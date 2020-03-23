Смена правительства отпугнула инвесторов: Украина может остаться у разбитого корыта?

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область с председателем облгосадминистрации Денисом Шмыгалем, 28 декабря 2019 года president.gov.ua

Зеленский оказался перед выбором: либо идти курсом "реальной политики", либо строить новую Украину, привлекательную для граждан и для иностранных инвесторов. Судя по снижению рейтинга президента, люди теряют веру в то, что он сделает что-то новое для страны. Поэтому сегодня на Западе Украину не рассматривают как надежный вариант для вложения средств.

Об этом пишет Forbes.

Президентом быть непросто. А если твоя страна находится в состоянии военного конфликта с Россией и появляется в нелицеприятных заголовках американских СМИ из-за частной энергетической компании Burisma, то выставлять ее в лучшем свете становится еще сложнее.

Но такова президентская обязанность. Эта задача была возложена на успешного в прошлом актера телевидения и продюсера Владимира Зеленского. От него ждут, что он не даст Украине скатиться до уровня государства, оказавшегося на грани краха. В прошлом году он выиграл на выборах, набрав 73% голосов, а сейчас его рейтинг составляет около 40%, что не очень хорошо.

Прямые иностранные инвестиции сокращаются. Согласно последним данным, в 2018 году их приток составил 2,4 миллиарда долларов, это примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Даже в Казахстане этот показатель выше. Экономический рост в 2019 году не оправдал надежд.

Долговая нагрузка Украины снизилась с 80% ВВП в 2016 году до нынешних 52%, инфляция составляет около 4%. Учетная ставка за последние два года потеряла приблизительно 700 базисных пунктов и теперь равна 11%. Это убивает рост. У Украины хрупкая экономика.

ВВП страны вырос на 0,1% в четвертом квартале по сравнению с 0,6% в третьем. Это самый низкий показатель с 2016 года. В прошлом году украинская экономика выросла на 1,5% — это больше, чем у ее нового противника — России, но ниже рыночных прогнозов, предсказывавших 2,3%.

Бизнес не демонстрирует бурного подъема.

"Инвесторы с нетерпением ждали, что будет в 2020 году после победы Зеленского. Все они думали, что этот год будет стабильным и благоприятным для расширения. Но неожиданно многие из них начинают сомневаться и откладывать реализацию планов", — считает Морган Уильямс (Morgan Williams), генеральный директор Бизнес-совета США-Украина (Вашингтон).

Но есть для Зеленского хорошая новость — его избрали не для того, чтобы обеспечить экономический бум, а для того, чтобы положить конец войне с Россией и навести порядок в политике. Инциденты наподобие скандала с Burisma довольно распространены в Украине. Владельцы крупного бизнеса словно феодалы открывают для себя ниши, и им нужно быть в милости у политиков, чтобы часть Украины оставалась в их руках, — так исторически сложилось.

Это создает почву для внутриполитических столкновений и феодальной борьбы между владельцами крупных компаний, хорошо известными на Западе: от Дмитрия Фирташа, который управляет собственной империей природного газа и удобрений в Украине, находясь в добровольном изгнании в Европе, до Игоря Коломойского, который столкнулся с Петром Порошенко — предшественником Зеленского — из-за национализации ПриватБанка.

Противостояния вокруг Burisma и компании Коломойского "Укрнафта" — наверное, наиболее известны в США. Однако многие события с участием украинской деловой элиты вызывают настороженность у иностранных инвесторов.

Две недели назад Зеленский распустил свой первый кабинет министров, сформированный всего полгода назад. Премьер-министр Алексей Гончарук оставил пост, уступив его малоизвестному областному главе Денису Шмагылю. В результате перестановок свои должности оставили многие высокопоставленные члены правительства, были назначены новые министр финансов и министр иностранных дел.

"Это первое правительство, где нет топ-коррупции, — заявил Зеленский на случай, если кому-то такое могло прийти в голову. — Но не красть — мало. Это правительство новых лиц, но лиц — мало. Нужны новые мозги и новые сердца".

"Это самое неподходящее время для перестановок в правительстве Украины. Вспышка коронавируса, спад на мировом рынке, отсутствие сделки с МВФ, беспокойство держателей облигаций вторичного рынка, необходимость погашать внушительный суверенный долг. Приоритетом правительства должно быть обеспечение макроэкономической стабильности… и привлечение прямых иностранных инвестиций", — отмечает Энди Хандер, президент Американской торговой палаты в Украине.

Для этого, говорят наблюдатели, руководству страны нужно убедить иностранные фирмы, что в страну безопасно вкладывать средства. Одна из крупнейших акционерных компаний Украины, железорудная Ferrexpo (FXPO), котирующаяся на Лондонской фондовой бирже по индексу FTSE 250, оказалась втянута в судебное разбирательство, которое восходит к соперничеству между ее крупнейшим акционером и гендиректором Константином Жеваго и экс-президентом Украины Петром Порошенко. В прошлом году он проиграл Зеленскому на выборах (24% голосов против 73%), а сейчас находится под следствием по подозрению в коррупции.

Украинский суд наложил ограничения на продажу швейцарской части компании. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, которого парламент недавно отправил в отставку, угрожал объявить Жеваго в международный розыск по подозрению в растрате средств принадлежавшей ему ранее кредитной организации.

Украинский магнат в октябре добровольно покинул высокий пост в Ferrexpo, но это мало на что повлияло, поскольку его проблемы уже успели отразиться на компании. Ее акции на лондонской бирже за последние четыре недели упали больше чем на 19%, а за последние 12 недель снижение составило 55%. Это одна из лучших компаний Украины. Среди ее акционеров — BlackRock, Norges Bank, Shroeders PLC и JPMC Assets Management.

Согласно источникам, близким к Ferrexpo, нападки на компанию связаны с беспрецедентным решением прокуроров, действующих по политическим мотивам, заморозить активы и оказать давление на Жеваго. Официальным же поводом стала ситуация с банком "Финансы и кредит", которым владел Жеваго и который трудами Порошенко был признан банкротом в 2015 году.

"Дела много раз откладывали из-за неявки гособвинителей, а в некоторых случаях отсутствовали даже судьи — больше семи раз", — написал Михаил Ильяшев, адвокат Жеваго из юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", в отправленном 15 марта электронном письме. "Это можно рассматривать как намеренную попытку перекрыть господину Жеваго доступ к правосудию", — добавил он.

"Олигархи владеют всеми крупными телеканалами и спонсируют преданных членов украинского парламента, — заявила заместитель директора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Хэринг (Melinda Haring). — Инвесторы не дураки. Они не станут вливать серьезные суммы в Украину, пока та не реформирует свои суды".

Жеваго был самым молодым в мире миллиардером, который добился всего сам. И теперь его ждут известные своей непрозрачностью украинские суды. Он вошел в список миллиардеров Forbes в 2007 году вместе с основателями Google Сергеем Брином и Ларри Пейджем. В том же году он вывел Ferrexpo plc на основную площадку Лондонской фондовой биржи. Сейчас Ferrexpo обеспечивает прямую и косвенную занятость 40 тысяч человек, под руководством Жеваго она реинвестировала в компанию почти 3 миллиарда долларов.

Столкновения между олигархами — среди которых был и владелец кондитерской корпорации "Рошен" Порошенко, известный в Украине как "шоколадный король", — дело привычное. Администрации Зеленского приходится с этим мириться.

Нынешний президент превосходил ожидания большинства наблюдателей, пока не наступил март и он не уволил премьер-министра, большую часть кабинета и генерального прокурора.

До этого его команда провела ряд важных, но небольших реформ, которые облегчали ведение бизнеса. Судебная реформа не продвигалась. Некоторые предположили, что ни суды, ни политики не хотят сдвигать процесс с мертвой точки, потому что это идеальное орудие принуждения и контроля в стране.

Некоторые преобразования заслужили похвалу со стороны иностранного бизнеса. Парламент должен был провести земельную реформу и завершить работу над банковской системой, но неясно, примет ли Рада соответствующие законопроекты. Если парламент не примет законопроект о реформировании банковского сектора, он может не рассчитывать на новую сделку с МВФ.

"До того, как он на прошлой неделе расправился с правительством, я бы поставил Зеленскому четверку с плюсом, — говорит Хэринг. — А сейчас, уже после расправы, мне сложно что-то хорошее сказать о новом правительстве — у него не хватает опыта в исполнительной сфере, в проведении реформ, не хватает харизмы".

Да, Зеленскому нужно учитывать нынешние реалии. Его победа в 2019 году была исключительным событием. Теперь же перед ним стоит выбор: курс "реальной политики" или же новая Украина, привлекательная как для самих граждан, так и для иностранных инвесторов. Судя по снижению рейтинга президента, люди теряют веру в то, что он сделает что-то новое для страны.

Поэтому пока Украину не рассматривают как надежный вариант для вложения средств. Сейчас, когда мировая экономика может столкнуться с глобальной рецессией, если ситуация с коронавирусом затянется, Украина может остаться у разбитого корыта.

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Сегодня, когда мир столкнулся с новыми вызовами, когда сильнейшие западные экономики испытываются на прочность, правительство и президент Украины должны убедить международные финансовые институты и инвесторов в том, что их действия, их отношение к западному капиталу не будет напоминать ситуацию с Майклом Калви в России. Нападки на американского инвестора в этой стране определенно напугали Уолл-стрит и нью-йоркские фонды прямых инвестиций.

Первым шагом на пути к новой жизни Украины может стать избавление от отголосков старых стычек, в которых принимала участие администрация Порошенко. Именно для этого и избрали Зеленского.

Кеннет Рапоза

Перевод: ИноСМИ