live
Новости » Политика Читати новину українською

Степанов, Радуцкий, Ляшко, Жумадилов – прекратите врать украинскому народу!

Сергей Кравченко
Сергей Кравченко

Военный эпидемиолог

Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории. Вакцина против коронавируса Центра им. Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований. Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа РФПИ и центра имени Гамалеи

Очередное вранье главы Минздрава Максима Степанова, главы комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, главного санитарного врача Виктора Ляшко и руководителя МЗУ Арсена Жумадилова по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства!

Об этом пишет Сергей Кравченко на своей странице в Facebook.

На данный момент в Украине находятся в свободной продаже медицинские иммунобиологические препараты (иммунобиопрепараты) разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

А именно:

  • - "Пирогенал";
  • - "Имурон-Вак";
  • - "Анатоксин стафилококковый".

В Украине активно используются российские иммунобиопрепараты таких компаний производителей как "Медгамал", "Микроген" и др.

Новости по теме: Война за дозу. Как во власти начались разборки вокруг провала по закупкам вакцин и при чем здесь "Спутник V"

Российские иммунобиопрепараты используются, как в частной так и бюджетной сфере!
Получается одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя!!

К чему я это написал?

Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов – прекратите врать украинскому народу!!!

С уважением к народу Украины,
председатель Национальной медицинской палаты Украины,
директор ДП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" -

Сергей Кравченко

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIK.UA

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

Руководителю департамента "Укрзализныци" объявили подозрение в нанесении убытков на 7 миллионов "Укрзализныця" будет продавать билеты в Viber и Telegram "Укрзализныця" запустит 19 поездов в Карпаты на Рождество Во время январского локдауна все поезда будут курсировать без изменений, - "Укрзализныця"
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Тарифные бунты. Подорожание продуктов. Переход на государственный язык | Детали дня | 13.01.21
Тарифные протесты. Языковой вопрос. Протесты в США. Донбасс. Украина в ПАСЕ | Ток-шоу
Ирина Верещук | Ток-шоу
Тарифный геноцид. Министерские схемы. Ситуация на Донбассе | Ток-шоу
Тарифные протесты. Доходы политиков. Подпольная вакцинация. Реформа Супрун | Ток-шоу