Столкновение ближе, чем кажется: 50 самых опасных объектов, находящихся на околоземной орбите

Спутники и космический мусор на орбите Земли CC0 / Public Domain, European Space Agency

В околоземном пространстве накопилось так много опасных объектов, что ряд научных коллективов со всего мира написал тревожный доклад на эту тему. Космос надо чистить, ведь там находятся 165 тысяч опасных объектов, причем 150 тысяч из них не отслеживаются.

Об этом пишет Forbes.

Группа экспертов составила список самых опасных фрагментов космического мусора, которые находятся сегодня на низкой околоземной орбите. Они отмечают, что нужно как можно скорее удалить их оттуда, пока не произошла катастрофа.

11 отдельных коллективов из таких стран, как США, Россия, Китай, Япония, а также из Европы проанализировали тысячи крупных космических обломков, обращающихся в настоящее время вокруг Земли, и составили доклад, который будет представлен в октябре на Международном конгрессе астронавтики.

Цель этой работы заключалась в том, чтобы совместно решить, какие объекты могут образовать наибольшее количество космического мусора в случае столкновения. Ученые составили классификацию этих объектов по степени вероятности их столкновения с другими объектами, а также по массе, высоте и некоторым другим показателям.

Каждая группа провела собственную оценку, чтобы определить наиболее опасные объекты, после чего их списки были сведены в общий перечень из 50 объектов.

"Такого раньше никогда не было. 11 разных команд из 13 стран и организаций договорились о том, какие объекты наиболее опасны", — сказал ведущий автор доклада Даррен Макнайт (Darren McKnight) из американской фирмы "Сентори" (Centauri).

Новости по теме: Получены новые доказательства занесения жизни из космоса

Ученые надеются, что поднятая ими тревога по поводу таких объектов заставит правительства и авиакосмическую отрасль действовать, начав работу по ликвидации космического мусора. К нему сегодня относятся 3 000 исчерпавших свой ресурс и вышедших из строя спутников, 15 000 небольших фрагментов, которые можно отследить, и 150 000 смертоносных неотслеживаемых космических обломков. Этот мусор представляет серьезную опасность для спутников как сейчас, так и в будущем.

К первым 20 объектам из списка относятся большие ракетные ускорители, запущенные в космос Советским Союзом и Россией (в перечне их называют СНГ — Содружество независимых государств) в период с 1987 по 2007 годы. Каждый такой ускоритель (обозначение в списке SL-16 R/B) весит 9 000 килограммов, а высота их орбиты превышает 800 километров. В случае столкновения двух таких ускорителей произойдет катастрофа, так как количество образовавшегося мусора будет огромно.

"Если столкнутся два 9-тонных объекта, количество мусора на низкой околоземной орбите мгновенно удвоится, — говорит Макнайт. — Появится 15 000 отслеживаемых объектов. Это будет самое серьезное событие из всех возможных. И шансов на такое столкновение каждый год не один на миллион, а один на тысячу".

Эти ракетные двигатели летают в космосе вместе группами, то есть, они сохраняют одну и ту же орбитальную траекторию относительно друг друга. "Такие скопления формируются десятилетиями, — говорит Макнайт. — Риск существует круглый год. И с каждым годом совокупная вероятность столкновения возрастает".

В список также включили несколько спутников, самым опасным из которых считается запущенный в 2002 году Европейским космическим агентством и ныне не действующий спутник ENVISAT. Он весит 7 800 килограммов, а высота его орбиты составляет 765 километров. Серьезную опасность также представляет выведенный на орбиту в 2001 году российский спутник "Метеор 3М" и запущенные в 1996 и 2002 года японские спутники ADEOS I и ADEOS II.

Остальная часть списка почти целиком состоит из российских ракетных ускорителей и спутников, а также из двух японских ракетных ускорителей, одного китайского и одного французского. В целом 43 объекта из перечня — российского происхождения, и в это число входят 35 ракетных ускорителей и восемь спутников.

Цель подготовленного доклада — показать, какие объекты следует ликвидировать в первую очередь, чтобы очистить околоземную орбиту от космического мусора. В последние годы выдвинуто несколько предложений о том, как это сделать. В частности, есть проект японской компании "Астроскейл" (Astroscalе) и британский проект "Удалить мусор" (RemoveDEBRIS), которые предусматривают захват таких объектов и их буксировку в верхние слои атмосферы.

Вместе с тем, в докладе отмечается, что 37 объектов из 50 по списку имеют массу свыше 2 000 килограммов. Прежде всего, это крупные российские ракетные ускорители, оставленные на околоземной орбите. Чтобы решить эту проблему, придется придумать способы для предотвращения столкновений, не пытаясь убрать эти объекты с орбиты, так как их возвращение в плотные слои атмосферы представляет серьезную опасность.

"Своевременное предотвращение столкновений (скажем, за счет применения облаков газа, меняющих траекторию объектов), долговременные решения по снижению опасности мусора и нанобуксиры — это три разных подхода, — говорит Макнайт. — Идея заключается в следующем. Увидев, что объекты опасно сближаются, надо слегка подтолкнуть один из них во избежание столкновения".

ООН разработала для компаний и стран необязательные для исполнения инструкции по ликвидации их космического мусора в течение 25 лет. Однако никто эти инструкции не выполняет. Многие хотят, чтобы правительства предпринимали более решительные действия по очистке орбиты от космического мусора. Только так можно обеспечить будущим поколениям такой же доступ к космическому пространству, какой мы имеем сегодня.

Макнайт с коллегами надеется, что их доклад поможет людям осознать те огромные опасности, которые представляет орбитальный мусор, и понять, что эту проблему нужно срочно решать. Сейчас большинство людей вспоминают фильм "Гравитация", где показан синдром Кесслера, как называют цепную реакцию столкновений космических обломков. Однако такой сценарий будет возможен только через несколько столетий.

"В ближайшие 10 лет нас будет тревожить отнюдь не синдром Кесслера, — говорит Макнайт, — а то обстоятельство, что работоспособные спутники не смогут надежно функционировать из-за большого количества смертоносных и неотслеживаемых обломков. Это отразится на глобальной экономике, на связи, на дистанционном зондировании, на борьбе со стихийными бедствиями и авариями, а также на финансовых операциях".

"Такое развитие событий не столь эффектно и ярко, как "Гравитация", но оно более вероятно и последствия для людей будут намного существеннее".

Джонатан О'Каллаган

Перевод: ИноСМИ