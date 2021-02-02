"Спутник V" прошел третью фазу испытаний, открывая путь к спасению 1,4 миллиарда человек

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

Российская вакцина "Спутник V" прошла последнюю фазу испытаний, показав эффект в 91,6%, что считается отличным результатом. Заказы сыплются из огромных стран — Китая, Бразилии, Индии, Мексики.

Об этом пишет Financial Times.

Журнал "Ланцет" подтверждает показатели этой главной российской вакцины.

В ходе клинических испытаний главная российская вакцина "Спутник V" показала эффективность в 91,6% против симптоматического COVID-19, что подтвердил в своей экспертной оценке журнал "Ланцет". Таким образом, в мире теперь есть три вакцины, чья подтвержденная эффективность превышает 90%.

Результаты предварительного анализа, ныне подтвержденные экспертной оценкой, также показали, что прививка "Спутником V" обеспечивает полную защиту от COVID-19 средней и большой тяжести.

Директор разработавшего эту вакцину государственного исследовательского центра вирусологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что данные результаты являются "монументальным достижением" и "огромным успехом в борьбе против глобальной пандемии COVID-19".

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Проверка 2 000 участников испытания в возрасте старше 60 лет показала, что вакцина в равной степени эффективна и для этой возрастной группы. Испытания продолжаются, а их цель заключается в том, чтобы привлечь в совокупности 40 000 участников.

Участникам делали прививку двумя дозами с перерывом в три недели.

Поскольку исследование было проведено пару недель назад, в него не включены цифры по эффективности против новых вариантов вируса, таких как южноафриканский, который, по всей видимости, менее чувствителен к прививке. Институт Гамалеи выразил уверенность, что "Спутник V" защитит и от новых вариантов.

Из-за нехватки вакцины в Европе некоторые политики из ЕС заявили, что за вакциной следует обратиться к России, поскольку она поможет в борьбе с пандемией.

В прошлом месяце Венгрия стала первой страной ЕС, утвердившей "Спутник V". А балканские кандидаты на вступление в Евросоюз, такие как Сербия, закупают вакцины в Китае и России, одновременно ведя переговоры о поставках вакцин, утвержденных ЕС.

Российский президент Владимир Путин в августе прошлого года сделал "Спутник V" первой в мире зарегистрированной вакциной. Она прошла регистрацию еще до начала третьей фазы испытаний, что встревожило ученых, которые заявили, что Москва срезает углы в попытке опередить западных конкурентов.

Профессор вирусологии из Университета Рединга Иэн Джонс (Ian Jones) и профессор вирусологии из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Полли Рой (Polly Roy) отметили, что у России сегодня есть необходимые научные данные в подтверждение заявлений Путина об эффективности вакцины.

"Изложенные здесь результаты понятны, научный принцип вакцинации продемонстрирован, а это значит, что в борьбу с COVID-19 вступает еще одна вакцина", — сказали они.

Государственный Российский фонд прямых инвестиций, профинансировавший исследования "Спутника V", заявляет, что Москва в этом году надеется изготовить 1,4 миллиарда доз, в том числе, в таких странах как Китай, Бразилия и Индия.

Европейское агентство лекарственных средств ведет переговоры о "Спутнике", который уже одобрен в 16 странах, включая Россию, Аргентину и Иран.

"Россия все сделала правильно, — сказал директор РФПИ Кирилл Дмитриев. — Мы поступили правильно, рано зарегистрировав вакцину; мы были правы, рассказав миру, что у нас одна из самых эффективных вакцин; и мы были правы, рано начав вакцинацию подвергающегося риску персонала. Мы спасли множество жизней".

Несмотря на многообещающие результаты, России не удается добиться согласия населения на вакцинацию. Всего 46% россиян заявили о своей готовности привиться этой вакциной в ходе опроса, проведенного на прошлой неделе компанией Ipsos. Эти результаты намного ниже, чем в США (63%), Германии (67%) и Британии (86%).

Макс Сэддон, Донато Паоло Манчини

Перевод: ИноСМИ