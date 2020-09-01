Судан: Долгожданный мир перед предстоящей балканизацией

В африканских условиях балканизация может перерасти в привычную для региона сомализацию Фото из открытых источников

Политическая обстановка в Судане обостряется, что непременно приведет к балканизации.

Об этом пишет Александр Мишин на своей странице в Facebook.

История независимого Судана представляет собой винегрет из различных дихотомий. Дихотомия африканской и арабской идентичности; дихотомия правления гражданских и военных; дихотомия светского управления, и влияния духовных орденов; дихотомия политических "партий", которые ведут борьбу за полную суверенизацию страны, или наоборот закрепление ее в орбите определенных внешних воздействий; дихотомия шариатских норм и попыток их ограничения гражданскими кодексами западного образца. Но самая важная суданская дихотомия - это чередование состояний войны и мира.

Знание суданских мирных соглашений достойно быть оформленным в отдельную научную дисциплину, ибо только с момента заключения 27 февраля 1972 года Аддис-Абебского соглашения, завершившего Первую гражданскую войну в стране, до 2016 г. было подписано 79 текстов различных внутрисуданских и межсуданских мирных соглашений.

31 августа 2020 г. в г. Джуба (Южный Судан) правительство Судана и представители суданского революционного фронта (аль-джабха ас-саврия), объединяющего до двух десятков групп повстанцев, парафировали текст мирного соглашения, которое должно завершить ряд конфликтов, долгие годы обескровливающих страну. Речь идет о конфликте в Дарфуре, продолжающийся с 2003 г., а также конфликтах в Южном Кордофане и Голубом Ниле, которые имеют очень древние корни, но с новой силой разгорелись в 2011 г.

Посредниками при заключении мира выступали Южный Судан, Египет, ОАЭ. Глобальным спонсором и архитектором мира фактически является государственный секретарь США Майк Помпео, который готовит исключение Судана из перечня государств спонсоров международного терроризма. Это очередной бонус в копилку Трампа-миротворца, который лишь недавно заключил мир Израиль и ОАЭ на базе "авраамского соглашения".

Новости по теме: Достигнуто историческое перемирие ОАЭ с Израилем при посредничестве США

Соглашение Джубы остается открытым для тех повстанцев - фракция Абдельвахида Нура из Движения освобождения Судана и боевое крыло Абдельазиза аль-Хилу из Народного Движения освобождения Судана-Север, – которые пока отказались сложить оружие.

Конфликтность в Судане плавно переливается с запада на восток Фото из открытых источников

Правительство Судана позиционирует соглашение в качестве большого успеха, поскольку практически все повстанцы наконец охвачены мирными договоренностями. По мнению премьер-министра Абдаллы Хамдука это открывает перед Суданом возможность транзита от диктатуры до настоящей демократии.

Впрочем, если проанализировать тексты многочисленных протоколов, которые в атмосфере подъема заключаются уже несколько дней, то можно прийти к выводу, что правительство идет на очень существенные уступки повстанцам, чего раньше не делал свергнутый в ходе революции 2018-2019 гг. президент-диктатор Омар аль-Башир.

Хамдук, аль-Бурхан, Дакло и другие руководители правительства и Суверенного совета Судана действуют по известному ельцинскому принципу: "Берите суверенитета столько, сколько хотите". Де факто происходит процесс федерализации Судана, что может в будущем привести к его дальнейшему распаду.

Пока длится перемирие Дарфуру и приграничных штатов на юге Судана, стремительно растет напряжение в крупнейшем портовом городе Порт-Судане, а также в городе Кассала на границе с Эритреей. Здесь продолжаются столкновения на политической и этно-национальной подоплеке.

Судан в арабских источниках называют "африканским микрокосмом" - уменьшенной моделью всей Африки, потому что в стране обитают 597 этнических субгрупп, говорящих на 100 разных языках. Обычно внутреннее строение Судана упрощают, вспоминая о 19 великих этносах страны.

Как таковой суданской нации еще не сложилось. Лучшим свидетельством этого является распад единого Судана на две части путем выделения в 2011 г. Южного Судана в независимую страну. Даже этот трагический момент суданской истории не очень упростил внутреннюю этно-демографическую сложность. Сосуществование пестрой массы очень разных этносов условной "арабской части" продолжает оставаться не мирным.

Судан до распада в 2011 по сравнению со странами Европы. Масштаб 1:1 Фото из открытых источников

Пока действующее суданское правительство видит своим большим достижением замирение с повстанцами - самым большим за год пребывания у власти. Это действительно очередной счастливый день для населения Судана.

В то же время, как это бывает обычно в истории Судана, принятые решения являются половинчатыми, и вероятно будут выполняться выборочно. Кроме того создан очередной прецедент правительственной дипломатии по схеме "мир любой ценой". Это увеличивает аппетиты повстанцев, которые остаются вне мирных соглашений и в других частях Судана. Ряд арабских стратегов еще в 2004-2005 гг. предсказывали, что после самоопределения Южного Судана страну ждет парад новых суверенитетов, как это когда–то было с Югославией - то есть балканизация. Но, учитывая текущее состояние нации в Судане, в африканских условиях балканизация может перерасти в привычную для региона сомализацию.

Помогут ли ценности демократии, которые только начинают прорастать на суданской земле, нейтрализовать эти риски, пока однозначно сказать нельзя. Дихотомия войны и мира для Судана так и будет оставаться непреодолимой. Хотя надежда на мирный Судан должна жить в сердцах тех, кто верит в светлое будущее безусловно великой страны Африки и мира.

Александр Мишин