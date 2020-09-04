США не нужно членство в ВОЗ: А остальному миру?

Эмблема ВОЗ

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения из-за ее неэфективности. Стоит ли последовать остальному миру примеру США?

Об этом пишет Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

Можно ли считать сообщение в Твиттере госсекретаря официальной позицией страны? В эпоху президенства Трампа можно.

Анализирую, пытаюсь понять, зачем миру ВОЗ. Мы получаем от них самые разные регулирующие документы, скажем, позицию ВОЗ по вакцинации против различных инфекций. Большинство развитых стран кладут на эту позицию, т.к. они доверяют своим экспертам, платят им зарплату и им достаточно одного мнения.

Что еще? 2 раза в год ВОЗ собирает экспертов по гриппу и определяет штаммовый состав вакцины на будущий сезон. Стандартизует штаммы и раздает их. Нужное дело? Конечно. Только вот информации о неэффективности противогриппозных вакцин за последние годы - выше крыши. Одна из причин - несовпадение с прогнозом. Одна из причин несовпадения - запоздалый прогноз.

Почему ВОЗ собирает экспертов в конце февраля? Потому что заканчивается сезон в Северном полушарии. А почему бы не проводить этот саммит в июне-июле, когда появляются новые штаммы в Южном полушарии? И есть основания считать, что эти же штаммы будут активны зимой в Северном? Мне возразят - производители не успеют наработать вакцину. Успеют. Производители должны подстраиваться под сегодняшние риски и вводить новые штаммы в композицию за месяц. Пусть Северное полушарие получает готовые препараты не в сентябре, а в октябре-ноябре, когда еще нет гриппа.

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Что еще? ВОЗ дает деньги на борьбу с туберкулезом и ВИЧ. Как их расходуют бенефициары, скажем, Центр общественного здоровья? Понятно как - раздает в виде грантов. Кому - понятно кому, грантоедам. Не ученым, не Центрам по борьбе со СПИДом и не противотуберкулезной системе. Поэтому, к слову, мы на руках носим приезжих экспертов ВОЗ. Как папуасы, честное слово.

Андрей Волянский