Субмарина "Сивулф" ВМС США ясно дала понять Москве, где ее место

Атомная подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) CC0 / Public Domain, U.S. Department of Defence

Хотя изначально субмарины "Сивулф" должны были выслеживать советские надводные корабли и подводные лодки, сегодня они не утратили своего значения. Вот что на днях сделала главная субмарина этого класса.

Об этом пишет The National Interest.

Субмарины класса "Сивулф" ("Seawolf") – это один из самых дорогих классов судов, когда-либо построенных для военно-морских сил США. Изначально планировалось, что всего таких атомных быстроходных ударных подводных лодок будет 29, но, поскольку холодная война закончилась, а каждая такая субмарина стоила 3 миллиарда долларов, Соединенные Штаты построили только три подлодки класса "Сивулф".

В сравнении с субмаринами класса "Лос-Анджелес", которые они должны были сменить, субмарины класса "Сивулф" крупнее и быстрее, и они несут больше оружия. Каждая субмарина "Сивулф" оснащена восемью 21-дюймовыми торпедными аппаратами, в то время как у субмарин "Лос-Анджелес" только четыре таких торпедных аппарата. Каждый "Сивулф" несет на борту 50 торпед, и, хотя эти субмарины не оснащены средствами для вертикального запуска, с помощью своих торпедных аппаратов они способны запускать крылатые ракеты "Томагавк".

Одна из субмарин "Сивулф" – корабль ВМС США "Джимми Картер" – примерно на 30 метров длиннее двух других субмарин "Сивулф". Считается, что она обладает несколькими уникальными характеристиками. Она также является одной из самых новых субмарин ВМС США — она была принята на вооружение в 2005 году.

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На носу и на корме "Джимми Картера" установлены вспомогательные подруливающие устройства, которые обеспечивают этой огромной субмарине отличную маневренность, особенно на низких скоростях. Эта ее способность обусловлена наличием в корпусе дополнительной секции, которая, вероятно, нужна для прослушивания подводных кабельных линий. Считается, что "Джимми Картер" также способен разместить на борту группы "морских котиков" и подводные аппараты на дистанционном управлении.

Сохраняющаяся польза

Головная подлодка класса "Сивулф" названная, как и положено, "Сивулф" недавно подошла к берегам Норвегии и сделала "короткую остановку" рядом с Тромсё на севере Норвегии. Эта субмарина входит в состав 6-го флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе, и ее недавнее появление вблизи российских вод имеет большое значение.

Комментируя недавнее появление "Сивулф" у берегов Норвегии, представители ВМС США просто сказали, что "прибывшая субмарина "Сивулф" дополняет наши и без того мощные средства ведения боевых действий под водой и демонстрирует нашу готовность обеспечивать безопасность в море и сдерживание по всему региону". Однако в своем заявлении представители ВМС США ни разу не упомянули Россию.

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Одновременно с короткой остановкой субмарины "Сивулф" в водах Норвегии шесть бомбардировщиков B-52 пролетели рядом с Тромсё по пути в Англию, сопровождаемые норвежскими F-16. Хотя у Королевских военно-морских сил Норвегии нет баз так далеко на севере, норвежские вооруженные силы, по слухам, уже ведут переговоры с властями Тромсё по вопросу об использовании гражданского порта в этом городе для поддержки миссий атомных подводных лодок. Это позволит упростить операции по пополнению запасов, потому что подводные лодки смогут заходить в порт, и судам норвежских ВМС больше не придется обслуживать их вдалеке от берега.

Боевые действия в Арктике

Ранее Россия уже выражала свой протест против того, чтобы американские субмарины подходили к берегам Норвегии, обвиняя Осло в обострении напряженности и повышении вероятности ошибок и случайных столкновений. На это появление американской подлодки у берегов Норвегии Россия тоже, скорее всего, отреагирует подобными возражениями. Но, поскольку арктический регион продолжает таять, в будущем Норвегия, вероятно, будет принимать у себя субмарины и другие корабли Соединенных Штатов и НАТО.

Калеб Ларсон

Перевод: ИноСМИ