Степанов, Радуцкий, Ляшко, Жумадилов – прекратите врать украинскому народу!
Очередное вранье главы Минздрава Максима Степанова, главы комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, главного санитарного врача Виктора Ляшко и руководителя МЗУ Арсена Жумадилова по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства!
Об этом пишет Сергей Кравченко на своей странице в Facebook.
На данный момент в Украине находятся в свободной продаже медицинские иммунобиологические препараты (иммунобиопрепараты) разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
А именно:
- - "Пирогенал";
- - "Имурон-Вак";
- - "Анатоксин стафилококковый".
В Украине активно используются российские иммунобиопрепараты таких компаний производителей как "Медгамал", "Микроген" и др.
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Российские иммунобиопрепараты используются, как в частной так и бюджетной сфере!
Получается одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя!!
К чему я это написал?
Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов – прекратите врать украинскому народу!!!
С уважением к народу Украины,
председатель Национальной медицинской палаты Украины,
директор ДП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" -
Сергей Кравченко