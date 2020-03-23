США готовы договариваться о сокращении добычи нефти?

Главный нефтяной регулятор Техаса (крупнейший нефтедобывающий штат США) сейчас рассматривает возможность уменьшения объемов добычи черного золота впервые за несколько десятилетий istockphoto.com

Предложение сократить добычу американской сланцевой нефти рассматривается как один из способов помочь ОПЕК добиться перемирия в ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией. Американцы уже приглашены на июньскую встречу ОПЕК.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Регуляторы американской сланцевой индустрии вступили в диалог со странами ОПЕК в рамках переговоров, которые могут помочь добиться перемирия между тремя крупнейшими в мире производителями нефти и потенциально позволят урегулировать ценовой конфликт между Саудовской Аравией и Россией, который за последние пару недель обвалил нефтяные рынки. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В пятницу, 20 марта, Мохаммед Баркиндо (Mohammed Barkindo), генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти, побеседовал с Райаном Ситтоном (Ryan Sitton), комиссаром регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в Техасе.

"Только что говорил по телефону с генеральным секретарем ОПЕК Баркиндо. Отличная беседа о мировом спросе и предложении, — написал Ситтон в твиттере. — Мы все согласны с тем, что для обеспечения экономической стабильности должна быть заключена международная сделка, пока мы оправляемся от [коронавирусной инфекции] COVID-19". Этот чиновник из Техаса сообщил, что глава ОПЕК пригласил его на следующую встречу этой организации в июне.

Антимонопольные законы Соединенных Штатов запрещают заключение формальной сделки, и пока нет никаких признаков того, что эти две стороны будут сотрудничать в вопросе об объемах добычи. Однако регулятор Техаса сейчас рассматривает возможность уменьшения объемов добычи в крупнейшем нефтедобывающем штате США впервые за несколько десятилетий, о чем ранее сообщили несколько источников.

Ситтон отметил, что он сначала оценит международную реакцию на идею уменьшения добычи, прежде чем предпринимать дальнейшие меры. "Я не выступаю за то, чтобы Техас предпринимал какие-либо шаги самостоятельно", — сказал он в интервью.

Между тем Уэйн Кристиан (Wayne Christian), председатель Техасской железнодорожной комиссии (контролирует и регулирует бурение, добычу и транспортировку нефти в Техасе, — Ред.), сообщил, что у него есть некоторые сомнения касательно идеи сокращения добычи.

Американские сланцевые компании, которые обременены огромными долгами и добывают нефть по более высокой себестоимости, нежели производители в России и Саудовской Аравии, всерьез пострадали от резкого падения мировых цен на нефть. За последние несколько дней это привело к более активному взаимодействию американских производителей с ОПЕК, которую президент Дональд Трамп часто обвинял в неконкурентном поведении.

Американские производители сланцевой нефти пожаловались Баркиндо на падение мировых цен на нефть, и он также побеседовал с Фрэнком Фэнноном (Frank Fannon), высокопоставленным чиновником Госдепартамента, занимающимся вопросами энергетики.

Ранее в марте ОПЕК, возглавляемая Саудовской Аравией, и Россия не смогли договориться о дальнейшем сокращении объемов добычи нефти, на котором настаивала Саудовская Аравия, считая это эффективным ответом на снижения спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Москва решила нанести удар по американской сланцевой индустрии при помощи более низких цен, однако была застигнута врасплох резкой реакцией Эр-Рияда: Саудовская Аравия пообещала резко снизить цены на свою нефть и увеличить объемы добычи. На фоне этого конфликта мировые цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель.

Новости по теме: Саудовская Аравия использует последний нефтяной козырь против России и США

По словам саудовских чиновников, решение американских производителей сократить добычу позволит Кремлю объявить о его победе и подтолкнет россиян к возобновлению переговоров с Саудовской Аравией.

Чиновники Эр-Рияда ожидают, что в конце концов Россия вернется на стол переговоров, потому что низкие цены на нефть негативно отражаются на ее экономике, однако это произойдет лишь в том случае, если у нее будет возможность сохранить лицо, как отметили источники в королевстве.

Один чиновник Саудовской Аравии сказал, что "лучшим сценарием будет, если Соединенные Штаты дадут слово касательно всего этого, и это поможет убедить всех участников сотрудничать".

Между тем Соединенные Штаты рассматривают и другие способы смягчить давление на американских производителей нефти. Администрация Трампа рассматривает возможность провести дипломатическую кампанию, чтобы заставить Саудовскую Аравию сократить объемы добычи, и пригрозить ввести санкции против России, о чем сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Если американские производители решат уменьшить добычу, это вряд ли повлечет за собой быстрое урегулирование конфликта России и Саудовской Аравии, о чем говорят саудовские чиновники. Пока Саудовская Аравия отказалась подтвердить присутствие своих представителей на встречах ОПЕК, запланированных на начало июня, заявив, что эти совещания ни к чему не приведут, если Россия не готова уменьшить добычу.

Нефтяные компании России тоже борются с последствиями падения цен на нефть. Многие производители могут начать нести существенные убытки, если цены останутся ниже 30 долларов за баррель, а некоторые компании, такие как российский гигант "Роснефть", испытывают сложности еще и в связи с американскими санкциями, которые были введены после аннексии Крымского полуострова.

За минувшую неделю нефть марки Brent — эталонная марка — потеряла в цене почти 15%, и ее стоимость составила 27,41 доллара за баррель. В целом с начала года цена на нефть марки Brent упала более чем наполовину.

Как сказал на этой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия хотела бы видеть более высокие цены на нефть и всегда готова к переговорам, "особенно в такие драматичные времена". Российские чиновники утверждают, что Россия сможет продержаться даже при цене на нефть в 25 долларов за баррель, однако аналитики считают, что мировые цены опустятся еще ниже, потому что все избытки нефти сейчас отправляются на хранение, а не потребляются, поскольку пандемия коронавируса негативно сказывается на спросе.

По словам чиновников, знакомых с ситуацией, Саудовская Аравия не сможет долго вести эту ценовую войну. Королевству уже пришлось урезать свой бюджет, а для реализации его амбициозной программы реформ ему необходимо, чтобы цена на нефть держалась выше 60 долларов за баррель. В рамках своего плана действий в условиях ценовой войны королевство готовится увеличить поставки своим клиентам на 2,5 миллиона баррелей в день, чтобы компенсировать последствия низких цен. Но, по словам саудовских чиновников, после июня королевство не сможет поддерживать такой уровень.

По словам чиновников стран ОПЕК, эта ценовая война и ставшие ее следствием волнения на нефтяных рынках означают, что, когда Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК соберутся на очередную встречу, им, вероятнее всего, придется договариваться о более значительных сокращениях добычи, нежели те, на которые ранее в марте Россия ответила отказом. Это связано с падением спроса на нефть, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, которая охватила Восточную Азию, Западную Европу и Соединенные Штаты.

"Если встреча состоится, на ней будет обсуждаться вопрос о существенном сокращении. Мы уже миновали ту точку, в которой сокращение, обсуждавшееся несколько недель назад, было актуальным", — сказал один высокопоставленный чиновник Саудовской Аравии.

Картель может предложить сократить добычу в общей сложности на 6 миллионов баррелей в день — то есть уже не на 3,6 миллиона баррелей в день, на которые стороны готовы были согласиться ранее в марте.

"России придется пойти на более существенные сокращения по сравнению с теми символическими сокращениями, которые долгое время сходили ей с рук", — сказал этот чиновник Саудовской Аравии.

Саммер Сэд, Бенуа Фокон

Перевод: ИноСМИ