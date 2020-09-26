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Скорбим вместе с вами всей страной: Меценат Павел Фукс отреагировал на трагедию вблизи Чугуева

Фукс Павел
Фукс Павел
В Украине объявили 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Харьковской области Фото из открытых источников

Страшная трагедия для всей Украины.

Вчера вечером вблизи Чугуева Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет. На борту были офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибло, 1 борется за жизнь в больнице. 

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Невозможно представить горе, с которым столкнулись родные погибших. Скорбим вместе с вами всей страной.

Я принял решение поддержать семьи погибших. Мои представители свяжутся с родственниками погибших, чтобы организовать передачу по 100 000 гривен каждой семье.

Бизнесмен Павел Фукс

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