Странные подземные советские танки в битве за Сталинград

Немецкие солдаты созерцают один из многих советских танков, закопанных в землю, который служил крепостью для солдат, защищавших окрестности города, Сталинград, ноябрь 1942 года Orbis

Битва за Сталинград стала самым ожесточенным сражением в истории, а поражение немецкой армии — самым большим провалом Адольфа Гитлера. Примечательно, что в сражении танки использовались новым оригинальным способом, что наглядно продемонстрировано на фотографии 1942 года.

Об этом пишет ABC.

Изображение закопанной в землю бронированной техники, превращенной в бастион защиты города, подало идею о создании нового типа машин.

Во время Второй мировой войны танки использовали по-новому. Мощные пушки и моторы, обеспечивающие движение гусениц, значительно увеличившиеся размеры и огневая мощь — все это сделало танк неотъемлемой частью сражений. Невозможно представить блицкриг, молниеносную войну, без применения этих боевых машин. Танк считался самостоятельной силой. Германия под руководством генерала Гудериана (Guderian) первой пришла к этому выводу.

Русские начали производить танки в больших количествах, затратив на это огромные ресурсы. В Сталинграде производили до 40% всех T-34, возможно, самых лучших танков времен Второй мировой войны. Производство остановилось в 1942 году, но до самого последнего дня танки шли из цехов на фронт, а вели их сами рабочие.

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Битва за Сталинград стала самым ожесточенным сражением в истории по количеству крови, пролитой на квадратный метр. В период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 там погибло более двух миллионов человек. Поражение немецкой армии на русской земле стало, без преувеличения, самым большим провалом войск Гитлера.

В этой яростной битве танки использовали новым оригинальным способом, что отлично показано на фотографии, опубликованной 27 сентября 1942 года в севильском издании АВС. Изображенный на фотографии танк, хоть мы и не смогли идентифицировать его, кто-то "утопил" в воронке от взрыва бомбы, тем самым превратив боевую машину в бастион защиты города.

Сопровождавший изображение текст предлагал новое направление в разработке такого оружия. "Если бы существовали машины, которые могли бы прятаться от взора противника, как подводные лодки, или скрываться хотя бы частично, чтобы защищаться, то они бы выглядели так", — написал автор текста Эль Каид Миа (El Kaid Mia). Также он предлагал "оснастить нос танка механизмом для копания. Если танк столкнется с серьезным противотанковым сопротивлением или заградительным огнем артиллерии, то сможет просто закопаться в землю. Сверху останется только башня, и танк превратится в неприступный форт. Так будет усилено сопротивление наступающему противнику".

"Понятно, что такой танк нельзя будет использовать в регионах с каменистым грунтом, но для песчаных почв или обрабатываемой земли он подойдет", — добавлял автор.

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"Эта фантазия порождена изображением полумертвых танков, превращенных в рубеж защиты Сталинграда. Станет ли она когда-нибудь реальностью? Только время и техника смогут дать ответ", — заканчивал свои размышления Эль Каид Миа.

Фотография принадлежит агентству Орбис (Orbis). Во время Второй мировой войны АВС получало фотографии армий обеих сторон. Есть множество фотографий немецкой армии, большая их часть сделана в первые три года. Так же есть фотографии итальянцев и других союзников. Их очень много в архивах АВС, они составляют интересную коллекцию, с помощью которой можно увидеть войну глазами каждой из участвующих сторон.

Федерико Айала Сёренссен

Перевод: ИноСМИ