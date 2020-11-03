Ситуация с COVID-19 быстро превращается в критическую, - глава Минздрава Степанов

Сергей Карпухин/ТАСС

Сегодня во время выступления в Раде обратился ко всей стране и каждому гражданину отдельно с речью относительно ситуации в Украине с эпидемией COVID-19.

Об этом пишет Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Ситуация быстро превращается в критическую. Не только в нашей стране, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания вводят жесткие карантинные ограничения не просто так. Развитые медсистемы не выдерживают нагрузки.

Наши усилия направлены на то, чтобы пережить вторую волну с минимальными потерями. Мы уже выходим на запланированное увеличение количества ПЦР-тестирований до 50 тысяч в сутки. Следующая цель - 75 тысяч ПЦР-тестов ежедневно.

На сегодня количество коек с кислородом по стране составляет почти 18 тысяч. К середине ноября их количество возрастет до 26 тыс., а к концу месяца достигнет не менее 40 тыс.

Относительно финансирования. Кабмин выделил дополнительно 1 млрд 259 млн гривен на процесс тестирования.

1 млрд грн будет передан для закупки тестов. Около 213 млн грн - на развитие лабораторных мощностей в коммунальных учреждениях. Остальное - на обеспечение учреждений, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, на расходные материалы для тестирования на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2.

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Для больниц было выделено 1 млрд 927 млн грн на закупку 161 КТ, 1 млрд 80 млн грн - на ангиографы.

В Украине полностью выплачиваются 300% доплат медработникам, которые борются с COVID-19. С сентября также введены доплаты всем медработникам. Общая сумма всех доплат составляет почти 6 млн грн. Но этого недостаточно! Поэтому я обратился к нардепам с настойчивой просьбой, чтобы они проголосовали за поднятие зарплат для украинских врачей до уровня минимум 22 тыс. грн во время принятия бюджета-2021.

Принципиально, что ресурс любой медсистемы является ограниченным. Для лечения больных COVID-19 в нашей стране он составляет 52 тыс. коек. Сейчас мы работаем над увеличением количества коек еще на несколько десятков тысяч. Но, с какой бы скоростью мы их ни добавляли, коронавирус распространяется быстрее. Эта ситуация одинакова во всем мире.

Факт, который может не всем нравиться: никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Это - вопрос личной ответственности каждого. Подчеркиваю - каждого! Коронавирус распространяется исключительно от одного человека к другому. Поэтому каждый из нас несет ответственность за соблюдение правил безопасности. К сожалению, Минздрав не может за вас их выполнять.

Победить коронавирус возможно только совместными усилиями! Самое трудное - впереди. Давайте будем ответственно относиться к своему здоровью и здоровью тех, кто нас окружает.

Максим Степанов