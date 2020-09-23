Сверхсекретный доклад ЦРУ: Как Россия проводит кампанию по дискредитации Байдена

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Осаке, 28 июня 2019 года Kevin Lamarque/Reuters

Американскому изданию "The Washington Post" стало известно о содержании сверхсекретного доклада ЦРУ. В нем говорится о вмешательстве России в президентскую предвыборную гонку в США с целью дискредитировать Джо Байдена. Впервые прозвучало, что, "вероятно", руководит этой операцией лично президент России Владимир Путин, а помогает ему "известный украинский депутат".

Об этом пишет The Washington Post.

Президент России Владимир Путин и его главные советники, "по всей вероятности, руководят" операцией иностранного влияния, которую проводит Россия с целью вмешательства в президентские выборы 2020 года против бывшего вице-президента Джо Байдена и к которой причастен известный украинский депутат, связанный с личным адвокатом президента Трампа Рудольфом Джулиани (Rudolph Giuliani). К такому заключению пришло ЦРУ в результате проведения сверхсекретного анализа разведывательной информации, о чем рассказали два источника, изучившие текст этого заключения.

По словам источников, 31 августа в своем внутриведомственном строго засекреченном докладе под названием "Анализ разведывательных сводок ЦРУ" (CIA Worldwide Intelligence Review) ЦРУ опубликовало результаты анализа действий России, направленных на вмешательство в выборы, которые должны состояться в ноябре. Аналитики ЦРУ сделали заключение при содействии Агентства национальной безопасности и ФБР, основываясь на нескольких десятках фрагментов информации, собранной из открытых, рассекреченных и засекреченных разведывательных источников. В заключении приведены результаты проведенного ЦРУ подробного анализа деятельности украинского депутата Андрея Деркача, распространявшего в США дискредитирующую информацию о Байдене через лоббистов, Конгресс, СМИ и контакты с лицами, близкими к президенту.

По словам источников, в первой строке документа написано следующее: "Мы считаем, что президент Владимир Путин и большинство высокопоставленных российских чиновников осведомлены и, по всей вероятности, руководят операциями влияния России, направленными на дискредитацию бывшего вице-президента США, поддержку президента США и разжигание разногласий в обществе в преддверии выборов в США, который состоятся в ноябре".

Новости по теме: Вмешательство России в выборы в США: Восемь выводов из итогового доклада комитета Сената по делам разведки

Управление Директора Национальной разведки и Министерство финансов признали Деркача российским агентом, но о том, что ЦРУ, АНБ и ФБР полагают, что Путин, возможно, лично руководит кампанией, публично не сообщалось. Деркач отрицает, что работал по поручению Москвы.

В докладе ЦРУ подробно описаны действия Деркача и говорится, что в рамках своей деятельности он распространял свою информацию, направленную против Байдена, через лоббистов, членов Конгресса и американские СМИ. Хотя эта деятельность предполагает общение и взаимодействие Деркача с "видной" личностью, связанной с предвыборным штабом Трампа, в заключении этот человек не указан. Имя Джулиани, который уже несколько месяцев открыто взаимодействует с Деркачем, в докладе не названо.

В ЦРУ, АНБ и ФБР от комментариев отказались, но ни в одном из трех агентств не стали отрицать подробностей этого доклада. По их просьбе подробная информация о разведданных, использованных для проведения аналитической оценки, не разглашалась в целях защиты источников и методов сбора разведанных. В Белом доме от комментариев также отказались.

10 сентября, после требований со стороны законодателей-демократов, Министерство финансов включило Деркача в санкционный список, заявив, что на протяжении более 10 лет он был "активным российским агентом и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами". 10 сентября Министр финансов Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) заявил, что "Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и в других странах мира". В Министерстве финансов заявили, что Деркач "вел скрытую кампанию влияния, направленную на создание и распространение ложных и ничем не подтвержденных информационных сообщений о должностных лицах США в преддверии президентских выборов 2020 года", обнародовав отредактированные аудиозаписи и другую неподтвержденную информацию, которая затем была распространена в западных СМИ.

Седьмого августа Управление директора Национальной разведки опубликовало заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванина (William Evanina). В этом заявлении Деркач назван участником кампании, проводимой Россией с целью "дискредитации" Байдена путем "распространения заявлений о коррупции (в том числе путем обнародования просочившихся в прессу телефонных разговоров) с тем, чтобы скомпрометировать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию".

На прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй (Christopher Wray), выступая с показаниями на заседании Комитета Палаты представителей по национальной безопасности, сослался на заявление Эванина, не назвав Деркача по имени. Рэй сказал, что ФБР отслеживает "очень активные действия" России, направленные на то, чтобы "посеять раскол и разногласия, и я считаю, что разведывательное сообщество сделало это заключение достоянием общественности прежде всего для того, чтобы дискредитировать вице-президента Байдена".

Трамп ответил Рэю, заявив, что его беспокоит то, что директор ФБР не говорит о вмешательстве Китая. В Управлении Директора Национальной разведки также сообщили, что в политический процесс США пытаются вмешаться Китай и Иран. Трамп также лично содействует распространению информации, компрометирующей Байдена, которую распространяет Деркач. 18 августа Трамп сделал перепост материала, опубликованного пользователем Твиттера (которого после этого забанили). Речь идет о фрагменте аудиозаписи, предположительно сделанной в 2016 году, которую обнародовал Деркач в этом году и в которой Байден разговаривает с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

В аудиозаписях, обнародованных Деркачем, слышно как Байден увязывает гарантии предоставления кредита Украине с отставкой тогдашнего украинского генпрокурора Виктора Шокина, которого обвиняли в коррупции. Джулиани, который встречался с Деркачем в Киеве в декабре в Нью-Йорке в прошлом году, заявляет, что в этих аудиозаписях Байден пытался защитить своего сына Хантера, который в то время входил в совет директоров украинской газовой компании "Бурисма" (Burisma). В обнародованных аудиозаписях телефонных разговоров такой связи не прослеживается.

Джулиани признал, что Деркач предоставил ему материалы, когда Джулиани пытался найти доказательства противозаконных действий отца и сына Байденов. Признал он и утверждение о том, что украинское правительство вмешивалось в президентские выборы 2016 года, действуя на стороне демократов, в частности, предоставляя материалы, доказывающие коррупцию, в которой был замешан второй председатель предвыборного штаба Трампа в 2016 году Пол Манафорт (Paul Manafort). Позже Манафорт был осужден за налоговые и банковские махинации, связанные с его работой на Украине. Деркач опубликовал некоторые из этих материалов на созданном им общедоступном сайте.

В июле в интервью изданию "Политико" (Politico) Деркач рассказал, что передал пакеты материалов нескольким сенаторам и чиновникам Белого дома. По его словам, об этих материалах он уведомил сенаторов Рона Джонсона (Ron Johnson), республиканца от штата Висконсин, Чарльза Грассли (Charles E. Grassley), республиканца от штата Айова, и Линдси Грэма (Lindsey Graham), республиканца от штата Южная Каролина. Джонсон, Грассли и Грэм отрицают, что получали информацию от Деркача. Республиканец от штата Калифорния Девин Нуньес (Devin Nunes) отказался говорить, получал ли он их. В июле представители руководства Демократической партии написали Рэю письмо, требуя провести брифинг, поскольку опасались, что членов Конгресса используют для сокрытия источников ложной информации и придания ей официального статуса в рамках операции иностранного вмешательства.

Сенатор-республиканец Рон Джонсон (Ron Johnson) начал расследование в отношении Байдена и Burisma, результаты которого могут быть обнародованы уже на этой неделе. Несколько месяцев назад Госдепартамент предоставил Джонсону для его расследования информацию объемом более 16 тысяч страниц, но передал эти документы Конгрессу только в пятницу, после того как председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, демократ от штата Нью-Йорк Элиот Энгель (Eliot Engel), направил запрос о предоставлении документов.

После встречи с Деркачем в декабре, проходившей в разгар процедуры импичмента в отношении Трампа, Джулиани написал на своей странице в Твиттере, что в предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине могут возникнуть "серьезные препятствия", если правительство Украины не развеет его опасения в отношении коррупции. Обвинения Джулиани и Деркача в адрес Байдена широко освещались телеканалом "Уан Америка Ньюс" (One America News), который направил корреспондента в Киев вместе с Джулиани. В феврале Джулиани взял интервью у Деркача на Ютубе, в котором Деркач заявил, что помощь США Украине была растрачена впустую.

Несмотря на то, что Деркач является бывшим членом пророссийской партии и учился в Высшей школе КГБ имени Дзержинского в Москве, Джулиани последовательно оправдывает свои отношения с Деркачем. После того, как Министерство финансов объявило о внесении Деркача в санкционный список, Джулиани в интервью газете "Нью-Йорк Таймс" (The New York Times) заявил, что у него "нет оснований полагать, что [Деркач] является русским агентом", но при этом добавил: "Откуда, черт возьми, мне знать?"

В беседе со мной Энгель сказал, что не был удивлен, когда узнал, что некоторые представители разведывательного сообщества пришли к выводу, что Путин снова пытается напрямую помочь Трампу в проведении избирательной кампании. Но он призвал администрацию обнародовать эти выводы.

"Больше всего вызывает негодование то, что администрация, по всей видимости, делает все возможное, чтобы скрыть факты от Конгресса и американского народа, — сказал он. — Президент, похоже, пытается превратить всю исполнительную власть в рычаг своей кампании по переизбранию на второй срок, слишком политизируя внешнюю политику и разведку".

Джош Рогин

Перевод: ИноСМИ