаются на интервью экс-руководителя налоговой полиции Сергея Пенькова, речь в котором шла о взятке в 1 млн у.е., которую якобы получил Олейник за помощь в развале дела против Палия и экс-чиновника Лысого.

Несколько слов о фирме УПС

В 2014 году, серьезно обосновавшись в кресле замглавы Днепропетровской ОГА, Святослав Олейник выступил с серией громких обвинений и разоблачений в отношении старой региональной власти, подробно описав “откаты”, схемы и прочие нарушения. В первую очередь под разящий меч бывшего прокурорского работника попала украино-польская фирма “УПС”, ранее замеченая в махинациях при строительстве дорог в области на сумму более 2 млрд грн. Были выявлены алгоритмы выведения бюджетных средств в тень, вскрыты факты фиктивного строительства, а также присвоения немалых сумм. Руководство фирмы попало на нары. Однако, через год “справедливость” восторжествовала, и не без помощи господина Олейника. Владелец УПС Тарас Палий был освобожден, а сумма ущерба государству от так называемой хозяйственной деятельности была занижена в несколько раз.

Разумеется, поступками Олейника руководили не теплые чувства к бывшему руководству УПС.

После чудесного освобождения Тарас Палий уступил ровно половину своей фирмы словацкому предприятию “Арограф”, а буквально через неделю “УПС” получила оплату долга за выполненные ранее работы в сумме 204 млн грн. Очень кстати.

Все бы ничего, но собственником “Арографа” оказалась руководитель Днепровской городской ячейки партии Олейника “Україна майбутнього” Ирина Гуназа.

В скором времени, уже фактический владелец УПС Святослав Олейник выстроит вокруг этой организации целую сеть строительных фирм — СПМК-78, “Гремко”, “Спецдоррембуд” и т.д..

Эти фирмы составили основу его строительного холдинга, расчитаного исключительно на получение бюджетных подрядов и полнейшее игнорирование интересов заказчика строительства, то есть государства.

К слову, партийный проект “Україна майбутнього”, созданный на средства группы “Приват” опального олигарха Игоря Коломойского, имел амбициозную цель — формирование депутатской группы в Верховной Раде. Однако, под чутким руководством Святослава Олейника, проект не смог преодолеть 5% барьер ни в 2012-м, ни в 2014-м году.

Если бы не губернаторство Игоря Коломойского в 2014-м году, который назначил Святослава Олейника своим заместителем, то о нем никто бы уже и не помнил.

Решение господина Коломойского назначить явно провального партийного менеджера Олейника своим замом только на первый взгляд может показаться иррациональным.

Все дело в личных качествах Олейника и отсутствии собственного содержания. Пустой сосуд. Чем наполнишь, то и будет. Идеальный исполнитель без лишних вопросов.

Именно господин Олейник был одним из ведущих адвокатов в деле против Коломойского, возбужденного в 2005 году по факту покушения на адвоката Сергея Карпенко, препятствовавшего захвату “Днепроспецстали”. Олейник, как бывший прокурор, контактировал с сотрудниками прокуратуры и судов Днепра, что привело к закрытию уголовного дела против Коломойского “в связи с отсутствием состава преступления”.

Лояльность олигарха позволила нашему герою вальяжно обосноваться в коридорах власти Днепропетровской ОГА, а после и в кресле главы Днепроетровского областного совета.

“Вечнострои” имени Святослава Олейника

По данным СМИ в 2014-2017 годах строительные фирмы, связанные с главой Днепропетровского облсовета Святославом Олейником и его помощниками, получили ряд серьезных строительных подрядов в области. Всех их объединяет общая судьба — все они недостроены.

В этом списке - зал игровых видов спорта в Днепре, получивший из госбюджета 250 млн грн. Аналогичны судьбы парка, школы и ДЮСШ в Синельниково, школы в Межевой и детского сада в виде сот в Илларионово.

Отметим, что подобные объекты другими подрядчиками были сданы в срок и нормально эксплуатируются. Не выполнены обязательства лишь по тем объектам, строительством которых занимались фирмы Святослава Олейника.

Да и аппетит, как известно, приходит во время еды.

Большому кораблю — большое плавание

Разумно посчитав, что на строительстве дорог можно заработать значительно больше, чем на ремонте школ и реконструкции парков, в середине лета 2017 года Святослав Олейник обратил свой взор в сторону “Укравтодора”.

По информации СМИ он смог пролоббировать назначение главой областного автодора своего человека — Геннадия Немогу. Тут же, компания “УПС” получает очень серьезный заказ на строительство участков трасс Днепр — Пятихатки и Днепр — Запорожье общей стоимостью 600 млн грн.

С ремонтом дорог, в общем, получилось не лучше, чем с залом игровых видов спорта в Днепре... Дороги честно выстояли год и стали сыпаться в прямом смысле этого слова.

Специализированная лаборатория сделала очевидный вывод — дорожное полотно разрушается и его нужно ремонтировать. Естественно за счет подрядчика.

По мнению специалистов, основной причиной такой ситуации стала попытка использования вместо битума отходов производства Кременчугского НПЗ, контролируемого структурами Игоря Коломойского. Только одна эта “рационализаторская” идея позволила недобросовестному подрядчику положить в карман 350 млн грн.

Все бы хорошо, если бы не гарантия, которую УПС согласно договору обязана предоствлять на асфальтно-бетонное покрытие, а это 5 лет.

По некоторым оценкам сумма, необходимая для ремонта отремонтированной (простите за тавтологию) структурами Олейника дороги, составила 1 млрд грн.

К слову, ситуацию не спасает и продажа Олейником части своих строительных компаний днепровскому бизнесмену Александру Петровскому. Огромный список долгов и обязательств не добавил привлекательнсти этому активу.

При этом, нужно отдать должное господину Олейнику. В непростых жизненных обстоятельствах он умудряется оставаться на плаву, выглядит бодро, весел и румян. Человек он практичный и подготовленный, обладающий незаурядными профессиональными и душевными качествами.

Ведь далеко не каждый, к примеру, согласиться принять активное участие в выгораживании руководства “Днепрогаза” от уголовной ответственности за трагедию, имевшую место в октябре 2007 года в Днепре. А Святослав Олейник участие принял и даже был очень полезен.

Напомним, что непрофессиональные действия и халатность “Днепрогаза” в тот злополучный день привели к скачку давления в газораспределительной сети жилмассива Победа-1 и, как следствие, взрыву газа. В результате обвалился многоэтажный дом, а 23 человека погибли. Пострадавшие не получили ни компенсаций, ни новых квартир. Адвокаты фирмы супруги Святослава Олейника просто отлично защищавшие “Днепрогаз” в судах, профессионально затягивали рассмотрение исков.

О приоритетности задач

Сегодня Святослав Олейник занят важнейшим делом: используя положение действующего главы Днепропетровского облсовета пытается сформировать список лояльных к Игорю Коломойскому кандидатов в депутаты местных советов. Очень важна для Игоря Валерьевича Днепропетровская область.

Это главная задача на сегодня. Выборы ведь не за горами, а без доказательств верности и эффективности перед олигархом не будет ничего: ни должности, ни подрядов, да и вообще, ничего не будет.

Параллельно с основной задачей наш герой занимается и факультативными, вроде ведения боевых действий с региональной организацией партии Шария. Да, вы не ослышались. По некоторым данным, партия Шария имеет шанс завести в районные советы на предстоящих местных выборах некоторое количество своих людей.

Поэтому, вполне неплохо войти в долю по продаже мест в партийном списке. Не облавтодор, конечно, но, как гласит народная мудрость, с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Не прошла мимо нашего героя и программа президента Зеленского “Велике будівництво”, в рамках которой его фирмы сейчас усиленно осваивают 500 млн грн на ремонте участка трассы Днепр-Никополь. Судьбу дороги, как и бюджетных средств, можно спрогнозировать по аналогии с судьбами участков трасс Днепр-Запорожье и Днепр — Пятихатки, уже “отремонтированых” с участием фирм Олейника.

Несомненно, такое положение дел в огромной области не может не вызывать тревогу.

Господину президенту, если он хотя бы как-то переживает из-за падения своих личных рейтингов, стоит очень хорошо подумать — должны ли такие люди, как Святослав Олейник и его партнеры, иметь рычаги управления целой Днепропетровской областью?

Голос.UA