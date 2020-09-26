Скорбим вместе с вами всей страной: Меценат Павел Фукс отреагировал на трагедию вблизи Чугуева
Страшная трагедия для всей Украины.
Вчера вечером вблизи Чугуева Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет. На борту были офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
26 человек погибло, 1 борется за жизнь в больнице.
Невозможно представить горе, с которым столкнулись родные погибших. Скорбим вместе с вами всей страной.
Я принял решение поддержать семьи погибших. Мои представители свяжутся с родственниками погибших, чтобы организовать передачу по 100 000 гривен каждой семье.
Бизнесмен Павел Фукс