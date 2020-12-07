Смертоносная зима в США: Нехватка продовольствия, переполненные морги и истощенная система здравоохранения

США лидируют по уровню смертности от COVID-19. И, похоже, пандемия коронавируса не оставит эту страну в покое. Эксперты прогнозируют, что в зимнее время ситуация будет только ухудшаться. А уже сейчас система здравоохранения США работает на пределе сил.

Об этом пишет CNN.

Эксперты долгое время предупреждали американцев, что нынешняя зима станет одним из самых мрачных периодов в истории американского здравоохранения. И вот она наступила.

От Калифорнии до Канзаса, от Массачусетса до Флориды – всюду врачи, медсестры, руководители похоронных бюро и организаторы продовольственных банков готовятся к опустошительному сезону. Все они уже работают на пределе своих сил и истощены после нескольких месяцев борьбы со смертельной пандемией COVID-19, но они опасаются, что худшее еще впереди.

"Я думаю, мы уже прошли точку предельного напряжения, – сказал доктор Адольф Эдвард (Adolphe Edward), глава Регионального медицинского центра El Centro в Южной Калифорнии. – Сотрудники продолжат работать, но они уже без сил".

В четверг, 3 декабря, в отделении интенсивной терапии больницы Эдварда оставалось всего две свободные койки. Они возвели второй полевой госпиталь на 50 коек на парковке у больницы – это сцена напомнила Эдварду времена, когда он находился в Багдаде в составе американских ВВС. "Я как будто вернулся в зону боевых действий, – сказал он. – Мы ведем войну с COVID-19".

Такие больницы, как El Centro, уже работают на пределе своих возможностей, потому что по всей стране растет число госпитализаций. Теперь, когда холодная погода вынуждает людей проводить больше времени в помещении, а уставшие бояться люди хотят отметить праздники, работники сферы здравоохранения могут попросту не справиться.

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Статистика рисует весьма мрачную картину. По данным Университета Джонса Хопкинса, четверг, 3 декабря, стал в Соединенных Штатах днем с самым большим количеством новых случаев заражения и смертей – 217 тысяч 664 и 2 тысячи 879 случаев соответственно. Кроме того, было зафиксировано рекордное количество госпитализаций – 100 тысяч 667.

И хотя вакцины против коронавируса уже на подходе, Соединенным Штатам предстоит проделать долгий путь, прежде чем они смогут вернуться к нормальной жизни.

"Реальность такова, что декабрь, январь и февраль станут тяжелым временем, – предупредил в среду доктор Роберт Редфилд (Robert Redfield), директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США. – Я действительно уверен, что эти месяцы станут самыми сложными в истории общественного здравоохранения нашей страны, в основном из-за той невероятной нагрузки, которую будет испытывать наша система здравоохранения".

Острая потребность в работниках системы здравоохранения

На этой неделе медсестры больницы Montefiore в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк, – больницы, ставшей первым ковидным госпиталем на Восточном побережье, – устроили пикет, требуя повышения зарплат, увеличения штата сотрудников больницы и более качественных средств индивидуальной защиты перед предстоящим ростом числа госпитализаций.

"В настоящий момент у нас меньше сотрудников, чем было весной, когда covid начался, – сказала Кейти Сантоэмма (Kathy Santoiemma) в интервью телеканалу News12 Westchester. – Мы не просто волнуемся – мы в ужасе".

Потребность в увеличении штата сотрудников больниц ощущается в городах по всей стране. В четверг министр здравоохранения и социальных служб штата Массачусетс Мэрилу Саддерс (Marylou Sudders) сообщила о планах строительства нового полевого госпиталя в Лоуэлле, призвав жителей, имеющих необходимые навыки, выйти в этот госпиталь на работу.

"Если вы обладаете необходимыми навыками, если вы готовы и у вас есть возможность работать в госпитале, вы нам нужны. Пришло время выйти вперед и послужить своим соседям, своему сообществу и своим близким", – сказала она.

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Эдвард тоже говорит о нехватке кадров в больнице El Centro. Несмотря на дополнительный полевой госпиталь, возведенный на территории больницы, Эдвард не уверен, что его учреждение сможет принимать больше пациентов, если не увеличить штат сотрудников. По его словам, те, кто сейчас работает в больнице, "совершенно истощены", и некоторые заболевают.

Эдвард не верит, что пандемия не закончится в ближайшее время, и он не может сказать, сколько еще времени сотрудники его больницы смогут продержаться. "В какой-то момент запасы стойкости заканчиваются, независимо от того, как сильно моя команда хочет работать", – сказал он.

Медсестры в Региональном медицинском центре в Хатчинсоне, штат Канзас, тоже с ужасом ожидают возможного всплеска госпитализаций. "Через две-три недели нас попросту захлестнет волна новых пациентов", – сказала медсестра Мэри Джонс (Mary Jones) в интервью телеканалу KWCH. Джонс, которая работает в отделении для ковидных больных, сказала, что за последние пару месяцев она потеряла больше пациентов, чем за минувшее десятилетие.

"Бывают дни, когда вы идете домой и не знаете, вернетесь ли вы обратно. Бывают дни, когда вы приходите сюда и обнаруживаете, что кто-то, за кем вы ухаживали всего два дня назад, уже умер", – сказала Джонс.

По ее словам, медсестры до сих пор сталкиваются с пациентами, которые продолжают отрицать существование коронавируса. Один пациент сказал ей, что "ношение масок не играет никакой роли и что COVID-19 на самом деле не существует".

Похоронные бюро переполнены

Повышенная нагрузка затронула все аспекты общества, включая похоронные бюро, такие как Frye Chapel & Mortuary в городе Блайт, штат Калифорния, расположенном прямо у границы штата с Аризоной.

Управляющая этого похоронного бюро Шейла Крюгер (Sheila Kruger) сказала в интервью CNN, что с начала пандемии ее бизнес вырос с три раза. Сейчас услуги бюро забронированы на четыре или пять недель вперед, причем на коронавирус приходится все больше смертей.

"У нас были супружеские пары, в которых муж и жена умирали с разницей в один день. У нас были родители и дети, которые умирали с разницей в неделю. Сердце разрывается", – сказала она.

Летом этого года сотрудники похоронного бюро Крюгер работали на пределе своих сил. За месяц им приходилось организовывать 135 похорон вместо обычных 55. С тех пор штат сотрудников бюро удвоили и закупили дополнительные холодильные камеры для хранения тел. Но сейчас ресурсов снова едва хватает.

По мнению экспертов, число смертей будет расти в геометрической прогрессии. На прошлой неделе доктор Джонатан Рейнер (Jonathan Reiner) из Медицинской школы университета Джорджа Вашингтона сообщил, что, согласно его прогнозам, в ближайшие две недели число смертей, вероятнее всего, вырастет в два раза и достигнет в среднем 4 тысяч в день. Крюгер не является исключением. Директор похоронного бюро Honquest Family Funeral Homes в штате Иллинойс Тим Хонквест (Tim Honquest) сообщил в интервью WREX, что в ноябре в его бюро закончилось место в холодильниках, где хранятся тела умерших. Только в ноябре его бизнес вырос почти в два раза: они провели 54 церемонии похорон вместо обычных 30. 26 похорон в ноябре были похоронами людей, умерших от COVID-19.

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Хотя Крюгер считает, что сотрудники ее бюро смогут справиться с наплывом клиентов, она говорит, что некоторые из них уже страдают от посттравматического стрессового расстройства – отчасти потому, что им приходится сообщать родственникам умерших о невозможности провести церемонии похорон в ближайшие несколько недель. "Мы просто не хотим делать это снова", – добавила она.

Потребность в продуктах питания оказалась выше, чем ожидалось

Проблемы не ограничиваются лишь нехваткой медицинского персонала. Многие семьи едва способны сводить концы с концами. На этой неделе Карен Соса (Karen Sosa) впервые стояла в очереди у благотворительного продовольственного фонда в Лос-Анджелесе. Она не работает всего две недели, но в ее семье четверо детей, которых нужно кормить, поэтому они пользуются всеми доступными ресурсами.

"Мы не знаем, когда у нашей семьи появится какой-то доход. То есть мы не знаем, когда мы сможем купить еду, – объяснила она. – Для нас это спасение. Мы не знаем, когда у нас будут деньги, но по крайней мере сейчас у нас будет еда".

И таких людей, как Соса, очень много. Очереди к продовольственным банкам выстраиваются по всей стране, включая Майами, где Пако Велес (Paco Vélez), руководитель организации Feeding South Florida, рассказал, что в четверг более тысячи семей выстроились в очередь, чтобы получить коробки с молоком, куриными полуфабрикатами, свежими фруктами и овощами.

Однако эта помощь отчасти финансировалась Программой продуктовой помощи в период пандемии коронавируса, которую проводило Министерство сельского хозяйства США. И эта помощь заканчивается на этой неделе.

"Эти коробки в продовольственными товарами закончатся на этой неделе, а потом весь остаток декабря нам придется думать, где можно достать продукты питания, чтобы у этих семей хватило еды на остаток месяца", – объяснил Велес.

Руководитель регионального продовольственного банка Лос-Анджелеса Майкл Флуд (Michael Flood) рассказал, что объемы распределяемых ими продуктов питания выросли на 145 процентов, что свидетельствует о беспрецедентном спросе. Каждый день он видит семьи, обеспокоенные тем, как им сохранить крышу над головой и когда они смогут поесть в следующий раз. И многие из тех, кто сейчас просит о помощи, делают это впервые, – как Соса. "Мы не знаем, когда все это закончится", – сказал Флуд.

Сара Снайдер, Дакин Эндоун, Джулия Джонс

Перевод: ИноСМИ