"Свиная война" и выводы для Украины

"Свиная война" началась 15 июня 1859 года, ровно через 13 лет после подписания Орегонского соглашения Фото из открытых источников

В условиях современного развития мира принято считать, что демократии имеют меньшую склонность воевать между собой. Страны США и Канада с самого начала своего формирования развивались как демократические государства, а с течением истории научились сосуществовать мирно уже более 150 лет. Однако, за историю двусторонних отношений между США и Канадой (ранее – Британская Северная Америка) были и кризисные ситуации. "Свиная война", или как ее называют еще "Эпизод со свиньей" – это яркий пример этому.

После подписания договора 1818 года, границы между США и Британской Северной Америкой были проведены вдоль 49 параллели.

из открытых источников

Однако, спорными остались территории Орегона, расположенные на запад от Скалистых гор: для них государства оставили статус "территорий совместного использования". С этого момента начинается борьба двух демократий за установление там своего контроля, что в конце привело к заключению 15 июня 1846 года Орегонского договора между США с одной стороны, и с другой – Соединенным Королевством Великобритании. Данный договор предусматривал:

"...по сорок девятой параллели северной широты до середины пролива, который отделяет остров Ванкувер от материка, затем в южном направлении по середине упомянутой протоки, и по проливу Хуан-де-Фука до Тихого океана".

Канадцам конечно не понравился такой исход решения дела, в чем они и обвиняли колониальную администрацию Великобритании. Поэтому, позже, отсутствие мотивации Великобритании бороться за интересы своей колонии стало одним из ключевых причин борьбы за собственную независимость, в частности в вопросах ведения самостоятельной внешней политики.

Одно слово - два понимания.

Несмотря на факт слабого изучения географии на время середины 19 века, термин "середина пролива" понималось для двух стран по-разному: для одних пролив Харо, что с западной стороны островов Сан-Хуан, а для других – с восточной стороны пролив Розарио. Согласно двух различных пониманий условий договора – разделились позиции государств. В момент нахождения компромисса двух государств, на территории спорных островов зашла одна из старейших британских частных компаний Hudson's Bay Company, занимавшаяся мехами. Именно на острове Сан-Хуан компания решила открыть небольшую ферму, а тем временем из США на остров прибыло до 30 переселенцев.

из открытых источников

Все было бы хорошо, если бы не преступная свинья в июне 1859…

Свинья британских фермеров на острове, не отличая границ, попала в сад одного из американских переселенцев. Возмущенный американец немедленно застрелил зверя. Потеря своего "капитала" конечно возмутила британца, требовавшего немедленного возмещения за причиненный ущерб. Однако, все его попытки были безрезультатными, поэтому подданный Великобритании решил обратиться к своим властным органам наказать виновного. Зато американский гражданин обратился к своей власти, но уже за военной защитой.

Дело обострилось, когда американский генерал Уильям Харн, командующий американской армией на северо-западном Тихоокеанском регионе, отправил шестьдесят солдат, чтобы оккупировать остров и положить конец территориальной принадлежности данных территорий.

Конечно Британия хотела дать встречный ответ, однако генерал Британии Роберт Бейнес решил не начинать войну из-за смерти какой-то свиньи. Генералы с двух сторон конфликта получили одинаковые приказы от своего руководства: защищаться в случае нападения, но ни в коем случае не стрелять первыми.

Наконец, через несколько дней о кризисной ситуации стало известно Лондону и Вашингтону. Там лидеры стран были шокированы, узнав о причинах назревающего вооруженного противостояния. Было принято решение оставить совместную оккупацию острова до нахождения компромисса мирным путем на дипломатическом уровне.

Совместная оккупация продолжалась более десяти лет вплоть до гражданской войны в США 1861-1865. Тогда рассмотрение данного дела было передано немецкому кайзеру Вильгельму для медиации. В 1872 г. Кайзер присудил США все острова Сан-Хуан – закончив Свиную войну, и урегулировав границу между Вашингтоном и, уже канадской, провинцией Британская Колумбия.

Выводы для Украины:

При заключении договоров нужно всегда уточнять детали понимания и значения терминов. (Чтобы не повторять ошибки Орегонского договора, или Будапештского меморандума).

Никакие партнеры, протектораты, гаранты суверенитета, или метрополии не будут отстаивать безопасность второго государства так эффективно, как оно само.

Демократии больше склонны к поиску компромисса мирным путем и решению кризисных ситуаций на дипломатическом уровне.

Держите свиней за закрытым забором и не выпускайте их за пределы вашей территории.

Тарас Проданюк