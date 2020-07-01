Союз юристов Украины просит Владимира Зеленского ответить на письмо Виктора Медведчука

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук 112.ua

Президенту Украины

В.А. Зеленскому

Глубокоуважаемый Владимир Александрович!

Поводом для этого письма стало Ваше обращение к Украинскому народу по случаю Дня Конституции Украины. Приятно, что высказанные Вами мысли и идеи созвучны с поздравлением соотечественников от Союза юристов Украины, который я имею честь возглавлять.

Основной Закон Украины действительно определяет способы решения проблем, стоящих перед страной и обществом.

В открытом письме г-на В. Медведчука к Вам, обнародованном многими СМИ, определены наиболее болезненные проблемы, что подтверждается социологией. И наша Конституция дает ответ, как именно надо действовать, чтобы их решить.

Относительно восстановления мира на Донбассе я поделился своими мыслями в недавнем обращении к Вам. Главное, повторяю, это наше отношение к людям на временно неподконтрольных территориях. Конституция ясно указывает, что человек, его жизнь, неприкосновенность и безопасность является наибольшей ценностью, все остальное – второстепенное. Основной Закон диктует также, что все граждане являются свободными и равными в своих правах. И поэтому надо относиться к этим людям как к полноправным гражданам, независимо от их политических взглядов. Тем более, опыт других стран доказывает, что попытки "ограничить свободу и право любым способом" своего народа всегда заканчивались катастрофически.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Проблема тарифов, и тут снова-таки нельзя не согласиться, действительно является для большинства украинских семей жизненно важной. Вот с 1 июля в очередной раз повышается прожиточный минимум. Но давайте сравним этот показатель с платежками за комуслуги… Этого минимума не хватит. После уплаты "коммуналки" мало что останется и от минимальной зарплаты.

У доминирующего большинства граждан Украины, особенно преклонного возраста, реально не хватает средств на лекарства, еду и одежду. Поэтому нужен разумный баланс в расходах украинцев, которого можно достичь лишь в условиях взвешенной тарифной политики, повышения заработных плат, развития малого и среднего бизнеса, обеспечения занятости населения, а значит увеличения поступлений налогов в бюджет страны.

За время пребывания на посту Главы Государства Вы убедились также, что действующая языковая политика, мягко говоря, не способствует единению нашего народа и лучшему взаимопониманию с соседними странами. Конституцией установлен безоговорочный приоритет развития и использования украинского языка как государственного. Но вместе с тем гарантируется и свободное использование русского и других языков нацменьшинств. Слово "свободное" исключает любое принуждение человека. Попытки "переформировать" людей, опять-таки, ничего хорошего не дает и не даст. Людей надо уважать и любить такими, какими они есть, ибо каждый из них – это, повторяю, самая большая ценность. Так определено Конституцией.

Согласен, уважаемый Владимир Александрович, с Вашим мнением, что каждому надо начинать с себя. Давайте вместе пропагандировать в обществе своеобразный культ Основного Закона Украины. Воспринимаем Украину во всем ее великолепном многообразии, - и естественном (о чем Вы упоминали в приветственном обращении), и человеческом. Это - наше богатство, дарованное Богом и предками.

Так мы сохраним Украину и единство нашего народа!

По Решению Исполкома

Союза юристов Украины

С уважением,

Председатель Союза юристов Украины

С. М. Пискун