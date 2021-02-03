"Слуги" и пустота: Топ самых громких скандалов в партии Зеленского

Съезд партии "Слуга народа" УНИАН

Когда они только шли во власть – многие из украинцев были рады, потому что верили в перемены. Верили в "новое качество политики". Верили обещаниям Зеленского и так называемых "новых" лиц. Прошло время. Теперь от этой веры не осталось и следа. Партия Владимира Зеленского стремительно теряет рейтинг. А все новые и новые скандалы в рядах "слуг народа" лишь увеличивают в душах поверивших им украинцев пустоту.

Партия "Слуга народа" - уже давно не партия "новых лиц". Их перестали так называть. Сейчас в народе названия разные – от не очень цензурных до просто "сборища случайных людей".

Мы вспомним несколько ключевых скандалов, которые привели украинцев к таким выводам. Эти скандалы заставили еще недавно верящий новой власти народ "проснуться" и окончательно понять, кто возглавил страну.

Сексисты, насильники, любители отмазок и сексуально озабоченные

"Баба да". "Корабельная сосна". Эти фразы теперь, к сожалению, знакомы многим украинцам. В июне прошлого года было опубликовано видео с одной из пресс-конференций, на которой лидеры партии "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия обсуждали коллегу по фракции, забыв выключить микрофон.

В разговоре нашлось место и "рабочей бабе", и обсуждению "тюнинга" и прочим сексистским формулировкам.

Интересно то, что во время этого скандала проявилось одно из популярных "качеств" депутатов Зеленского. Практически все из них – любители отмазок. И никогда не признают свою неправоту сразу.

Корниенко начал озвучивать какие-то странные оправдания про "монтаж", потом понял, что обмануть украинцев не удастся и сразу же изменил свои показания, в итоге извинившись.

Его коллега по обсуждению "тюнинга" женщин, Давид Арахамия, например, любитель "вырванного контекста". И этим самым контекстом он пытался объяснять все свои провалы.

Кстати, формулировка "мои слова были вырваны из контекста" - одна из самых любимых у "слуг народа". И ест подозрение, что мы услышим ее еще не раз.

Кроме сексизма в партии Зеленского нашлось место сексуально озабоченным. Например, депутату Богдану Яременко, который как-то настолько срочно захотел встретиться с женщиной, что обсуждал цену и остальные детали прямо во время пленарного заседания парламента.

А еще "Слуга народа" привела в Верховную Раду насильника. Которого, "в случае появления доказательств" (а они появились) президент грозно собирался лишить мандата, но в итоге ничего не вышло и тему замяли. Как и многие до этого.

Фанаты "стерилизации" безработных

Отдельного упоминания достойна народный депутат от президентской партии Галина Третьякова. Которая просто фонтанирует радикальными идеями, из-за которых украинцы потом требуют отобрать у нее мандат, но их, как обычно, не слышат.

Однажды Третьякова просто и прямо заявила, что люди ради соцвыплат готовы даже рожать детей. И эти дети получаются "низкого качества".

Попутно, народная избранница мимоходом вспомнила (видимо, по ее мнению, к месту) опыт сингапурского правителя Ли Кван Ю, который "стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования".

Еще Третьякова жаловалась на "низкую зарплату депутата", предлагала легализовать секс-индустрию и критиковала ФЛП. В общем, хорошо запомнилась своим избирателям.

Кутеж во время карантина

Страна с большим трудом прожила 2020 год. Одна из главных причин – эпидемия коронавируса. Во время которой многим бизнесам пришлось работать с ограничениями. Некоторые карантин не пережили и закрылись. Некоторые пережили, но сделали это с большим трудом.

Бизнес "слуг народа" пережил карантин с легкостью. По крайней мере, такое складывается впечатление на примере ресторатора и народного депутата от партии Зеленского Николая Тищенко. Который просто не закрывал один из своих ресторанов во время карантина (ходят слухи, что и остальные тоже).

"Велюр" Тищенко во время карантина работал. Это узнали журналисты и придали ситуации огласку. Это не сильно изменило ситуацию. Точнее, совсем не изменило. Тищенко сказал, что "мопед не его", то есть этим рестораном он якобы не владеет. И в итоге, похоже, даже штрафа никакого не заплатил.

Кстати, о коронавирусе.

Подпольная вакцинация

Не так давно СМИ сообщили, что в Украину подпольно завезли вакцину Pfizer и некоторые украинские политики уже даже вакцинировались.

В частности, представители партии "Слуга народа", среди которых – глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Со временем в СМИ появилось множество деталей. В том числе, где проводят вакцинацию, сколько она стоит и т.д. Президент Зеленский поручил правоохранителям разобраться с этой информацией, но дней с момента поручения прошло уже много – "а воз и ныне там".

Тем временем "слуги" активно пиарят будущее прибытие в страну китайской вакцины от COVID-19, доказанная эффективность которой – 50% (то есть – можешь заболеть, а можешь не заболеть). И нанимают посредника, который получает за вакцину дополнительные деньги из бюджета (при этом утверждают, что это требование китайской стороны, а китайская сторона говорит журналистам, что ничего такого не требовала).

Собаки и коммуналка

Учитывая повышение тарифов по всей стране, как не вспомнить еще одного народного депутата от "Слуги народа".

В начале прошлого года народный депутат Евгений Брагар на одном из эфиров предложил пенсионерке продать свою породистую собаку, а полученными за нее деньгами "спокойно" заплатить за коммуналку.

Само собой, заявление нардепа вызвало скандал и недоумение украинцев. Брагар извинился. Но, не исключено, что совсем скоро мы услышим новую порцию советов от этого "талантливого слуги".

Впрочем, как и от всех прочих "талантливых слуг".