Среднее количество смертей от COVID-19 превысило 10 тысяч на день: Что дальше?

Сергей Карпухин/ТАСС

Среднее количество летальных исходов от COVID-19 в мире за 7 дней превысило 10 тысяч. Что дальше? Возможно 15 тысяч?

Об этом пишет Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

Возможно. А больше? Маловероятно. В целом, ситуация достаточно прогнозируема. В течение мая-октября средние 5,5 тысячи летальных исходов в сутки.

В конце октября ожидаемый отрыв до 8 тысяч, затем, в ноябре до 10 тысяч. К 1 января мир прогнозируемо достигнет 1,8 миллиона смертей, будет инфицирован 1% населения Земли по официальным данным, реально – около 10%. Далее, в первую половину января я предполагаю снижение количества летальных исходов в связи с праздниками, как это обычно происходит с гриппом.

С конца января до марта включительно возможен еще один подъем, когда ежедневно будет умирать 10-15 тысяч человек. В апреле произойдет спад второй волны. Общее количество летальных исходов на 1 мая 2021 года – от 3 до 4 миллионов.

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Это много или мало? Конечно, много. Это жизни людей. Жизни пожилых людей, которые еще могли бы какое-то время пожить. Жизни хронически больных людей, которые еще могли бы какое-то время пожить. Жизни медиков, которые могли бы еще какое-то время пожить. Какое? Неизвестно. Инфаркт, опухоль, терминальная стадия мозговой деменции, дорожный инцидент, суицид. Чувствуете манипуляцию? Эмоциональный компонент? Медики-то чем провинились? А МОИ пожилые родители почему должны преждевременно уходить, не дай боже, из-за какого-то китайского вируса? Это же МОИ родители, не абстрактные пожилые люди.

60 миллионов людей умирают в мире ежегодно. Поэтому не нужно объявлять войну Китаю. Не нужно всемирной паникой поддерживать процесс изъятия денег из мировой экономики. Просто анализируем цифры. 1,8 миллиона – это 3% всех летальных исходов в мире в 2020 году. Скажем, СПИД и туберкулез вместе взятые.

Андрей Волянский