Степанов, Радуцкий, Ляшко, Жумадилов – прекратите врать украинскому народу!

Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории. Вакцина против коронавируса Центра им. Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований. Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа РФПИ и центра имени Гамалеи

Очередное вранье главы Минздрава Максима Степанова, главы комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, главного санитарного врача Виктора Ляшко и руководителя МЗУ Арсена Жумадилова по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства!

Об этом пишет Сергей Кравченко на своей странице в Facebook.

На данный момент в Украине находятся в свободной продаже медицинские иммунобиологические препараты (иммунобиопрепараты) разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

А именно:

- "Пирогенал";

- "Имурон-Вак";

- "Анатоксин стафилококковый".

В Украине активно используются российские иммунобиопрепараты таких компаний производителей как "Медгамал", "Микроген" и др.

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Российские иммунобиопрепараты используются, как в частной так и бюджетной сфере!

Получается одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя!!

К чему я это написал?

Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов – прекратите врать украинскому народу!!!

С уважением к народу Украины,

председатель Национальной медицинской палаты Украины,

директор ДП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" -

Сергей Кравченко