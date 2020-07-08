Смертность от COVID-19: Почему в Сингапуре в 50 раз меньше летальных исходов, чем в Украине

Государственная служба статистики отказалась публиковать данные об умерших во время карантина, связанного с распространением COVID-19 Александр Коряков/Коммерсантъ

Почему в Украине продолжается рост летальных исходов от коронавирусной инфекции COVID-19?

Об этом пишет Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

Украина 8 июля добралась до отметки 50 тысяч инфицированных. Сейчас наши соседи по этому показателю - Бельгия, Нидерланды и Сингапур, в которых при примерно равном количестве заболевших диаметрально разное количество летальных исходов - 9774, 6132 и 26 соответственно. Также среди соседей Боливия, Португалия, Филиппины с абсолютными цифрами, похожими на наши (1300-1600 смертей) и ОАЭ, Кувейт, Оман и Казахстан, где умерло примерно вчетверо меньше (224-377). В чем здесь дело? Почему так сильно разнятся показатели предварительной летальности?

Причин несколько. Основная - официальное количество заболевших крайне далеко от реальности. Но в разных странах далеко по-разному. Скажем, можно предположить, что в Бельгии и Нидерландах выявлено 5-10% инфицированных, в Украине и Португалии- 10-20%, а в странах Персидского залива, Казахстане и Сингапуре - 50-100%? Можно. Особенность COVID-19 в 90% случаев вызывать легкое или бессимптомное течение сыграла злую шутку с миром. В этих условиях крайне сложно проводить эпидемическое расследование, т.к. нужно изолировать и тестировать огромное количество практически здоровых контактных. В Китае в феврале это удалось сделать и первая волна была остановлена, в Западной Европе и США - нет, и первая волна продолжается пятый месяц кряду.

Вторая причина большой разницы в количестве смертей - способность страны защитить группы риска. Основной поставщик летальных исходов - люди с совмещенными хроническими заболеваниями (понятно, что чаще это люди пожилого возраста). Не дать заразить их до появления вакцины - самая разумная стратегия преодоления пандемии. Более конкретно - адаптивный карантин. Но не украинская версия адаптивности (разные регионы перемещаются по ступеням жесткости мероприятий в зависимости от нескольких показателей). Правильный адаптивный карантин предполагает разные мероприятия для разных групп людей по возрасту, профессиональной принадлежности, но главное - по состоянию здоровья.

И третья группа причин - региональные особенности. Плотность населения, доля пожилых, уровень здоровья, национальные привычки, состояние системы здравоохранения. Генетическая детерминированность в отношение COVID-19 пока не выявлена, хотя она должна существовать, как и для любых инфекционных заболеваний.

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Украина. Лично меня уже утомили назойливые ежедневные упреки министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача в адрес неких несознательных украинцев, которые не соблюдают масочный режим и посещают пляжи и дискотеки. Действительно странно, летом люди стремятся на пляж. Нарастает напряженность в обществе - на фоне раздавленной сферы услуг, увеличения безработицы и катящейся вниз экономики отчетливо наблюдается пандемическая стратификация: часть запуганных людей продолжает сидеть дома, часть, пересилив себя, вышла в этот инфицированный мир и, Боже упаси, попасться на их пути человеку без маски. На самом деле, в течение двухмесячных попыток ослабления карантина количество летальных исходов в сутки стабильно стоит на отметке "15", количество занятых коек стабильно колеблется на уровне 4 тысяч, а общее количество смертей за полгода составляет 0,4% от 300 000.

Что делать? Вернемся к Бельгии. Ценой 10 тысяч жизней эта страна достигла рекордного показателя - 843 смерти на миллион жителей (выше только в 5 американских штатах). Т.е. прошла первую волну через максимальное количество летальных исходов за короткий период времени. Украина со своими 29-ю миллионами пока одолела одну тридцатую бельгийского пути. Т.е. через 120 месяцев карантина мы можем выйти на похожий показатель. Понятно, я утрирую. Но сегодняшняя тактика исполнительной власти утопична. Карантин не может быть вечным. Познакомиться с коронавирусом летом - лучший вариант для здоровых людей без хронических заболеваний. В холодное время года вырастает частота пневмоний и риски осложненного течения COVID-19 также растут. Реальная защита группы риска позволит снизить количество госпитализаций и смертей.

Может ли стратегия строиться на продолжении строгих изоляционных мер до получения вакцины? Может. Но реалии таковы, что вначале будут привит "золотой миллиард", Россия и Китай. Потом, возможно, вакцину продадут нам. Напомню, в пандемический 2009-2010 год Украина не закупила ни одной дозы гриппозной моновакцины. И пострадала больше, чем другие страны мира (1100 летальных исходов за первый сезон).

Поэтому реальная задача сегодняшнего дня для Украины - прекратить запугивать население и наконец начать защищать группы риска.

Андрей Волянский