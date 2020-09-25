Сможет ли Россия завоевать Скандинавию?

Финские солдаты на лыжном патруле в Северной Финляндии, 1940 год Wikipedia/Имперский военный музей HU 55566/Public Domain

Военно-аналитический канал разбирает, как гипотетически развивались бы боевые действия в случае войны России с четырьмя скандинавскими странами. Пройдется ли российская армия катком по противникам или увязнет, как СССР во время советско-финской войны?

Об этом пишет Binkov's Battlegrounds.

В этом видео российская армия сравнивается с совокупной военной мощью Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии. Каковы главные преимущества каждой из этих стран? И как география влияет на результат? Это теоретический анализ, проведенный без какого-либо влияния со стороны. Посмотрите видео и выясните, чем все может обернуться.

Четыре скандинавских страны и одна военная сверхдержава. Десятки тысяч скандинавских военнослужащих против сотен тысяч русских.

Как покажут себя в снегу 300 000 российских танков, и сокрушат ли обороняющихся российские ВВС, которые в пять раз многочисленнее? Возможно, это будет вторая Зимняя война, в которой финны в итоге проиграли, нанеся при этом изрядные потери Советам. А может, Россия катком прокатится по своим северным соседям. Смотрите видео и все узнаете.

Мы решили включить в этот анализ Финляндию, хотя она, строго говоря, не является скандинавской страной. Мы хотим понять, как в случае войны проявят себя армии и экономики этих стран. Будет ли это битва до последней капли крови, или мы станем свидетелями капитуляции?

Новости по теме: Как натовские самолеты-разведчики устроили ловушку российским войскам в Черном море

Мы исходим из того, что война начнется внезапно, что четыре страны будут сражаться вместе и вступят в войну одновременно, что не будет внешнего вмешательства, и не будет применяться ядерное оружие. Очевидно, что Финляндия окажется в самом незавидном положении, так как у нее длинная общая граница с Россией и нет стратегической глубины. Ей срочно понадобятся подкрепления. Но остальные страны находятся не так уж и близко от нее. Перебросить большое количество личного состава и техники можно только по автомобильным и железным дорогам, а на это уйдет немало времени. Конечно, у России тоже огромная территория, однако большая часть ее вооруженных сил находится на западе и призвана оборонять западные рубежи страны. 45% российских вооруженных сил находятся на расстоянии менее двух тысяч километров от финской границы.

Численность личного состава сухопутных войск на действительной военной службе у России намного больше, но полагаться на сухие цифры не всегда верно. Регулярные части сухопутных войск — это далеко не все. Еще есть морская пехота, воздушно-десантные войска и так далее. И их численность не всегда приводится в статистике. А если учесть все, соотношение немного изменится, правда, в пользу России.

Кроме того, у двух сторон очень разные системы обороны. У русских не очень большой резерв. Основная часть военнослужащих находится на действительной военной службе, и это большей частью профессионалы. А вот скандинавские страны во многом полагаются на свои резервные части и подразделения.

Скандинавские страны будут пытаться перебросить подкрепления в Финляндию, а русские постараются этому воспрепятствовать. Наиболее вероятным морским маршрутом станет путь из Дании и Швеции к западному побережью Финляндии. Расстояние небольшое, но порты будут подвергаться ударам российской авиации, а в этих условиях осуществлять переброску войск очень непросто. Да и плавание по Балтийскому морю — дело весьма опасное. Российский Балтийский флот довольно силен. Большинство его кораблей имеют водоизмещение менее тысячи тонн, но для Балтики это вполне подходит. Конечно, четыре страны выставят и свои флоты. Из них финские ВМС самые немногочисленные. Но все четыре страны будут изо всех сил стараться защитить свои морские пути в Финляндию. Их подводные лодки, надводные корабли и ракетные подразделения береговой обороны в целом современнее российских средств, и они наверняка смогут какое-то время отражать российские атаки. Но это только при условии, что русские не завоюют превосходство в воздухе. Вместе с тем, перебрасывать морским путем войска и технику будет намного сложнее, если русские захватят находящиеся на пути следования острова. А они обязательно постараются это сделать. Российские десантники могут в большом количестве высадиться на шведском острове Готланд, а также на финских Аландских островах. Конечно, Россия пойдет на это только в том случае, если будет контролировать воздушное пространство над этими островами, чтобы снабжать высадившийся там десант всем необходимым.

Но скорее всего, северные пути в Финляндию станут главной целью для российских воздушно-десантных войск, которые считаются элитой и являются самыми крупными в мире. Они должны будут перерезать их и удерживать до подхода главных сил, которые будут с боями пробиваться с востока. В случае успеха русские перережут основные дороги, идущие с севера на юг.

Наземная война будет набирать обороты постепенно. Войскам надо сосредоточиться, перейти границу и с боями продвинуться вперед. Между тем, война в воздухе будет уже в разгаре. Большая часть российской авиации дислоцируется на западе, и самолеты с экипажами можно перебросить в районы боевых действий намного быстрее, чем сухопутные войска, у которых переброска может занять несколько недель, особенно с Дальнего Востока.

Норвежскую и датскую авиацию тоже придется перебрасывать вперед, скорее всего, в Швецию, чтобы она могла своевременно реагировать на атаки русских. В совокупности у скандинавских стран мощные ВВС, а техника немного современнее, чем у русских. Но у русских гораздо больше самолетов — в пять раз. Все скандинавские самолеты пригодны для ведения воздушного боя. Но их меньше, и это серьезно ограничивает их возможности. Более трети российских самолетов вообще неспособны вести воздушный бой. Но скандинавским странам придется задействовать для перехвата все свои самолеты до единого. Однако соотношение потерь все равно будет не в пользу скандинавов, потому что их аэродромы будут часто подвергаться нападениям с воздуха.

Остатки советской 44-й дивизии после разгрома в сражении на Раатской дороге 9-й финской дивизией полковника Сииласвуо на дороге Раате—Суомуссалми wikipedia.org

Российские авиабазы будут довольно хорошо прикрыты системами ПВО. У России большое количество зенитно-ракетных комплексов, и они весьма современные.

Русским придется столкнуться со скандинавскими ПВО, но они более старые и их дальность весьма ограничена. Скандинавам придется задействовать все имеющиеся средства ПВО, включая корабли с зенитно-ракетным комплексами, которые будут прикрывать воздушное пространство над Балтийским морем. Российский Северный флот будет представлять наибольшую опасность для Норвегии, но в целом в такой войне его роль будет невелика. Средства ПВО малой дальности тоже будут привлекаться к выполнению боевых задач, но их станут задействовать в основном для уничтожения вертолетов и штурмовой авиации.

Несмотря на превосходство западных технологий и более современное авиационное оружие скандинавских стран, численное превосходство российских ВВС будет иметь решающее значение. Скандинавская авиация постоянно будет подвергаться нападениям. Рассредоточение поможет избежать лишних потерь от ракетных ударов, но и вылетов в таком случае самолеты смогут совершать меньше.

А ракет у русских много. По сравнению с ними у скандинавских стран современных ракет ничтожно мало, и они уступают по дальности. Таким образом, наносить удары по российским объектам в глубине обороны они не смогут.

Конечно, российская авиация понесет немалые потери. Возможно, это будут сотни самолетов. Да и наносить воздушные удары по скандинавским войскам русские смогут лишь ограниченно, причем не очень точно, потому что у них мало высокоточного оружия и современных систем наведения.

Тем не менее, на земле обстановка будет складываться не в пользу финнов даже при небольшом количестве воздушных ударов. Просто у русских будет серьезное численное превосходство в технике.

Но у скандинавских стран есть один важный козырь. Численность населения этих стран невелика, и большие регулярные армии им не по карману. Тем не менее, у них существует система боеготового резерва. Резервисты регулярно проходят боевую подготовку, и их можно мобилизовать в считанные дни. Тогда картина соотношения сил по личному составу существенно изменится. Что интересно, половина всех резервистов — в Финляндии, которая в 1939 году воевала с Россией. Она создала обширную систему резервистов, чтобы обезопасить себя — с учетом протяженной границы с Россией.

У России на бумаге более двух миллионов резервистов, но они не участвуют в боевой подготовке и учениях, поэтому качество подготовки совершенно разное. Кроме того, Финляндия планирует увеличить численность своей армии в условиях войны до 280 000 человек. Теоретически она может мобилизовать 900 000 человек, но это тоже в основном на бумаге. После мобилизации превосходство России в личном составе будет не таким уж и значительным, если говорить о пехоте, по крайней мере, в первые месяцы войны. Потом Россия все же сможет воспользоваться таким преимуществом как большая численность населения. После шестимесячной подготовки даже неопытный гражданский принесет определенную пользу в ходе боевых действий. Финляндия за шесть месяцев сможет мобилизовать максимум 900 000 человек, однако сомнительно, что у нее будет такой запас времени. Для сравнения, Советский Союз после нападения Германии во время Второй мировой войны сумел за неделю с небольшим мобилизовать три процента своего населения. Но чтобы довести эту цифру до десяти процентов, надо гораздо больше времени. На пике Второй мировой войны шесть процентов населения СССР служило в армии, но чтобы довести эту цифру до двадцати процентов, понадобилось гораздо больше времени.

Россия постарается не допустить переброски всех этих резервистов в Финляндию и попытается разделаться с этими странами поодиночке. Но она столкнется с такой же проблемой, которая встала перед ней во время Финской войны. Территория Финляндии совершенно не подходит для крупных войсковых формирований и тяжелой техники. Снег, леса и озера — все это помогало обороняющимся войскам финнов во время войны. Недостатки управления и недочеты военной доктрины Советского Союза привели к ужасающим потерям.

Взгляда на карту достаточно, чтобы понять, насколько трудно вести наступление на территории Финляндии. Граница изрезана озерами и покрыта лесами. Направления ударов и продвижения по финской территории будет диктовать матушка природа. Внезапные удары возможны, но участки прорыва будут очень узкими, и финны смогут держать оборону довольно долго, отступая всего на несколько километров в день.

Это будет настоящий кошмар. Российская артиллерия будет сравнивать все с землей, расчищая дорогу танкам и уничтожая расчеты ПТРК, которые заполонят направления танковых ударов. А противотанковых средств у финнов немало, возможно, больше, чем показано в таблице.

Прорывы к захваченным русскими десантниками плацдармам будут осуществляться быстрее, и именно на этих направлениях будут происходить самые крупные танковые сражения. У скандинавских стран поразительно много танков, даже в сравнении с другими европейскими странами, которые намного больше. Конечно, по сравнению с танковыми войсками России это очень мало. Половина всех танков — финские, и их можно будет быстро ввести в бой. С БМП совсем другая история. У русских колоссальное количество бронемашин, они есть практически во всех родах войск в том или ином варианте. Но главную огневую мощь русским обеспечит их артиллерия. Их доктрина с годами не претерпела существенных изменений. Сравнять все с землей артиллерийским огнем, парализовать противника огневыми валами, за которыми следуют наступающие войска, и окружить его мобильными подразделениями. Конечно, в условиях Финляндии возможностей для охвата и окружения у русских будет немного, как не будет и пространства для маневра.

Новости по теме: "Русский Хаммер": Еще один образец передового вооружения России

У русских большое количество боевой техники на складах, но она не в лучшем состоянии. Скандинавские страны содержат боевую технику резервистов намного лучше, но ее просто очень мало. У скандинавов законсервировано 60 самолетов, потому что летать на них в мирное время очень дорого. Но эти самолеты не изменят существенно соотношение сил в воздушной войне.

Со временем скандинавские страны останутся без авиации. А то, что останется от российских ВВС (может быть, половина от первоначального количества), сможет спокойно летать в небе Скандинавии, не снижаясь на дальность пуска ракеты ПЗРК.

По самолетам-разведчикам у России тоже будет существенное преимущество. У скандинавских стран просто нет таких самолетов, как у России, хотя они могут использовать в разведывательных целях спутники коммерческих операторов. Большинство скандинавских БПЛА крошечные, а возможности у них ограниченные.

Флотам обеих сторон на Балтике придется намного хуже. Потери будут большие, и кораблей у них останется намного меньше по сравнению с началом войны. Воздушные атаки и применение вертолетов позволят русским удерживать Готланд и Аландские острова. На севере русские захватят гораздо больше островов, потому что норвежской авиации придется решать совсем другие задачи. А норвежские ВМС не устоят под ударами Северного флота, который намного мощнее, особенно если через несколько недель после начала войны ему на помощь придет Тихоокеанский флот. Русские десантные корабли без труда обеспечат высадку десанта и захват демилитаризованного норвежского архипелага Шпицберген. Острова к северу от норвежского побережья удержать будет тоже очень сложно. Если норвежцы бросят все свои силы на их оборону, русские смогут атаковать на других направлениях, ведь у Норвегии длинная береговая линия, и защищать ее целиком будет невозможно, особенно если обстановка в Финляндии будет складываться неблагоприятно, требуя дополнительных войск для ведения обороны.

Скорее всего, Россия со временем сможет отрезать южную часть Финляндии, хотя на это уйдет несколько недель, а российские ВДВ понесут большие потери. На севере войск у скандинавов будет мало, и поэтому русские смогут постепенно продвигаться вглубь, в том числе, в Норвегии. Однако горы и дожди помешают им добиться серьезных успехов.

Оборонные предприятия финнов подвергнутся массированным ударам и вряд ли смогут производить в больших количествах боевую технику и оружие. Но у других скандинавских стран вполне приличная военная промышленность с большим количеством предприятий. Производство крупной боевой техники исключено, но делать ракеты разного назначения они в состоянии, равно как и легкобронированные машины, РЛС и оптические приборы.

Кроме того, значительное количество скандинавских заводов находится на большом удалении от России, и после первых ударов крылатыми ракетами они не будут подвергаться угрозе воздушного нападения.

Часть морских коммуникаций между Данией и Швецией будет перерезана, но грузовые суда все же смогут курсировать в Балтийском море и за его пределами, потому что российский ВМФ не сможет действовать на таком удалении, тем более, внутри Датского архипелага.

Однако российская военная промышленность намного мощнее и разнообразнее. В случае начала войны она превзойдет скандинавские страны по всем направлениям.

Через полгода после начала войны южная Финляндия будет фактически окружена, и ей придется сражаться не на жизнь, а насмерть, как в свое время осажденный Ленинград. И никакой надежды на освобождение не будет, так как крупные города, скорее всего, превратятся в руины. Конечно, даже в руинах можно прятаться и продолжать сражаться. И потери у русских в личном составе и боевой технике будут больше, чем у финнов.

Но со временем финны капитулируют, и русские смогут сосредоточиться на Швеции. Вполне возможно, что к тому времени фронт на севере продвинется вглубь шведской территории. Безусловно, на оккупированных территориях возникнет партизанское движение, но Россия к тому времени мобилизует достаточно людей и сумеет справиться с этой проблемой. Кроме новобранцев, к решению этих задач можно будет привлечь Росгвардию, которая вооружена и оснащена не хуже сухопутных войск.

Но наступать в глубине территории Швеции и Норвегии русским будет очень трудно из-за условий местности. Восточная Швеция довольно равнинная, и там можно использовать российские танковые формирования. Однако большая часть Швеции покрыта лесами, а поэтому темпы наступления у русских будут низкими, и им придется постоянно использовать свои средства огневого поражения. Потери у них также будут очень большие.

Возможно, через год после начала военных действий русские смогут подойти вплотную к Стокгольму, понеся при этом потери в несколько раз большие, чем скандинавы. Возможно, потери у русских будут гораздо больше, чем в ходе Финской войны 80-летней давности, но ответ на вопрос о том, кто победил, не вызовет никаких сомнений. Единственный шанс скандинавов состоит в том, что ужасные потери сломят боевой дух русских, появится много дезертиров, и они не захотят продолжать военные действия. И это при условии, что скандинавы сохранят необычайно высокий боевой дух вопреки тяжелым потерям.

Наиболее вероятный исход такой войны в условиях неограниченного времени — победа России. Но при этом ее потери будут поистине ужасны.

Перевод: ИноСМИ