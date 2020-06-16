Срыв турецко-российских переговоров: Борьба за Ливию и Сирию обостряется

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам их переговоров в Кремле, 5 марта 2020 года EPA-EFE

Россия и Турция перенесли сроки переговоров между главами дипломатических ведомств. Планировалось поднять вопрос конфликтов в Сирии и Ливии, в которых оба государства участвуют поддерживая различные стороны вооруженного противостояния. Что происходит и чего ожидать в дальнейшем?

Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.

Переговоры между Турцией и Россией сорвались. Саммита не будет. Пока что. А теперь следим за руками.

Сразу после этого запустились интереснейшие процессы вокруг Ливии и Сирии, которую стороны должны были обсудить на переговорах вчера.

По информации турецких источников, подразделения правительства национального согласия в Триполи готовят новую военную операцию по захвату города Сирт. Этим и объясняют срыв турецко-российских переговоров.

Через те же турецкие источники, активно разгоняется инфа про то, что Россия уже не верит в Халифу Хафтара, и согласна с идеей его "слить", и заменить на кого-то более конструктивного и склонного к переговорам. Называется имя Агиллы Салеха - председателя законного парламента Ливии в Тобруке.

Параллельно с этим, на северо-западе Сирии обостряется военная обстановка. Правительственные войска при поддержке РФ готовят долгожданную операцию против боевиков по захвату южной части провинции Идлиб, находящейся к югу от трассы М4 "Алеппо-Латакия", которую Турция и Россия в марте сделали "демилитаризованной зоной".

В ответ, происходит наращивание турецкой группировки войск в самом Идлибе. Туда продолжают каждый день перебрасывать технику и военных. Один за другим, турки отжимают у неподконтрольных идлибских группировок их блокпосты вдоль трассы М4, чтобы полностью её освободить для реализации российско-турецких договорённостей.

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Мистическим образом начинают гибнуть командиры разных антиправительственных группировок, которые так или иначе выступают против российско-турецких договорняков и против вывода боевиков из-под трассы М4.

Вчера убили двух командиров "Аль-Каиды", включая основателя и верховного лидера группировки "Хуррас Ад-Дин" Халеда Аль-Арури. А сегодня неизвестные застрелили двух командиров протурецких группировок из коалиции "Фронт национального освобождения".

В общем, мне эта ситуация видится следующим образом.

Эрдоган не захотел просто так сдаваться, и решил предпринять ещё одну попытку захватить город Сирт на северо-востоке Ливии, дабы усилить свои переговорные позиции, став доминирующей силой в этой стране за счёт получения контроля над "нефтяным полумесяцем".

Россия восприняла это без особого энтузиазма, однако судя о отсутствию каких-то резких заявлений на этот счёт, оставляет поле для переговоров, и в целом готова к договорнякам по Сирту и будущему Халифы Хафтара, который сейчас находится на грани пропасти.

Поскольку Ливия и Сирия в последнее время обсуждались в одном пакете, то и региональные договорённости между Анкарой и Москвой могут быть связаны между собой.

Сирт, Хафтар, Идлиб, сирийские курды, Восточное Средиземноморье - всё может идти в одном пакете, который и собирались обсуждать вчера.

Вероятно, Турция и РФ благословят новые военные операции в Сирии и Ливии, а там посмотрят, как всё будет происходить, а затем решат по итогу.

На этом фоне, пока Эрдоган и Путин что-то там перетирают насчёт обменов Сирт-Идлиб, в арабоязычной прессе появились сообщения о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ оказывают давление на Египет с тем, чтобы он вмешался в конфликт в Ливии и оказал прямую военную поддержку Хафтару под Сиртом.

В Каире не желают этого делать, опасаясь негативных социально-экономических последствий и подрыва своей легитимности в глазах ливийцев, которые могут не воспринять очередную иностранную интервенцию.

А вокруг Восточного Средиземноморья бушуют страсти из-за заблокированных Турцией энергопроектов европейцев, израильтян и греков, а также из-за спорных границ Греции и Турции, из-за чего обе страны перебрасываются беспрецедентными взаимными угрозами, а Париж уже напрямую обвиняет Турцию в нарушении оружейного эмбарго против Ливии.

Неделя будет весёлой.

Илия Куса