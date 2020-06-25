Социальные права - для депутатов, а для остальных: налоги или кастрация

Социорасизм - это новое политическое дно, когда под сомнение ставиться право ребенка на жизнь pixabay.com

Высказывание нардепа фракции "Слуги народа", главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой является тестом общества на восприятие бациллы социорасизма. Если пройдет, социальная сегрегация ускорится со скоростью снежной лавины. Социальные права - для депутатов, а для остальных: налоги или кастрация.

Об этом пишет Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

Обыкновенный социорасизм.

Как только произошел скандал с заявлением главы социального комитета Рады о "некачественности детей" из определенных семей, я мысленно назвал это социорасизмом.

Расизм - это идея, согласно которой человек не формируется под воздействием внешних событий жизни и внутренней самоорганизации, а представляет собой пассивный "жесткий диск", на который записан некий набор его навыков и способностей, и все, что от него требуется, - это просто воспроизводить полученное. Культура и социальная наследственность как нечто неизменное и врожденное.

Что опровергает всю эволюцию человечества, когда гении рождались в том числе и в неблагополучных семьях и среди бедняков, а "элиты" почему-то вырождались.

Социальная эволюция - это шанс для каждого, и его отнимает биорасизм как составная часть некрополитики, определяющей кому жить, а кому умирать, кому пить чистую воду, и дышать чистым воздухом, и есть "экопродукты", а кому довольствоваться "фастфудом" во всем.

Более того, социрасизм - это и новое политическое дно, когда под сомнение ставиться право ребенка на жизнь, а ведь оно безусловно, невзирая на обстоятельства появления на свет. Никто не имеет права ставить у этого появления какие-либо фильтры.

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Сам термин биорасизма изобретен не мной. Он родом из временного стыка 19 и 20 веков. Помните, "голубая кровь", "белая кость". Потом были "некачественные нации".

Такие идеи являются "хорошим" строительным материалом для расширения "дискурса". Ведь сегодня говорят о неполноценности социальных групп, завтра - возрастных, запрещая женщинам после 30 лет рожать детей, послезавтра заявят о неполноценности неких национальных групп, которые "делают некачественных детей".

Заявление депутата фракции "Слуги народа" можно было списать на эмоциональность, мол, сама проблема существует, просто неудачная риторика вышла. На этом строят и ее защиту некоторые "апологеты" таких идей.

Но нет. Сама постановка дискуссии была глубоко непрофессиональна. В Украине количество семей, в которых воспитывается три и больше ребенка, ничтожно мало - на уровне 3%. Если даже использовать логический аппарат социорасизма, выходит, что доля многодетных "не таких семей" априори еще меньше, в разы.

То есть депутатам провластной коалиции костью в горле стали менее 1% "социально неблагополучных" украинских семей, которые оказывается "съели бюджет" и нарожали "некачественных детей"... Но их логика "понятна": финансовые потоки должны получать 1% "социально благополучных".

В Украине не проведено НИ ОДНОГО исследования касательно того, насколько социальная интеграция из "не таких семей" отличается от "таких", и НЕТ СТАТИСТИКИ касательно влияния государственных выплат на решение женщины родить ребенка.

Именно поэтому, все заявления, подобные прозвучавшему, - это махровый субъективизм, оценочное суждение, типа "она так думает". За этим нет ничего объективного.

Хотя недавние нобелевские лауреаты Баннерджи и Дюфло как раз получили премию за изучение проблемы бедности. Они четко показали, что государство может успешно социализировать детей из бедных семей, инвестируя в их образование не такие уж и большие деньги.

Примечательный факт: значительное число "оправдателей" заявлений депутата нашлось в среде представителей "вульгарного либерализма", которые поддерживали предыдущего президента и все сплошь "патриоты". Но этот феномен объясним: дискурс социальной сегрегации и формирования новых кастовых ограничений зародился не в Украине. Это все звенья одной цепи: голосуют на выборах те, кто платит налоги, пенсионеров должны содержать дети и т.д.

В этом плане Украина - уникальная страна. Весь так называемый патриотический фланг (кроме националистов) буквально нашпигован сторонниками вульгарного либерального дискурса, целью которого является ликвидация национальных государств как таковых и переформатирование тысячелетней морально-этической доктрины.

Правильно отметил наш мудрец Вячеслав Ильченко - это обычные "окна Овертона", тест на реакцию общества. Ведь изменения моральных красных линий происходят не по готовности политиков, а по готовности людей их принять. Мы сейчас на первой стадии - недопустимо. Затем будет вторая - радикальная идея, затем - допустимая идея, после - возможно, потом - популярно, и в финале - норма, закрепленная актами государства.

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Я не верю в оговорки. Я считаю, что это был тест общества на восприятие бациллы социорасизма. Если пройдет, социальная сегрегация ускорится с скоростью снежного кома. И завтра мы проснемся в стране, где только депутаты имеют социальные права. А для остальных: налоги или кастрация.

Случившееся - это и результат безумной кадровой политики провластной фракции. Галина Третьякова - известный специалист в сфере финансов, особенно в страховом бизнесе. На кой ее занесло "на эти галеры" в социальный комитет, думаю, известно лишь узкому кругу лиц.

Ну а пока "слуги народа", когда их защищают латентные и открытые сторонники Петра Порошенко, выглядят как бледная моль на бледном.

Сила власти не умаляется ошибками. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Сила власти ослабляется неумением их признавать. Ждем искреннее покаяние. А Галине Третьяковой я бы посоветовал провести один день с "некачественными детьми".

Все попытки оправдать сказанное ею предлагаю считать переходом к третьей стадии "окон Овертона" - допустимое. И запомните, политики не остановят сокращение красных линий, это может сделать лишь общество с помощью законного гражданского сопротивления.

Алексей Кущ