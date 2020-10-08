Скатывание к новой войне: Почему переговоры по Донбассу зашли в глубокий тупик

Заседание ТКГ в видеоформате вчера не состоялось Фото из открытых источников

Запланированное на среду очередное заседание Трехсторонней контактной группы не состоялось. Стороны после скандала на предыдущей встрече решили "взять паузу". Которая говорит в общем-то об одном - обсуждать стало практически нечего.

Об этом пишет "Страна.ua".

Скандал этот вызвали предложения России публиковать видеозаписи заседаний ТКГ.

Москва заявила, что Киев искажает информацию после встреч по Донбассу. И заявила, что намерена опубликовать стенограммы или даже видео с этих встреч - чтобы все видели, кто на самом деле срывает переговоры.

Украина, что характерно, этому предложению яростно воспротивилась. А в Зе-команде пообещали, что запретят членам украинской делегации вообще комментировать переговоры. И даже собрались нанять для этого отдельного спикера, которому будут спускать информацию с Банковой.

В общем, что-то вроде спикера АТО, который просто зачитывает официальные сводки.

На этом фоне переговоры по Донбассу зашли в очередной глубокий тупик. Стороны не могут согласовать ни одного значимого вопроса. А главное - фактически идет отказ от согласованных в июле мер по перемирию.

"Страна" разбиралась, почему так происходит и удастся ли в этих условиях удержаться от скатывания к новой войне.

Хроники тупика

Отметим, что история с записью переговоров сама по себе причиной остановки работы ТКГ не стала. Скорее это была "последняя капля".

Напомним, как заседания Минской группы постепенно теряли смысл.

Краеугольный вопрос тут - перемирие. Без которого переходить к политической части урегулирования было невозможно.

Перемирие, как показала практика, не работало без дополнительных мер по прекращению огня: запрета на ответный и снайперский огонь, разведку, диверсии, наступательные действия. А также без механизма контроля всех этих запретов.

ОБСЕ на эту роль не подходит: миссия не может заходить в районы боевых действий.

Поэтому единственным механизмом здесь является прямой контакт между враждующими сторонами. Например, в рамках давно созданного СЦКК - совместного центра по контролю и координации.

Все эти меры Россия и "республики" предлагали Украине с начала весны. Но наша делегация отказывалась их визировать. Дополнительные меры вычеркивались лично чиновниками Офиса президента (документ, датированный еще 26 марта, публиковала "Страна").

Страна.ua

Ситуацию усугубило принятие 15 июля постановления Рады о местных выборах. Где идет отказ от нормы Минских соглашений по выборам в ОРДЛО до возвращение Украине участка границы на Донбассе. В "постанове" указан обратный алгоритм - сначала граница, потом выборы.

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После чего Россия заблокировала в ТКГ решение практически всех вопросов - пока Рада не исправит нарушение Минска-2.

Впрочем, для перемирия Москва сделала исключение и продолжала настаивать на дополнительных мерах к его усилению.

И ближе к местным выборам Банковая поменяла тактику. В надежде, что перемирие на Донбассе остановит падение рейтинга "Слуги народа", эти допмеры Украина подписала.

Но и здесь начались метания. Стороны договорились, что издадут приказы по своим армиям: ответный огонь можно открывать лишь при наступлении вражеских войск и по приказу высшего командования, а не по решению низовых командиров. Да и то - если не удалось решить вопрос диалогом в рамках СЦКК.

Однако Украина потом в одностороннем порядке заявила, что ее солдаты могут стрелять в случае "враждебных обстрелов" или "нарушений режима тишины". Грубо говоря, услышав одиночный выстрел из автомата, ВСУ могли открывать огонь.

Что ломало всю логику мирных договоренностей, цель которых - усложнить каждый выстрел для обеих сторон. И не отвечать на провокативные обстрелы, которые повинны в срыве предыдущих перемирий.

При этом Киев остановки огня в основном придерживался - что диктовалось, как мы уже говорили, предвыборными соображениям. Но на уровне заявлений договоренности начали нарушаться буквально сразу. Что сразу открывало путь к реальным нарушениям.

Камнем преткновения стал поселок Шумы под Горловкой. В "ДНР" заявили, что ВСУ занялись укреплением полевых позиций. Как утверждали сепаратисты, украинские окопы вышли за пределы линии разграничения и появились в "серой зоне". Что по условиям перемирия приравнивалось к наступлению.

"ДНР" задействовала механизм, предусмотренный допмерами: обратилась в координационный центр и на встречах ТКГ предъявила фото и видео с фиксацией, как она считает, нарушений. Украина их не признала. Тогда "ДНР" назначила время для артиллерийского удара по этим окопам.

Интересно, что такой механизм - открытие огня, если нарушения не удается устранить переговорами - предложила накануне подписания допмер сама же Украина.

Дальнейшая история известна. Не желая срыва перемирия, на Банковой разрешили представителю "ДНР" провести инспекцию позиций ВСУ в Шумах. Но после возмущений националистов, а также "Евросолидарности" и "Голоса" - инспекцию отменили прямо в назначенный день.

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В ТКГ же Украина заявила, что попытки №2 не будет. После чего оппоненты внесли в протокол заседания от 16 сентября ремарку, что Киев дезавуировал допмеры по прекращению огня.

Что произошло на последней встрече по Донбассу

Кульминация тупика случилась на прошлой неделе.

Заседание ТКГ от 30 сентября закончилось уже упомянутым скандалом - после предложения России публиковать видео заседаний, Украина закончила переговоры - а следующий их раунд, как видим, вчера вообще не состоялся.

Что же произошло в тот день?

Как стало известно "Стране" от источников, близких к переговорному процессу, "ДНР" и "ЛНР" предложили внести коррективы в координационный механизм по устранению нарушений перемирия. В частности - прописать возможность совместных инспекций.

Украина внесла контрпредложения, где заявила, что нужно ограничиться лишь телефонной связью. Остальные функции Киев предлагал снова отдать ОБСЕ. После чего представители организации начали объяснять, что решать вопросы остановки эскалации могут лишь сами враждующие стороны, а задача наблюдателей - фиксировать нарушения.

Также Киев 30 сентября снова заявил, в СЦКК входят представители Украины и России. Хотя РФ из него вышла еще при Порошенко, а согласованные в июле допмеры говорят, что центр должен работать в "нынешнем составе". То есть с участием представителей ВСУ, "ДНР" и "ЛНР".

То есть неделю назад договоренности о перемирии начали по сути пересматривать. И, хотя пересмотреть не удалось, очевидно нежелание Украины работать с утвержденным в июле координационным механизмом. Что выбивает из-под перемирия очень серьезный фактор сдерживания.

А это значит, что огонь на Донбассе может возобновиться в любой момент. Например, после местных выборов.

Интересный момент и по обмену пленными, который тоже буксует. На заседании 30 сентября российская сторона заявила, что Украина, в нарушение обязательств, до сих пор не сняла обвинений с тех, кого обменяла раньше.

Учитывая, что большинство этих людей - жители подконтрольной части Украины, эти люди не могут вернуться домой к родным и близким. Что тормозит и новые обмены. То есть территории РФ и ОРДЛО просто используются Украиной для "сброса" неугодных политических элементов.

Второй фактор - "зависшие" минские соглашения. Обмен "всех на всех" заложен в Минск-2. Но россияне заявляют, что постановление Рады о местных выборах знаменует выход Украины из этого документа. Поэтому, пока его не исправят, нужно договариваться о новом формате обмена.

Напомним, что первые "большие" обмены состоялись сразу после прихода к власти Зеленского, который еще пытался идти в рамках Минских соглашений (разводил войска, согласовывал формулу Штайнмайера и т.д.). Но после встречи с Путиным в Париже Зе сменил тактику - заморозил все политические телодвижения, пошли заявления о ненужности "Минска", а на фронте началось обострение. Прекратились тогда же и обмены.

Но вернемся к заседанию минской группы 30 сентября.

Как рассказывают источники "Страны", после предложения РФ выкладывать в публичный доступ видео и стенограммы заседаний, украинская сторона заявила, что отказываются работать, если не будет соблюдена конфиденциальность.

Российская сторона возразила, что ничего секретного не обсуждается. Однако прения, нужна ли здесь публичность, продлились три часа. В итоге договорились посвятить этому вопросу отдельное заседание. Но и оно, как видим, не состоялось.

Интересно, что ранее Леонид Кравчук обвинял оппонентов, что они намерены без предупреждений снимать и выкладывать видео заседаний.

Почему украинская стороны против этого? Обычно после заседаний представители украинской делегации озвучивают свою интерпретацию переговоров. Причем нередко с некими "героическими" нотками. Например, о том, как Кравчук "жестко" говорит с главой российской делегации Грызловым.

Однако, по данным источников "Страны" в ТКГ, по большей части переговоры далеки от такого "героического" образа. И, кроме того, многие вопросы, как писалось выше, блокируются именно со стороны украинской делегации.

А потому и нет заинтересованности, чтоб эти нюансы вылезли наружу.

Александр Шахов