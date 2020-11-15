Степанов должен уйти в отставку как профнепригодный, - Кузьмин

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Министр здравоохранения Максим Степанов, который заболел COVID-19, должен уйти в отставку, если он не соблюдал установленные карантинные ограничения.

Об этом сообщает народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Министр здравоохранения, соблюдавший ВСЕ(!) карантинные ограничения и призывавший население строго придерживаться антикоронавирусных правил, сам заболел коронавирусом. Что это? Если министр здравоохранения, призывавший нас к ограничениям, сам их не соблюдал, то он должен уйти в отставку как профнепригодный и циничный лжец.

А если коронавирусу все эти ограничения до лампочки, то зачем власть вводит всякие локдауны, карантины выходного дня и прочую лабуду? Короче, Степанова — в отставку! Хватит уже терпеть клоунов во властных кабинетах! Кстати, коронавирусом заболели и президент, и спикер, активно призывавшие нас всех к карантинным ограничениям. Тоже пора на выход с вещами...

Ренат Кузьмин