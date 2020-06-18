США vs Россия: Конфликт в Украине все ближе

Внутренняя нестабильность в США и России подводит государства к противостоянию за пределами своих границ Фото из открытых источников

США и Россия - это две империи. Как всякие империи они похожи тем, что как только у них возникает внутренняя нестабильность, то они решают эти проблемы, вынося их за пределы своих границ.

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Так Россия вошла в опасный период во время протестов на Болотной площади и смогла из него выйти только за счет аннексии Крыма. То есть решила проблему за счет экспорта своей нестабильности.

США сейчас входят в жесточайший политический кризис. Противостояние между республиканцами и демократами, которые подняли против Трампа черных, просто не имеет аналогов в истории современной Америки.

У старого маразматика и коррупционера Байдена нет шансов выиграть у Трампа в мирной ситуации. Поэтому у меня нет сомнений, что после съезда демократов, они начнут массовую уличную борьбу против нынешнего президента. И либо снесут его по технологии цветной революции, либо не признают победу Трампа на выборах в ноябре.

В любом случае США окажутся в состоянии близком к гражданской войны.

Что сможет объединить столь опасно рассколотую страну?

Есть два варианта. Либо небольшая победоносная война, либо крупный теракт, совершенный, какой-то страной-изгоем. Скажем, Ираном, Китаем, Россией, КНДР и т.п.

Какой-то из двух вариантов, или два сразу, американская элита обязательно осуществит, чтобы спасти свою страну.

На какую страну падет гнев Америки сейчас трудно сказать. Но я склоняюсь к тому, что Россия имеет максимальные шансы. Во - первых потому что у демократов и республиканцев достигнут консенсус по поводу того, что Россию необходимо положить на лопатки. А во-вторых, Россия сама входит в очередной период внутренней нестабильности - столь низкого рейтинга, как сейчас у Путина (около 30%) никогда не было. Поэтому ВВП будет не прочь решить свои проблемы на экспорте.

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Где?

В Украине, конечно.

По всем признакам обе стороны готовятся к этому сценарию. Это не видит только слепой.

Например, США (НАТО) срочно предоставили Украине статус страны с расширенными возможностями.

Россия усиленно вооружает ЛДНР. Пророссийские силы уже заметно активизировались в Украине. Марш партии Шария очень красноречив, но к осени все будет серьёзнее.

Думаю, стороны померяются силами в Украине в начале следующего года.

Андрей Головачев