Соглашение Турции и Украины, которое повысит безопасность в Черноморско-Азовском регионе

БПЛА "Байрактар" president.gov.ua

Украина и Турция заключили соглашение о совместном производстве корветов и беспилотников. По признанию украинской стороны, это первое такого рода соглашение в истории страны.

Об этом пишет Sabah.

Пресс-служба министерства обороны Украины сообщила о подписании между Турцией и Украиной соглашений о совместном производстве корветов и ударных беспилотников и передаче технологий. В заявлении было подчеркнуто, что такие соглашения заключаются впервые в истории Украины как "первые прямые внешнеэкономические сделки в военной сфере".

Турция и Украина достигли договоренности о совместном производстве корветов (боевых кораблей) и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), о чем долгое время вели переговоры, и скрепили их подписями с обеих сторон.

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БПЛА "Байрактар" АрміяInform

"Впервые в истории Украины"

По итогам визита турецкой делегации во главе с руководителем Секретариата оборонной промышленности Исмаилом Демиром (İsmail Demir) в украинскую столицу Киев министр обороны Украины Андрей Таран сделал заявление, отметив: "Два соглашения, которые мы заключили с Турцией, являются первыми в истории Украины прямыми внешнеэкономическими сделками в военной сфере. Эти проекты призваны повысить безопасность в Черноморско-Азовском регионе".

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Сообщили о планах по закупке еще пяти БПЛА

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что в следующем году Украина закупит у Турции еще пять БПЛА. В рамках соглашения, заключенного между Украиной и Турцией в 2019 году на сумму 69 миллионов долларов, украинская армия приобрела у Турции шесть БПЛА "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2) и 200 ракет типа MAM-L, производимых "Рокетсан" (Roketsan). Наряду с этим украинская армия получила также две станции управления БПЛА.

Перевод: ИноСМИ